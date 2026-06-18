일론 머스크의 테라팹, 국내 반도체 장비 업체들 핵심 공급망 진입 속도

일론 머스크가 이끄는 AI 반도체 프로젝트 '테라팹'이 본격화되며 국내 장비사 HPSP와 한미반도체가 파일럿 공급사 후보로 급부상하고 있다. 177조원 규모의 초대형 프로젝트에서 파일럿 공급 계약은 향후 본수주 가능성을 높이는 입장권으로 해석되며, 국내 업체들은 새로운 빅테크 수요 시장 선점 기회를 잡고 있다.

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 추진하는 차세대 인공지능(AI) 반도체 생산기지 ' 테라팹 (Terafab)' 구축 작업이 본격화하면서 국내 반도체 장비 업체들이 핵심 공급망 진입에 속도를 내고 있다.

글로벌 최상위 반도체 장비 기업들이 경쟁하는 가운데 반도체 전공정 분야 기업인 HPSP는 이미 파일럿 장비 공급을 확정했고 후공정 장비를 맡는 한미반도체도 최종 공급 협의를 진행 중인 것으로 파악됐다. 18일 반도체 업계에 따르면 HPSP는 최근 테라팹 파일럿 생산 설비용 고압 수소 어닐링 장비 공급을 확정하고 구매주문서(PO)를 확보했다. 고압 수소 어닐링 장비는 반도체 회로에서 발생하는 미세한 결함을 수소로 보완해 성능과 수율을 높이는 장비다. HPSP는 이 분야에서 세계 시장에서 독보적인 기술력을 보유한 업체로 평가받는다.

한미반도체 역시 테라팹의 첨단 패키징 라인 구축 프로젝트에 참여하기 위해 막판 조율을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 한미반도체는 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더를 비롯해 반도체 패키지 절단과 검사 공정을 수행하는 후공정 장비인 MSVP, 전자파 차폐 장비(EMI) 등의 공급 방안을 놓고 테라팹 측과 최종 논의를 진행 중이다. 테라팹 측은 장비 성능과 생산 능력, 가격 조건, 발주 시기 등을 종합적으로 검토하고 있으며 업계에서는 이르면 하반기 중 공급 여부가 결정될 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

테라팹은 머스크가 이끄는 xAI와 스페이스X, 테슬라 등의 미래 사업에 필요한 AI 반도체 공급망 구축을 위해 추진하는 초대형 반도체 프로젝트다. 미국 텍사스주 오스틴에 구축되며 총 투자 규모는 1190억달러(약 177조원)에 달한다. 2028년 본격 가동이 목표이며 내년부터 시범 생산(파일럿) 라인 구축에 착수할 예정이다. 업계가 주목하는 대목은 이번 공급 논의가 파일럿 라인 단계라는 점이다. 반도체 공장은 일반적으로 파일럿 라인에서 공정 안정성과 수율이 검증된 장비를 양산 라인에도 그대로 적용한다.

생산 과정에서 장비를 변경할 경우 수율과 공정 안정성에 영향을 줄 수 있어 검증된 장비를 지속해서 사용하는 경우가 대부분이다. 업계에서는 이번 파일럿 라인 공급을 향후 본생산 라인 수주 가능성을 높이는 사실상의 '입장권'으로 보고 있다. 반도체 업계 관계자는 "파일럿 단계에서 채택된 장비는 양산 전환 과정에서 그대로 유지되는 경우가 많다"며 "특히 테라팹처럼 처음부터 AI 반도체 생산과 첨단 패키징을 동시에 구축하는 프로젝트에서는 초기 공급사 선정 의미가 더욱 크다"고 말했다. 이번 공급 추진은 국내 장비업계가 새로운 성장 시장을 확보한다는 점에서도 의미가 크다.

그동안 국내 반도체 장비사들은 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론, 인텔, TSMC 등 기존 메모리·파운드리 고객 중심으로 사업을 확대해 왔다. 테라팹은 AI 서비스 기업이 직접 반도체 생산과 패키징 생태계 구축에 나서는 새로운 형태의 수요처다. AI 데이터센터 투자 경쟁이 격화하면서 앞으로는 빅테크 기업이 직접 반도체 공급망 구축에 나서는 사례가 늘어날 가능성이 큰 만큼 국내 장비 업체들 입장에서는 새로운 시장을 선점할 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다.

특히 HPSP와 한미반도체가 모두 테라팹 공급망에 안착할 경우 국내 주요 전공정·후공정 장비 기업이 머스크 AI 반도체 프로젝트에 동시에 참여하는 상징적 사례가 된다. 향후 추가 장비 발주와 생산 능력 증설 과정에서도 수혜를 기대할 수 있다는 평가다. 한미반도체의 최근 행보 역시 머스크 생태계와의 협력 확대를 염두에 둔 전략이라는 해석이 나온다. 한미반도체는 최근 약 500억원 규모의 스페이스X 지분을 취득했으며 올해 말 미국 법인 한미USA 설립도 진행하고 있다. 업계에서는 이를 미국 고객 대응 강화와 현지 공급망 확대 전략의 하나로 보고 있다





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