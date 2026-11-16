일본 정부, 다카이치 사나에 총리와 이재명 대통령 회담 공식화

다카이치 사나에 일본 총리와 이재명 한국 대통령이 17일 마닐라에서 회담한다. 한일 관계 안정화 및 경제 협력 강화가 핵심 의제이며, 중국과의 별도 회담은 불투명한 상황이다.

일본 정부는 16일 다카이치 사나에 총리 와 이재명 대통령 의 한일 양자 회담을 공식 확정했다. 양 정상은 필리핀 마닐라 에서 개최되는 아세안 관련 정상회의 기간 중인 17일, 즉 현지 시간으로 17일에 직접 만나 담판을 벌일 계획이다. 이번 만남은 지난 5월 이재명 대통령 의 고향인 경북 안동에서 열린 한일 정상회담 이후 약 6개월 만의 공식적 접촉이다. 일본은 이번 회담을 통해 양국 관계의 안정적인 관리와 실질적인 협력 확대 의지를 재확인할 것으로 관측된다.

한일 정상회담의 배경 및 주요 논의 안건

다카이치 사나에 총리는 아세안 정상회의와 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 출국하기 전 총리 관저에서 기자들과 만나 이 대통령과의 회담 일정을 직접 확인했다. 두 국가 정상의 이번 회동은 셔틀 외교의 지속과 경제, 안보 분야에서의 협력 증진을 주요 목표로 한다. 특히 다카이치 총리는 아세안과의 협력 강화 및 '자유롭고 열린 인도·태평양' 실현을 위한 요충지로서의 역할을 강조하며, 관련국들과의 관계 정립에 주력하고 있다.

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중국과의 외교적 갈등 및 별도 회담 부재 현황

다카이치 총리의 외교 행보 속에서 중국과의 관계는 여전히 복잡한 양상을 보이고 있다. 다카이치 총리는 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와도 개별 회담을 가질 예정이나, 시진핑 중국 국가주석과의 별도의 회담 계획은 명시적으로 언급하지 않았다. 중일 관계는 다카이치 총리가 지난해 11월 대만 유사 시 일본의 개입 가능성을 시사한 이후 현저히 냉각된 상태다. 중국은 이 같은 발언에 강력히 반발하며 양국 간 외교적 긴장도를 지속적으로 높여 왔다.

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일본의 아세안 및 APEC 협력 전략

다카이치 총리는 이번 해외 출국을 통해 아세안과의 협력 관계를 확실히 확인하겠다는 입장을 재차 밝혔다. 그는 아세안이 자유롭고 열린 인도·태평양 구상을 실현하는 데 있어 중요한 거점 국가임을 인정하며, 협력을 한층 강화하고 싶다고 밝혔다. 또한 APEC 정상회의에서는 무역, 투자, 에너지 회복력, 인공지능(AI) 등 주요 현안들을 집중적으로 논의할 예정이다. 일본은 이러한 다자간 포럼을 통해 일본의 정책 입장을 적극적으로 전달하고 국제적 공감을 얻어내는 데 주력하고 있다.

외교적 파장 및 향후 전망과 시사점

이번 한일 정상회담의 성공적 개최는 한미일 3각 협력 체제 강화에 긍정적인 신호로 작용할 전망이다. 반면 중국 측이 정상 간 대화를 추진해왔음에도 이번 일정에서 별도 회담이 확인되지 않으면서, 한일 관계의 정상화와 별개로 중일 관계 개선의 돌파구를 찾는 데에는 어려움이 있을 것이라는 분석이 나온다. 다카이치 총리의 외교 노선이 동남아시아 국가들과의 유대 강화에 집중되는 가운데, 대만 문제와 관련된 외교적 마찰 지속 여부가 향후 동북아 정세 흐름을 좌우할 중요한 변수로 남을 것으로 보인다.