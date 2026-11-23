인천시가 신혼부부 대상 천원주택 매입에 사용한 금액이 일반 연립다세대주택 평균 가격보다 1000만원 이상 높은 것으로 나타나 재정 부담과 적정성 논란이 제기됐다.

인천시 가 신혼부부 와 신생아 가정을 위한 주거 안정 정책의 핵심인 천원주택 공급을 위해 매입한 주택 가격이 일반 매매시장 평균보다 높은 것으로 드러났다. 이로 인해 정책의 지속 가능성과 재정 효율성에 대한 의문이 제기되고 있다.

천원주택 매입가 일반연립보다 1000만원 초과

조성민 더불어민주당 인천시의원이 22일 발표한 분석 자료에 따르면, 인천시가 2025년 상반기 공급을 목표로 한 신혼·신생아 2유형 매입임대주택의 가구당 매입가는 2억9398만원이다. 이는 같은 기간 인천시 연립다세대 주택의 가구당 평균 매매가격인 2억8477만원보다 약 1000만원 높은 수준이다.

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이번 비교 대상인 신혼·신생아 2유형은 천원주택 제도 시행 이전인 2020년부터 매입임대주택으로 운영되어 온 바 있다. 과거 데이터를 살펴보면 2021년까지는 매입가와 매매가 간에 큰 차이가 없었으며, 오히려 당시 가구당 매입가격 2억1543만원은 매매가격 2억1885만원보다 342만원 저렴했던 것으로 나타났다.

2022년부터 매입가 상향추세 역전현상 시작

하지만 2022년부터 매입가격이 매매가격을 역전하며 가격 격차가 벌어지기 시작했다. 2022년 가구당 매입가격은 2억9010만원으로 매매가 2억6496만원보다 2천만원 높았으며, 2023년에는 매입가 3억2527만원에 매매가 2억8127만원으로 4천만원 차이가 났다.

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2024년의 경우 매입가가 2억9799만원으로 매매가 2억8579만원보다 여전히 비싼 것으로 집계되었다. 이는 인천도시공사가 매입하는 전체 유형 임대주택의 3.3㎡당 매입가격이 일반 주택 평균 매매가보다 200만~300만원 낮은 것과 대조되는 양상이다.

역세권 대형 평형 주택 매입으로 가격 프리미엄 발생

인천시와 인천도시공사는 이러한 가격 차이가 주택의 면적과 입지 특성에서 기인했음을 강조하며 일반 주택과의 단순 비교를 우려했다. 인천도시공사 관계자는 매입가격이 거래 사례 비교법과 감정평가를 통해 산정되며, 신혼·신생아 2유형은 다른 유형보다 면적이 넓어 가격이 높을 수 있다고 해명했다.

인천시 관계자는 해당 유형의 주택이 방 2~3개 규모의 국민평형 주택을 매입하며, 역세권 인근 입지를 요구하는 조건이 일반 연립다세대주택보다 매입단가를 높일 수밖에 없다고 설명했다. 이는 신혼부부 주거 수요를 고려한 정책적 선택으로, 가구당 매입가격만으로 적정성을 판단하기 어렵다는 입장이다.

재정 부담 확대와 인력 부족으로 지속성 우려

조 의원은 최근 인천도시공사 행정사무감사에서 매입임대주택 사업의 재정 부담 문제를 다시 한번 지적했다. 관련 연구보고서는 사업을 확대할수록 공사의 재정 부담이 커질 수 있다고 분석했으며, 조 의원은 손실이 누적되는 구조라면 재원 대책과 지속 가능성 검토가 선행되어야 한다고 주장 했다.

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특히 매입임대주택 사업을 담당하는 직원 수가 LH 등 다른 공공기관에 비해 크게 부족하다는 점도 문제로 제기되었다. 조 의원은 인력 부족 문제가 이미 대두되었음에도 인력 증원을 위한 내부 논의조차 없었던 것은 무책임한 태도라고 비판하며, 정책 홍보보다 재원 마련이 우선되어야 함을 강조했다.