일본 정부, 성소수자 이해 증진 기본 계획 확정... 3년 만의 첫걸음

일본 정부가 성 소수자 이해 증진을 위한 첫 기본 계획을 16일 각의에서 확정했습니다. 교육 현장과 기업에서의 인식 개선과 차별 방지 방안이 포함됐으나, 자민당 보수파의 반발로 순화된 표현이 사용되는 등 한계도 드러났습니다.

일본 정부가 성 소수자 이해 증진을 위한 첫 번째 기본 계획을 확정했다. 이는 2023년에 제정된 ' LGBT 이해증진법' 이후 약 3년 만에 나온 후속 조치로, 정부와 지방자치단체, 기업, 학교 등 사회 전반에서 성 소수자에 대한 인식을 높이고 차별을 방지하기 위한 구체적인 방안을 담고 있다.

기본 계획에 따르면, 정부는 지자체와 협력해 성 소수자 관련 교육 자료를 개발하고, 상담 체계를 정비해야 한다. 학교에는 상담사 등 전문 인력을 배치해 학생들이 성 정체성이나 성적 지향에 대해 부담 없이 상담할 수 있는 환경을 조성하도록 했다. 기업은 채용 과정이나 업무 현장에서 성 소수자에 대한 불이익이나 괴롭힘을 금지하고, 포용적인 직장 문화를 조성할 것을 권고받았다. 이번 기본 계획은 3년마다 재검토되며, 정부는 그 진행 상황을 점검할 예정이다.

이 법안은 2023년 주요 7개국(G7) 정상회의를 앞두고 서둘러 제정되었다. 당시 일본은 G7 중 유일하게 성 소수자 차별 금지법이 없어 국제사회에서 인권 후진국이라는 비판을 받고 있었다. 법안은 '성적 지향 및 성 정체성과 관계없이 개인으로서 존중받고 부당한 차별을 받지 않는다'는 원칙을 명시했지만, 자민당 내 보수파의 반발로 '모든 국민이 안심하고 생활할 수 있도록 유의한다'는 모호한 조항이 포함되는 등 한계를 드러냈다. 기본 계획 수립 과정에서도 보수파의 반대가 작용해, 초안에 있던 '인식이 충분히 진전되지 않았다'는 표현이 최종안에서는 '인식이 점차 확산하고 있다'로 순화됐다.

이는 일본 사회에서 성 소수자 문제가 여전히 민감한 주제임을 시사한다. 전문가들은 이번 기본 계획이 법적 구속력이 없고 구체적인 이행 강제 수단이 부족해 실효성이 떨어진다고 지적한다. 또한, 동성혼 법제화나 차별 금지 조항의 명확화와 같은 근본적인 과제는 여전히 해결되지 않고 있다. 실제로 일본에서는 성 소수자를 대상으로 한 혐오 발언이나 차별 사례가 끊이지 않고 있으며, 사회적 인식 개선이 더딘 상황이다.

그러나 이번 계획을 계기로 학교와 직장에서 성 소수자에 대한 이해가 점차 확대될 것이라는 기대도 나온다. 정부는 앞으로 지자체와 협력해 교육 자료를 보급하고, 상담 창구를 확대할 방침이다. 한편, 시민단체들은 기본 계획이 실제로 이행되도록 지속적으로 모니터링하고 촉구할 것이라고 밝혔다. 일본 사회가 진정한 포용을 이루기 위해서는 앞으로도 많은 논의와 노력이 필요할 것으로 보인다





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