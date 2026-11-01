인카김태진 대표, 보험 불완전판매 근절과 1200%룰 과제 제시

인카금융서비스 김태진 GA 대표가 보험 불완전판매 실태와 1200%룰 도입 현장의 부담을 분석하며 업계 자정과 제도 보완을 촉구했다.

인카금융서비스 법인보험대리점 GA 김태진 대표 는 28일 매경AX와의 인터뷰에서 보험 가입 시 소비자가 주의해야 할 사항을 설명하며, 업계의 자정 노력과 제도적 보완이 시급하다고 밝혔다. 보험은 한 번 가입하면 몇 개월에서 수십 년까지 유지되는 장기 금융상품인 만큼, 소비자가 자신의 상황에 맞는 정확한 상품을 선택할 수 있도록 돕는 전문가의 역할이 매우 중요하다.

보험금 지급 면책 조건과 갱신형 확인 필요

보험은 갑작스러운 질병이나 사고 시 경제적 위험을 줄여주는 미래를 지키는 상품이지만, 약관의 방대한 내용과 낯선 용어로 인해 소비자가 이를 온전히 이해하기는 어렵다. 이러한 이해 부족으로 인해 보험금을 받지 못하거나 예상보다 적게 받는 경우, 혹은 계약 유지 과정에서 어려움을 겪는 사례가 빈번하게 발생한다. 따라서 가입자는 보험금 청구 시 제대로 지급받기 위해 반드시 상품별 면책 조건과 보험금 지급 제한 범위를 사전에 확인해야 한다.

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상품마다 보장 내용과 면책 조건이 상이하기 때문에, 가입 전 이를 충분히 이해하지 못하면 추후 보험금 지급 과정에서 분쟁이 발생할 가능성이 높다. 또한 가입한 상품이 일정 기간마다 보험료가 변동되는 갱신형인지, 아니면 고정된 비갱신형인지도 반드시 확인해야 한다. 갱신형 상품의 경우 초기 보험료가 상대적으로 저렴할 수 있으나, 갱신 시점마다 보험료가 인상될 수 있어 장기적인 경제적 부담을 고려하여 신중하게 결정해야 한다.

마지막으로 계약을 관리할 담당 설계사의 경력뿐만 아니라 계약 유지율과 불완전판매 관련 이력 등을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다. 보험은 가입으로 끝나는 것이 아니라 장기간 관리되어야 하므로, 문제가 생겼을 때 도움을 줄 수 있는 전문성과 소양을 갖춘 설계사를 선택하는 것이 불완전판매 피해를 예방하는 핵심 요소이다.

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경유·대필계약 실태와 윤리교육 강화 필요

尽管 보험에 대한 인식이 개선되고 있지만, 여전히 경유계약이나 대필계약 등 계약의 진정성과 적법성을 훼손하는 사례가 발생하고 있다. 다른 설계사의 명의나 코드를 사용하여 계약을 체결하거나, 실제 설명과 서명 절차를 제대로 거치지 않는 부적절한 방식이 여전히 존재한다. 이는 소비자의 신뢰를 저해하는 주요 원인으로 작용하며, 업계 전반에 걸친 자정 노력이 필요한 시점이다.

현장에서는 쌍둥이 자매 중 한 명의 설계사 코드로 다른 한 명이 계약을 진행하는 등 명의와 실제 모집인이 일치하지 않는 경유계약 사례가 발견되기도 한다. 또한 소비자에게 충분한 설명을 하지 않거나 일부 서명만 받은 뒤 중요한 설명 내용이 담긴 서류를 대필하는 경우도 발생한다. 더 심각한 문제는 가족이나 지인의 계약을 일시적으로 체결한 뒤 단기간에 해지하여 모집수수료만 챙기는 행위로, 이는 소비자 피해는 물론 보험업계 전체의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래한다.

이러한 문제가 발생했음에도 불구하고 적절한 관리, 감독, 또는 사후 조치가 이루어지지 않는 경우가 있어 개선이 요구된다. 실질적인 교육과 역량 검증 없이 직책이나 직함만 부여하여 소비자의 신뢰를 얻으려는 영업 방식도 개선해야 한다. 설계사가 제대로 배우고 성장할 수 있는 교육 체계와 관리 시스템을 마련하고, GA와 보험업계가 전문성 및 윤리 교육을 강화해야 한다. 아울러 위법 행위에 대해서는 분명한 책임을 묻는 원칙을 확립하여 업계의 건전성을 지켜야 한다.

1200%룰 현장 부담과 제도적 보완 촉구

금융당국에 대해서는 상품 판매 과정에서의 중대한 위법 행위에 대해 업계 퇴출을 포함한 강력하고 실효성 있는 제재가 필요하다고 촉구했다. 반면, 정당하게 계약을 진행했음에도 관행적으로 이루어지는 3개월 이내 품질보증해지에 대해서는 설계사에게 부당한 페널티가 부과되지 않도록 제도적인 보완이 필요하다. 현재는 소비자의 요청에 따라 품질보증해지가 이루어질 경우, 설계사의 과실 여부가 충분히 구분되지 않는다는 우려가 존재한다.

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설계사의 귀책 사유가 없는데도 해지 결과만으로 불완전판매 책임을 부담하게 된다면 불합리한 결과가 발생할 수 있다. 소비자의 권익을 보호하는 것과 설계사의 귀책 여부를 판단하는 것은 별개의 문제로, 객관적인 사실관계에 따른 심사 기준이 마련되어야 한다. 또한 계약 유지율을 기준으로 설계사에게 페널티를 부과하는 제도 역시 보험 종목과 상품 특성을 고려해야 한다. 상품마다 계약 유지 구조와 해지 가능성이 다르기 때문에, 일률적인 기준보다는 종목별 특성을 반영한 평가 체계가 필요하다.

보험설계사에게 계약 첫해 모집 수수료를 월납 보험료의 12배로 제한하는 1200%룰 도입에 대해 김태진 대표는 장기적인 계약 관리와 소비자 보호를 유도하려는 취지에 공감한다. 다만 제도의 취지가 좋더라도 실제 현장에 정착하는 과정에서 발생하는 부담을 함께 고려해야 한다고 강조했다. 수수료 지급 구조가 달라지면 설계사의 소득 흐름뿐만 아니라 GA의 조직 운영과 관리 비용에도 영향을 줄 수 있기 때문이다.

특히 소득 공백으로 업을 포기하는 개인과 파산하는 조직들이 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 제도 변화에 적응할 수 있는 충분한 사전 안내와 예측 가능한 기준, 그리고 현장에 대한 실질적인 지원이 함께 마련되어야 한다. 소비자가 충분한 이해를 바탕으로 상품을 선택하고, 실력과 소양을 갖춘 설계사와 만나야 비로소 불완전판매 피해를 막을 수 있다는 점을 강조하며 인터뷰를 마무리했다.