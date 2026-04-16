일본 영토·주권 전시관, 독도 '다케시마' 표기하며 영상 상영 논란

일본 도쿄 영토·주권 전시관에서 독도를 '다케시마'로 표기하고 일본 영토임을 주장하는 영상을 상영하고 있다는 사실이 알려져 논란이 일고 있습니다. 해당 영상은 독도 바다사자 포획 장면을 담고 있으며, 전시관 측은 이를 일본의 자연문화·역사로 소개하고 있습니다. 한국 외교부는 전시관 폐쇄를 요구하며 일본의 부당한 주장을 규탄했습니다.

일본 도쿄에 위치한 영토·주권 전시관 에서 독도를 다케시마 로 지칭하며 일본 영토임을 주장하는 영상이 상영되고 있어 논란이 일고 있습니다. 이 전시관은 일본 정부 내각 관방 산하 기관이 운영하며, 2018년 개관 이후 지속적으로 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 펼쳐왔습니다.

논란의 중심에는 12분 35초 길이의 기록 영상이 있습니다. 이 영상은 1934년 일본 어부들이 독도에 상륙하여 바다사자(강치)를 포획하는 장면을 담고 있습니다. 영상 속 어부들은 욱일기를 연상시키는 깃발 아래에서 흥겹게 노래를 부르며 바다사자를 사냥하는 모습을 보여줍니다. 전시관 측은 이 영상을 통해 당시 바다사자 포획이 생생하게 기록되었다고 설명하지만, 이는 일제강점기 일본인들의 무분별한 포획으로 인해 멸종 위기에 처했던 독도 바다사자의 비극적인 역사를 왜곡하고 있습니다.

이와 더불어 전시관의 ‘히스토리 월’에는 “지금도 다케시마에서 한국의 불법 점거가 이어지고 있다”는 왜곡된 설명이 적혀 있습니다. 또한, 본관의 몰입형 극장에서 상영되는 ‘섬들의 기억’ 영상에서도 독도를 ‘다케시마’로 부르며 일본 영토로 소개하고 있습니다. 전시관 팸플릿 역시 한국의 독도 점거는 국제법상 근거 없는 불법 점거라고 주장하고 있습니다.

대한민국 외교부는 이러한 일본의 부당한 주장에 대해 전시관 폐쇄를 요구해왔습니다. 동북아역사재단 독도실장은 일본이 독도 바다사자 포획을 자신들의 영토임을 홍보하는 수단으로 삼는 것은 매우 부적절하며, 한일 관계 개선을 이야기하면서도 영토 문제에 억지 주장을 펴는 일본 정부의 이중적인 태도를 비판했습니다. 한국 해양수산부에 따르면 독도 바다사자는 일제의 포획으로 인해 1994년 공식 멸종 선언되었으며, 더 이상 발견되지 않고 있습니다.

이 전시관은 2018년 도쿄 히비야에서 개관한 이래 6년 전 현재의 장소로 이전하면서 규모가 7배 확대되었습니다. 이전 재개관 당시에도 독도가 일본 땅이라는 억지 주장을 확대 재생산한다는 비판을 받은 바 있으며, 당시 제기되었던 기존 전시물에 대한 문제점은 여전히 개선되지 않은 채 유지되고 있습니다. 이러한 일본의 역사 왜곡은 독도 영유권 문제와 관련된 민감한 사안이며, 국제 사회에서도 한국의 입장을 지지하는 목소리가 높습니다. 일본의 전시관 운영 방식은 역사적 사실을 왜곡하고 주변국과의 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려를 낳고 있습니다





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독도 다케시마 영토·주권 전시관 일본 역사 왜곡

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