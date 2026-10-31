일본 개인정보 유출 폭증, AI·랜섬웨어 사태로 보안 위기

2024년 일본에서 3억2900만 건에 달하는 개인정보 유출이 발생하며, AI 기반 공격과 랜섬웨어 피해가 급증하고 있다. 택배, 차량 공유, 항공, 금융 등 다양한 산업계가 동시에 피해를 보고 있으며, 보안 업계는 AI 기술 악용을 주요 원인으로 분석한다.

최근 일본에서 발생한 개인정보 유출 사건이 급증하고 있다. 사이버보안업체 마크니카가 집계한 2024년 1월부터 10월 27일까지의 데이터에 따르면 일본 국내에서 유출된 개인정보는 총 3억2900만 건에 달했다.

이는 2023년 3300만 건보다 약 10배 증가한 수치이며, 2024년 370만 건과 비교하면 89배에 이른다. 올해에 발표된 유출 사고의 수는 지난해 전체의 2.7배에 달하는 224건이며, 한 달 동안만 109건이 발생했다. 이는 일본에서의 사이버 공격이 급격히 증가하고 있음을 보여주는 지표다. 단, 마크니카의 집계에는 유출 가능성 있는 정보와 중복 기록이 포함되어 있어 실제 피해자 수를 반영하지 않는다.

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일본 기업 개인정보 유출 급증

피해 기업은 다양하다. 택배업체 사가와큐빈은 5323만 건의 고객 이름, 주소, 전화번호 등 개인정보가 유출될 가능성이 있다는 사실을 발표했다. 차량 공유 업체 타임즈카는 암호화된 운전면허증 등 신분증 이미지를 약 146만 건이 외부에 전송된 흔적이 확인돼 해당 이용자에게 3000엔 상당의 위로금을 지급하기로 했다. 타임즈카는 회원 탈퇴 후에도 운전면허증 이미지를 7년간 보관해온 점이 논란이 되었으며, 사후에 이미지를 폐기하도록 방침을 변경하고 기존 보관분을 10월 말까지 삭제하기로 했다.

일부 이용자들은 집단 소송을 추진 중이며, 이는 개인정보 보호와 기업 책임에 대한 사회적 관심이 높아지고 있음을 시사한다. 또한, 한 번의 공격으로 인해 여러 기업의 고객 정보가 동시에 위험에 노출되는 사례도 보고되고 있다. 이메일 발송 서비스 업체 유미루링크는 시스템에 대한 부정 접근으로 5162만 건에 달하는 정보가 유출될 가능성이 있다고 밝혔다. 이에 서비스를 이용한 JR도카이·JR서일본·JR규슈의 신칸센 예약서비스에서도 약 17만 건의 회원정보가 유출된 것이 확인되었다.

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금융과 항공 업계 피해 확대

금융회사인 리소나은행 등도 영향을 받았다. 항공 업계에서도 예외가 아니며, 일본항공(JAL)과 일본트랜스오션항공은 외부 예약 시스템에서 약 9만2천 명이 포함된 예약정보가 유출된 흔적이 있다고 발표했다. 그 중 2000여 명의 여권번호와 연락처가 포함될 정도로 민감한 정보가 유출된 상황이다. ANA 역시 같은 시스템에서 고객정보가 노출된 가능성을 밝히고 조사 중이다.

마크니카의 조사 결과, 일본 기업의 랜섬웨어 피해는 2024년에 231건으로 2020년 이후 최대치를 기록했다. 보안 업계는 인공지능(AI) 기술의 발전으로 시스템 취약점을 광범위하게 탐지·공격하는 수법이 확산돼 유출 증가에 기여했다고 분석한다. 또한, 데이터 보호와 사이버 보안에 대한 규제가 강화되는 가운데 기업들은 보다 강력한 보안 체계와 사고 대응 프로토콜을 마련해야 할 필요가 있다. 이러한 사건은 일본 사회 전반에 개인정보 보호의 중요성을 일깨우는 동시에, 기업 내부 보안 체계의 부족함을 드러내고 있다.

보안 체계 강화와 예방 대책

개인정보 유출이 사고가 아니라 체계적 실패의 결과임을 인식하고, 데이터 관리와 보안 투자에 대한 의식이 높아져야 할 시점이다. 위 내용을 토대로 기업과 기관은 데이터 접근 권한을 최소화하고, 정기적인 보안 감사를 통해 취약점을 사전에 제거해야 한다는 요구가 대두되고 있다. 또한, 인공지능 기반 보안 솔루션을 도입해 실시간 위협 탐지와 대응을 강화하는 것이 시급하다. 주변 사회 역시 개인정보의 중요성을 재인식하며, 범죄수익물 환수를 위한 법적·제도적 장치가 강화될 전망이다.