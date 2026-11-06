일본 정부, 잇단 사이버공격에 대응해 100억엔 예비비 투입

일본 정부는 최근 정부 기관과 기업들을 대상으로 한 잇단 사이버공격 피해 확산을 차단하고 시스템 보안을 강화하기 위해 100억엔 규모의 예비비를 긴급 투입하기로 결정했다.

일본 정부 가 최근 잇따른 대규모 사이버공격 피해 확산을 막고 국가 시스템의 보안력을 강화하기 위해 100억엔(약 850억원)에 달하는 예비비 를 긴급 투입하기로 했다. 6일 NHK와 교도통신 등에 따르면 일본 정부 는 이날 각의(국무회의)를 열고 사이버공격 에 따른 정보 유출 등 2차 피해를 방지하기 위한 대응책을 마련했다고 발표했다. 마쓰모토 히사시 일본 디지털상은 고성능 인공지능(AI)을 활용해 시스템 취약점을 사전에 점검하고 신속하게 대응하는 체계를 유지하는 것이 중요하다고 밝혔다.

100억엔 예비비 상세 배정 내역

일본 정부는 이번에 확보한 예비비 중 41억엔(약 349억원)을 경찰청이 공격에 이용되는 서버에 접근해 위험 요인을 제거하는 '기동적 사이버 방어' 시스템 강화에 배정했다. 이를 통해 공격자의 네트워크를 차단하고 피해 확산을 선제적으로 막겠다는 방침이다. 또한 디지털청의 시스템 보안 강화에는 38억엔(약 323억원)을 투입한다.

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아울러 인공지능(AI)을 활용한 정부 등의 시스템 취약성 점검에는 20억엔(약 170억원)을 각각 지원한다. 정부는 PHP와 같은 기존 프로그래밍 언어로선 발견하기 어려웠던 숨겨진 보안 취약점을 AI 기술로 사전에 찾아낼 수 있다고 판단했다. 마쓰모토 디지털상은 AI를 통해 취약점을 발견하면 신속하게 대응하는 체계 구축이 시급하다고 강조하며 기술적 대응의 중요성을 역설했다.

GMO 인터넷 해킹 및 연이은 사이버 공격 피해 사례

이 같은 정부의 긴급 조치 배경에는 최근 일본을 강타한 잇단 사이버공격 피해 때문이다. 일본에서는 정부 기관과 주요 기업들을 겨냥한 해킹 사건이 빈번하게 발생하며 사회 불안이 커지고 있다. 정보기술(IT) 대기업인 GMO 인터넷 그룹의 구마가이 마사토시 최고경영자(CEO)는 지난 2일 일본 도쿄에서 열린 사이버공격 피해 관련 기자회견장에 입장하며 고개를 숙이는 등 기업의 대응에 전념하고 있다.

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GMO 인터넷 그룹은 최근 해커로부터 100만달러(약 13억3000만원)의 몸값을 요구받았다. 해당 해커는 그룹의 서버 2만7000대와 개인용 PC에 침입해 방대한 이용자 정보를 빼돌렸다고 주장했다. 이 사건은 단순히 금전적 손실을 넘어 기업의 신뢰도와 국민 개인정보 보호에 심각한 위협이 되는 사례로 급부상했다.

정부 데이터 유출 및 민간 기업 대상 랜섬웨어 확산

GMO 인터넷 그룹 사태보다 앞서, 지난 7월에는 정부 내부망인 '정부 설루션 서비스'에 무단 침입이 발생했다. 이 공격으로 공무원 24만6000여 명의 개인정보가 유출되며 정부 시스템의 취약성이 드러났다. 이어 오사카 공립대에서도 전산 시스템에 대규모 장애가 발생해 교육 행정 과정에 차질이 빚어지기도 했다.

9월에는 일본 최대 차량공유 업체인 타임즈카 이용자의 개인정보 660만건이 해킹을 통해 유출된 사실이 확인되었다. 이러한 민간 기업 대상 공격에 이어 소프트뱅크 자회사인 IDC프론티어의 법인용 클라우드서비스 시스템도 랜섬웨어 공격을 받아 기업과 지방자치단체가 무더기로 피해를 보았다. 연이은 사이버 공격으로 인해 일본 사회 전반의 디지털 인프라에 대한 불안감이 고조되고 있다.

디지털 선제 대응 및 향후 보안 체계 강화 방향

일본 정부는 이번에 확보한 예비비를 활용해 사이버공격 피해 확산을 막기 위한 대응을 서둘러 진행하고 있다. NHK의 보도에 따르면 정부는 공격자가 시스템을 장악하기 전인 초기 단계에서 이를 차단하는 데 주력할 계획이다. 마쓰모토 디지털상은 지금까지 발견하지 못했던 새로운 형태의 취약성이 AI를 통해속속 발견되고 있는 만큼, 이에 선제적으로 대응해야 한다고 강조했다.

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정부는 이제 단순한 사후 대응을 넘어, AI 기반의 실시간 시스템 점검과 빠른 취약점 보완이 국가 안보와 경제 활동의 핵심 요소임을 인식하고 있다. 이번 100억엔 예비비 투입은 일시적인 재정 지원에 그치지 않고, 향후 지속 가능한 사이버 보안 생태계 조성을 위한 기반기술로 활용될 전망이다. 국민과 기업의 데이터가 보호받을 수 있는 견고한 시스템 마련이 시급한 상황이다.