인터넷전문은행, 역대급 순이익 기록…비이자수익·개인사업자 대출 확대로 성장세 이어져

카카오뱅크와 케이뱅크가 1분기 역대급 순이익을 기록하며 성장세를 이어가고 있다. 비이자수익 확대와 개인사업자 대출 확대 등이 주요 요인으로 꼽히며, 포용금융 압박이 거세지는 가운데 중저신용자 대출 확대 전망도 주목된다.

인터넷전문은행 이 주요 금융지주에 이어 지난 1분기 역대급 순이익을 기록하며 성장세를 이어가고 있다. 금융당국의 가계대출 규제와 중저신용자 비중 확대 주문이라는 이중고 속에서도 카카오뱅크 와 케이뱅크 는 포트폴리오 다변화를 통해 수익성을 확보한 것으로 분석된다.

최근 청와대 정책실장 등에서도 중저신용자에 대한 금융 확대 압박이 거세질 것으로 예상된다. 카카오뱅크는 올해 1분기 역대 최대 규모인 1873억원의 순이익을 기록하며 전년 대비 36.3% 증가한 수치를 보여주었다. 비이자수익 확대가 성장을 이끌었는데, 1분기 카카오뱅크의 비이자수익은 7.5% 증가한 3029억원으로 집계되며 분기 기준 처음으로 3000억원을 돌파했다. 전체 영업수익에서 차지하는 비중 또한 37%로 높아졌다.

MMF박스 및 펀드 판매와 체크카드 결제액 증가, 광고 수익 확대, 공동대출, 여행 서비스, 서베이 등 수수료·플랫폼 수익원의 다변화가 비이자수익 성장에 기여했다. 또한 인도네시아 디지털뱅크 ‘슈퍼뱅크’의 상장 성공으로 투자에 대한 평가차액 933억원이 영업외손익으로 반영되었다. 수신 또한 성장세로, 카카오뱅크의 1분기 말 수신 잔액은 69조3560억원으로 3개월 만에 1조원 넘게 늘어났다. 국내 증시 활황 영향으로 정기적금 잔액은 감소했으나, 요구불예금과 정기예금 잔액이 성장하며 전체 수신 규모가 확대되었다.

특히 모임통장 잔액이 1조원가량 증가하며 요구불예금 중심의 수신 성장을 견인했다. 케이뱅크는 올해 1분기 지난해보다 2배 이상 성장한 332억원의 당기순이익을 거두었다. 가계대출 관리 기조에도 불구하고 개인사업자 중심의 기업대출 확대 전략이 효과를 거두며 여신 성장을 견인한 것이 영향을 미쳤다. 케이뱅크의 1분기 여신 잔액은 1년 만에 10.7% 늘어난 18조7500억원, 기업대출 잔액은 109.9% 증가한 2조7500억원을 기록했다.

기업대출은 최근 5개 분기 연속 순증 규모가 확대되며 성장세가 빨라지고 있다. 케이뱅크는 올해 개인사업자 대출을 2조원 이상 늘리겠다는 계획도 밝혔다. 이를 통해 1분기 이자이익은 1252억원으로 전년 동기 대비 15.4% 증가했다. 대출 자산 성장과 조달 구조 개선 영향으로 순이자마진(NIM)은 1.41%에서 1.57%로 상승했다.

비이자이익은 142억원으로 전년 동기 대비 약 4% 증가했다. 체크카드 수익 확대와 제휴 신용카드 발급 수수료 증가, 연계대출 및 광고 플랫폼 수익 성장, 채권 매각이익 확대 등이 요인으로 꼽혔다. 수신 잔액은 28조2200억원으로 전년 동기 대비 4200억원 증가했다. 파킹통장 ‘플러스박스’를 비롯한 요구불예금과 예·적금이 고르게 늘며 수신 확대를 견인했다.

인터넷전문은행의 중저신용자 대출 비중도 주목된다. 카카오뱅크의 1분기 중저신용 대출 신규 취급 비중은 45.6%, 잔액 비중은 32.3%로 지난해 4분기 대비 각각 9.9%p, 0.2%p 증가했다. 케이뱅크의 경우 1분기 중저신용 대출 신규 취급 비중은 33.5%, 잔액 비중은 31.9%로 집계되며, 신규 취급 비중은 전 분기 대비 1%p 감소했다. 인터넷전문은행은 전체 가계 신용대출 잔액에서 KCB 기준 신용평점 하위 50% 차주에 대한 개인신용대출, 개인사업자 신용대출, 서민금융 대출 중 보증 한도 초과 대출 잔액이 차지하는 비중이 신규와 잔액 비중이 각각 30%를 넘겨야 한다.

설립 취지인 ‘포용금융’ 실천을 위한 취지다. 최근 김용범 정책실장은 인터넷은행의 중·저신용자 포용이 부족하다는 입장을 밝힌 바 있으며, 금융당국은 인터넷은행의 중저신용자 대출 신규 취급 목표를 현행 30%에서 2030년까지 35%로 단계적으로 확대하는 방안을 추진하고 있다. 이에 인터넷전문은행 업권에서 포용금융 확대와 관련한 성과를 내야 한다는 압박이 커질 거라는 전망이 나온다. 한편 토스뱅크는 이달 말 1분기 실적을 발표할 예정이며, 카카오뱅크·케이뱅크와 마찬가지로 비이자수익과 개인사업자 대출 확대 등을 통해 성장세를 이어갈 거란 전망이 나온다.

토스뱅크는 지난해 연간 당기순이익 968억원을 달성하며 2년 연속 흑자 기조를 구축한 바 있다





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