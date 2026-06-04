일론 머스크의 스페이스X 나스닥 상장, 24년간의 반대를 뒤집은 이유는?

일론 머스크가 창업 24년 만에 스페이스X를 나스닥에 상장한다. 과거 상장 반대 입장에서 긍정으로 선회한 배경과 우주·AI 사업의 미래 비전, 기업가정신을 조명한다. 머스크의 러시아 방문 실패에서 시작된 로켓 독자 개발 여정과 상장이 갖는 의미를 다룬다.

일론 머스크 가 설립한 우주 기업 스페이스X 가 12일(현지시간) 미국 나스닥에 상장한다. 창업 24년 만에 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)를 추진하며, 우주 인공지능 데이터센터 건설과 화성 도시 계획 등 미래지향적인 비전에 천문학적인 투자금이 몰리고 있다.

머스크는 그간 스페이스X 상장을 반대해왔는데, 주주들의 단기 실적 압박이 첨단 테크 산업과 맞지 않는다는 이유에서였다. 그러나 입장을 바꾼 배경에 관심이 쏠린다. 머스크의 우주 및 AI 사업 비전과 기업가정신을 들여다본다. 스페이스X와 테슬라 CEO를 겸하는 일론 머스크의 행보는 주목받는다. 2001년 말, 30세의 청년 사업가 일론 머스크는 중고 대륙간탄도미사일(ICBM)을 구하기 위해 러시아 모스크바로 향했다.

소련 해체 후 러시아는 값싼 구형 로켓을 찾기 좋은 곳이었다. 우주 전문가들을 동행해 러시아 측과 접촉했지만, 그들은 '괴짜 애송이'의 제안을 진지하게 받아들이지 않았다. 머스크는 화성에 로켓을 쏘아 올릴 '화성 오아시스' 프로젝트를 구상 중이었고,Zip2 매각 대금 2200만 달러로 실탄도 확보했다. 그러나 러시아 측이 드네프르 로켓 한 발에 800만 달러를 요구하자 머스크가 두 발에 800만 달러를 제시하며 협상이 결렬됐다.

일행은 모욕을 당하기도 했으며, 결국 미국으로 돌아가는 비행기 안에서 머스크는 직접 로켓 설계 도면을 펼쳐들었다. 이 경험은 스페이스X의 직접적인 설계와 제조로 이어졌다. 머스크는 저렴하고 신뢰성 높은 로켓을 직접 만들기로 결심했고, 팔콘 1호와 팔콘 9호 등 재사용 가능한 로켓 개발에 몰두했다. NASA와의 계약을 계기로 사업이 본격화됐고, 이제는 나스닥 상장을 통해 막대한 자본을 유치해 화성 식민지화와 인공위성 인터넷망 스타링크, 인공지능 데이터센터 건설等의 거대한 비전을 현실화하려 한다.

머스크의 변해온 입장에는 첨단 기술 기업의 장기적 비전을 자본시장의 단기 성과 압박에서 보호하려는 의도가 담겨 있다. 이번 상장은 주주 다양화와 동시에 자본 조달을 통한 성장 가속화를 모색한 결과로 해석된다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

일론 머스크 스페이스X 나스닥 상장 우주산업 화성 식민지

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

이틀 연속 1회 선두타자 홈런 김주원… 이종범 기록 소환하나아직 시즌의 절반도 지나지 않았지만, 전설적인 1994년 이종범이 세운 단일 시즌 최다 1회 선두타자 홈런 기록에도 다가서고 있다. 김주원은 올 시즌 1회 선두타자 홈런을 여섯 번 쳤다. 4월 4일 광주 KIA 타이거즈전에서 이의리를 상대로 홈런을 쳤고, 이후 고영표(4월 14일 창원 KT 위즈전), 류현진(4월 24일 대전 한화 이글스전), 애덤 올러(4월 30일 창원 KIA전) 등 4월에만 네 차례 기록했다.

Read more »

2026 지방선거: 민주당, 서울·경기·충청 압도… TK·강남만 국민의힘 우위제8회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데, 더불어민주당이 서울 25개 자치구 중 23개, 경기도 31개 시·군·구 중 25개, 충청 대부분 지역에서 앞서며 전체 판세를 주도하고 있습니다. 국민의힘은 대구·경북과 서울 강남 3구에서만 우위를 보이고 있어 전반적인 열세를 면하지 못하고 있습니다. 현재 약 24% 개표율에서 민주당이 140여 개, 국민의힘은 60여 개 지역에서 선두를 달리고 있으며, 이는 '내란 기억'과 '이재명 정부 성과'가 지방 선거에 미친 영향으로 분석됩니다. 조국 혁신당은 호남 일부에서 무소속과 접전을 벌였으나 전반적 영향은 제한적이었습니다. 최종 결과는 아직 예측하기 어렵지만, 민주당의 압승으로 국회와 지방自治 구도가 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

Read more »

최악의 조편성... 프랑스-세네갈-노르웨이 치열한 각축2026 북중미 월드컵 I조는 프랑스, 세네갈, 노르웨이, 이라크가 속한 죽음의 조다. 피파랭킹 1위 프랑스는 데샹 감독의 마지막 월드컵에서 3회 연속 결승 진출을 노린다. 아프리카 최강 세네갈은 2002년 프랑스를 격파한 기억을 되살리며 24년 만의 재대결에 나선다. 28년 만에 월드컵에 복귀한 노르웨이는 홀란드를 앞세운...

Read more »

“여론조사 무덤으로 기록될 선거”…출구·여론조사 또 틀렸다경남지사 역시 출구조사에선 김경수 민주당 후보(54.3%)가 국민의힘 박완수 경남지사(45.7%)를 앞섰지만, 실제 개표 결과에선 51.28%를 득표한 박 지사가 48.71%의 김 후보를 눌렀다. 여론조사 공표가 금지되는 ‘깜깜이 기간’을 앞두고 KBS·한국리서치가 지난달 24~27일 실시한 무선전화 면접 조사에서 조국 후보는 24%, 김용남 후보는 22%, 유의동 의원은 20%로 조사됐지만 실제 결과와는 판이했다. CBS·한국사회여론연구소(KSOI)가 지난달 22~23일 실시한 경기 하남갑 무선전화 자동응답(ARS) 조사에서 민주당 이광재 의원은 48.8%, 이용 국민의힘 후보는 39.

Read more »

도수치료 관리급여 전환…가격 4만3850원, 연간 24회 제한보건복지부가 도수치료를 건강보험 관리급여로 전환해 가격을 4만3850원으로 고정하고, 연간 이용 횟수를 최대 24회로 제한한다. 의사단체는 반발하고 있다.

Read more »