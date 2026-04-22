일본 살상무기 수출 전면 허용, 중일 긴장 최고조로 치닫다

다카이치 사나에 내각의 살상무기 수출 전면 허용 조치가 불러온 중일 갈등의 현주소와 군사 대국화로 향하는 일본의 전략적 의도를 분석한다.

중일 관계의 냉기류가 다시금 거세지고 있다. 시진핑 중국 국가주석과 아베 신조 전 일본 총리가 집권하던 2013년부터 2020년 사이, 양국은 센카쿠 열도와 대만 해협을 둘러싼 치열한 갈등을 겪었다.

이러한 역사적 맥락 속에서 지난해 10월 다카이치 사나에 총리가 취임하자, 시진핑 주석은 그녀를 아베의 정치적 계승자로 간주하며 노골적인 불쾌감을 드러내고 있다. 다카이치 총리는 취임 직후 대만 해협 유사시 일본의 집단적 자위권 행사를 시사하는 강경한 발언을 내놓으며 일명 여자 아베라는 수식어에 걸맞은 행보를 이어갔다. 특히 지난 4월 21일, 야스쿠니 신사 춘계 예대제 기간에 맞추어 일본 내각은 기존의 무기 수출 제한 방침을 대폭 수정했다. 기존의 구난 및 수송 등의 비살상 목적 위주의 수출 규정을 폐지하고, 사실상 살상 능력을 갖춘 무기의 전면적인 수출길을 연 것이다.

이는 중국 측이 일본의 신형 군국주의 망동이라며 강력히 반발하는 직접적인 원인이 되었다. 일본의 무기 수출 정책은 역사적으로 매우 보수적인 기조를 유지해 왔다. 1967년 사토 에이사쿠 내각이 발표한 무기 수출 3원칙은 공산권 국가나 분쟁 중인 국가로의 무기 수출을 엄격히 금지했다. 그러나 2011년 노다 요시히코 내각을 거치며 이 원칙은 국제 협력과 평화 공헌이라는 명목 아래 서서히 무력화되기 시작했다. 이후 2014년 제2차 아베 내각은 이를 완전히 폐기하고 새로운 방위장비 이전 3원칙을 수립하며 무기 수출의 문턱을 낮췄다.

다카이치 내각이 단행한 이번 조치는 여기서 한 걸음 더 나아가 살상무기까지 수출 허용 범위에 포함시킴으로써, 일본 방위산업의 비약적인 성장을 꾀함과 동시에 중국 견제를 위한 군사적 연대를 강화하려는 의도를 명확히 드러냈다. 과거 강제징용을 통해 방위산업을 키웠던 일본이 이제는 국제 정세의 변화를 틈타 군사 대국화의 발판을 마련하고 있다는 평가가 지배적이다. 이러한 일본의 움직임은 2008년 글로벌 금융위기 이후 급격히 부상한 중국의 경제적, 군사적 굴기에 대응하는 아시아 재균형 정책의 연장선상에 있다.

중국의 군사적 위협이 구체화되자 일본은 이를 저지하기 위한 수단으로 국제 방산 협력을 선택했다. 세종연구소의 분석처럼 일본의 안보 정책은 이제 단순한 방어적 태세를 넘어 주변국과의 군사적 공조를 통해 중국을 포위하는 전략적 성격을 띠고 있다. 중국 외교부는 이번 조치를 두고 하늘에 사무칠 죄행이라는 격한 표현을 동원하며 일본의 과거사 회귀에 대해 엄중히 경고했다. 동아시아에서 일본과 중국의 갈등은 단순히 과거사 문제에 머물지 않고 현대의 군사적 대결 구도로 빠르게 변모하고 있다.

다카이치 내각의 이번 결정은 위험한 상황 전개를 피하기보다 공세적인 외교 안보 노선을 택함으로써, 향후 양국 간의 관계가 더욱 악화될 것임을 예고하고 있다. 일본의 무기 수출 확대가 가져올 지역 안보의 불안정성은 당분간 해소되기 어려울 것으로 보인다





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