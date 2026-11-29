인천해양경찰서가 아암물류1단지 입주 계약 없이 사업을 영위한 30여개 물류업체를 항만법 위반 혐의로 입건해 수사 중이다. 계약서 위조 등 불법 전대 행위가 광범위하게 적발되며 강도 높은 조사가 진행되고 있다.

인천해양경찰서 가 29일 아암물류1단지 에서 입주 계약 없이 창고업 등 사업을 벌인 혐의가 있는 30여개 업체를 입건하고 수사에 착수했다고 밝혔다. 이들 업체는 인천항만공사 와 공식적인 입주 계약을 체결하지 않고도 항만 시설을 활용하여 물류 사업을 전개해 왔다는 의혹을 받고 있다.

조사 결과, 이들 업체는 인천항만공사와 정식 입주 계약을 맺은 업체와 비공식적인 전대 계약을 맺고 사업을 이어온 것으로 파악됐다. 해경은 지난 8월 항만법 위반 혐의로 영진공사와 신대양물류를 공소청에 넘긴 바 있으며, 이는 한 업체가 불법 전대 사실을 자진 신고한 것을 계기로 수사가 시작된 후 추가 조사가 이뤄진 결과다.

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아암물류단지 시설 운영 구조 및 문제점

아암물류1단지는 2006년 12월 항만 활성화를 목적으로 항만 배후단지로 고시된 곳으로, 토지 소유권은 해양수산부 또는 인천항만공사에 귀속되어 있다. 인천항만공사와 입주 계약을 체결한 업체는 최대 50년의 임대 기간을 보장받으며, 인천항만공사의 승인을 얻을 경우 다른 업체에 관련 시설을 임대할 수 있다.

하지만 수사를 받는 업체들은 인천항만공사의 승인 절차 없이 불법적으로 전대 계약을 체결한 혐의를 받고 있다. 특히 이들 업체는 불법 전대 사실을 숨기기 위해 정식 임대차 계약이 아닌 화물장치계약 또는 창고이용계약서를 작성하여 사업을 진행한 것으로 드러났다.

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계약서 위조를 통한 사업자 등록 시도 배후

한겨레가 국세청 데이터를 기반으로 한 사업자 등록 조회 플랫폼인 비즈노와 각 회사의 등기부등본을 분석한 결과, 아암물류1단지 본사 주소를 두고 있거나 두었던 신대양물류 등 6개 회사가 사업자 등록 시 불법 전대 계약을 맺은 장소를 주소로 등록한 사실이 확인되었다. 이 중 4개 회사는 모두 동일한 주소지에 사업자 등록을 완료하기도 했다.

이들 4개 회사는 인천항만공사와 입주 계약을 체결한 한중물류를 시작으로 2차에서 4차에 걸친 전대 계약이 이루어진 곳들이다. 화물장치계약이나 창고이용계약으로는 사업장을 등록할 수 없음에도 불구하고, 이들은 형식적인 계약을 통해 illegality를 은폐하려 한 정황이 뚜렷하다.

세무 당국의 거부 및 향후 수사 방향

사실 관계 상 화물장치계약은 화물을 보관해주는 서비스에 해당하므로 사업장을 위한 임대차계약서로 간주되지 않는다. 아암물류1단지 전대 입주를 시도했던 한 업체 관계자는 전대 동의서가 필요한데도 불구하고 인천세무서가 사업자 등록을 거부했다고 증언했다. 해당 관계자는 사업자 등록을 위해 화물장치계약을 근거로 등록을 시도했으나 반려되었다고 밝혔다.

인천해양경찰서는 아암물류1단지 내에서 불법 전대 행위가 광범위하게 이루어졌다는 지적에 따라 추가 수사를 진행 중이며, 향후 적발된 업체에 대한 형사 처벌 및 행정 제재 조치 등 후속 처리를 계획하고 있다. 이번 수사는 항만 물류 시스템의 투명성을 확보하고 불법 운영을 근절하기 위한 중요한 조치로 평가된다.