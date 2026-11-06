일본 정부, 다카이치 총리 대만 발언 1주년서 중국의 입장 존중 언급

기하라 미노루 관방장관은 6일 정례 기자회견에서 다카이치 사나에 총리의 대만 관련 발언과 관련해 중국이 대만을 자국 영토로 보는 입장을 존중한다고 밝혔다.

일본 정부는 다카이치 사나에 총리의 대만 문제 관련 논란 발언이 나온 지 만 1년 되는 7일을 앞두고, 베이징의 입장을 존중한다는 점을 재차 강조했다. 기하라 미노루 관방장관은 6일 정례 기자회견에서 중일 관계의 정치적 기초를 흔들었던 발언 이후 일본 측의 공식적 입장이 변함없이 1972년 중일 공동성명 에 기초하고 있음을 확인했다.

관방장관의 공식 입장 발표와 핵심 발언

기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 다카이치 총리의 과거 발언에 대한 평가와 향후 중일 관계 설정 방향에 대해 묻는 질문에 대해 이렇게 답했다. 그는 대만에 관한 일본의 정부 입장은 1972년 중일 공동성명에 명시된 바와 같다고 분명히 밝혔다. 이는 대만 해협 평화와 안정이 중일 관계 발전의 전제 조건임을 강조하는 기존 외교 정책 기조와 일치하는 조치다.

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이와 관련, 다카이치 총리 본인은 총리관저에서 기자들과 만나 중국을 중요한 이웃 국가로 규정하며 오랜 기간 쌓아온 관계가 있음을 인정했다. 그는 중국과 전략적 호혜 관계를 포괄적으로 추진하고 공통의 과제를 소통하며 국익을 수호하기 위한 대화를 함으로써 건설적이고 안정적인 관계를 구축해 나갈 것이라고 말했다. 이는 그간 국회 소신 표명 연설 등에서 펼친 중국 관련 발언들을 되풀이한 것으로 해석된다.

중국 외교부의 비판과 시정 촉구

중국 외교부 대변인은 이에 대해 강도 높은 비판을 가했다. 궈강궈 대변인은 유감스럽게도 1년이 지났지만 일본 당국이 여전히 제자리걸음을 하면서 문제를 회피할 뿐, 잘못을 반성하고 시정하려는 성의와 행동을 보여주지 않고 있다고 주장한다. 그는 일본이 시급히 해야 할 일은 대만 문제에 관한 잘못된 언행을 바로잡는 것이고, 중요한 것은 역사 문제에 올바른 태도를 취하는 것이라고 촉구했다.

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궈 대변인은 특히 다카이치 총리가 1년 전 일본 지도자로서 대만과 관련한 잘못된 발언으로 대만 문제에 무력 개입하려는 신호를 공개적으로 보내 중국의 국가주권에 도전하고 중일 관계의 정치적 기초를 흔들었다고 비판했다. 이는 단순한 외교적 불만을 넘어, 양국 관계의 근본적인 신뢰 부족을 드러내는 강력한 경고로 작용하고 있다.

외교적 회피 전략과 전문가의 분석

일본 정부는 기존 입장을 반복하면서도 대만 문제에 대한 중국의 입장을 존중한다는 점을 강조함으로써, 다카이치 총리의 발언 철회 없이 유화 제스처를 취하려는 것으로 보인다. 하지만 중국 정부는 일본 정부를 비판하며 유화 손짓을 차단했고, 다카이치 총리도 그간의 입장만 반복하면서 냉랭한 중일 관계는 당분간 더 이어질 것이라는 전망이 우세하다.

닛케이는 다카이치 총리의 대만 관련 발언이 나온 지 1년 동안 일본이 적극적인 문제 해결보다는 미국에만 의존하는 외교를 펴왔다고 지적했다. 이 신문은 최근 미국 중간선거에서 패배한 도널드 트럼프 대통령이 정치적 성과를 얻기 위해 일본을 건너뛰고 시진핑 국가주석과 직접 거래에 나설 가능성이 부각되는 상황에서 이러한 전략의 한계가 드러난다고 해설했다.

도쿄도샤대학의 미마키 세이코 교수는 안보나 경제 분야에서 미국에 전적으로 의존하는 것은 현실주의가 아니라고 비판하며, 일본은 중견국으로서 중국을 포함해 전방위 외교를 펼치는 것 외에는 선택지가 없다고 강조했다. 그는 국내 여론보다 국익을 우선시하는 것이 총리의 역할이라고 덧붙였다. 이와 같이 전문가들은 일본 정부의 현행 외교 전략이 한계를 맞이하고 있음을 지적하며, 보다 현실적인 중일 관계 개선 방안을 모색해야 한다는 의견을 제시하고 있다.

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APEC 정상회의와 향후 외교 일정

오는 18일부터 19일까지 중국 선전(APEC)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 다카이치 총리가 시진핑 중국 국가주석과 회담할 수 있을지에 관심이 집중되고 있다. 그러나 일본 정부 내부에서는 현실적으로 회담 성사가 어렵다는 관측이 지배적이다. 양측의 입장 차이와 정치적 부담으로 인해 실질적인 대화는 당분간 제한될 가능성이 크다.

기하라 관방장관은 APEC에서의 중일 회담 검토 상황을 비롯한 향후 외교 일정에 대해서는 예단을 갖고 말하는 것을 삼가겠다고 답하며, 신중한 대응을 이어갈 방침임을 밝혔다. 다만, 지난 9월 이와야 다케시 전 일본 외무상이 왕이 중국 외교부장을 만나 중일 공동성명을 양국 간 우회적 화해의 수단으로 삼을 것을 제안한 바 있는 점은 주목할 대목이다. 이와야 전 외무상은 발언 철회가 정치적 부담이 크므로, 중일 공동성명의 취지를 양국 정부가 다시금 확인함으로써 다카이치 총리의 해당 발언을 사실상 철회하는 계기로 삼자고 제안한 바 있다.

하지만 중국 측은 다카이치 총리의 해당 발언을 철회할 것을 줄곧 요구해왔으며, 작년 12월 일본이 중일 공동성명에서 입장 변화가 없다는 입장을 밝히며 긴장 완화를 시도했을 때도 명확한 입장 철회를 요구하며 받아들이지 않았다. 이로 인해 양국 간의 외교적 디테일과 상호 신뢰 회복은 여전히 난항을 겪고 있으며, 앞으로의 외교 행보는 양국의 정치적 판단과 국제 정세의 변화에 크게 좌우될 전망이다.