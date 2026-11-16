일본 위치 정보 유출 총리 관저·자위대 기지 포함

국외 데이터 브로커들이 판매하는 일본 스마트폰 위치 정보에 총리 관저와 자위대 주둔지 기록이 대거 포함되어 안보 위험성이 제기되고 있다.

국외 데이터 브로커 들이 판매하는 일본의 대규모 스마트폰 위치 정보 에 총리 관저 와 자위대 주둔지 등 주요 국가 시설의 출입 여부가 대거 포함된 것으로 드러났다. 이러한 방대한 위치 데이터의 불법 유통은 주요 인물들의 개인 신원과 동선을 특정할 수 있는 심각한 안보 취약점으로 작용할 가능성이 제기되고 있다.

데이터 브로커 거래 4억 건 위치 기록 발견

18개국 이상의 국외 데이터 브로커와 접촉한 결과, 일본 내 스마트폰에서 수집된 위치 정보가 해외에서 거래되고 있음이 확인되었다. 한 브로커로부터 올해 약 1개월간 수집된 약 423억 건의 위치 정보를 무료 샘플로 제공받아 분석한 결과, 방위시설 관련 기록이 다수 포함되어 있었다.

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전국 방위시설 349곳 중 304곳에서 스마트폰 위치 정보가 확인되었으며, 총리 관저와 국회의사당, 방위성 도쿄 이치가야 청사 등 주요 시설 출입 기록도 포착되었다. 특히 다카이치 사나에 일본 총리가 외국 정상들과 회담했던 날, 총리 관저를 오갔던 스마트폰 단말기 식별번호의 위치 정보가 명확하게 발견되었다.

자위대 간부 신원 특정 가능한 정밀 데이터

특정 단말기 식별번호의 위치 정보를 시간 순서대로 연결하면, 자위대 관계자로 추정되는 인물의 이동 경로뿐만 아니라 특정 부대의 움직임과 비공개 활동까지 추정할 수 있다. 니혼게이자이신문은 한 해상자위대 간부의 이동 기록을 분석하여 부동산 등기부와 방위성 인사 정보를 대조하는 방식으로 해당 인물의 신원을 특정하기도 했다.

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분석 결과 해당 간부가 가나가와현 요코스카시 해상작전센터 부근에서 이동하거나 주변 주차장에 정차한 기록도 확인되었다. 이는 단순한 위치 추적을 넘어 개인의 사생활 침해를 넘어 국가 안보 기밀로 이어질 수 있는 정밀한 정보 유출 사례로 평가된다.

앱 이용약관 통한 GPS 정보 해외 유출 구조

이러한 위치 정보는 스마트폰 이용자들이 일반적인 애플리케이션(앱)을 사용하는 과정에서 국외 데이터 브로커들에게 자연스럽게 흘러가는 구조를 보였다. 특정 앱 사용 시 위성항법시스템(GPS) 좌표가 서비스 업체에 전달되고, 이용약관 등에 따라 이 정보가 제3자에게 전달되는 과정에서 일부가 해외 브로커들의 판매 상품이 되는 것으로 나타났다.

니혼게이자이신문 강조 안보 위험성 심각성

니혼게이자이신문은 악의적인 데이터 이용 우려가 크다고 지적하며, 특히 비공개 요인의 동향이나 주요 시설의 경비 체계가 드러날 수 있다고 우려했다. 방대한 데이터가 국외로 빠져나가는 가운데 무분별한 위치 정보 국외거래가 일본 안보에 중대한 위험이 될 가능성을 강조하고 있다.