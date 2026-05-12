인천시의 F1 사전타당성 조사, 수입은 부풀리고 지출은 축소하는 쪽으로 이뤄졌다는 시민단체 지적이 나왔다.

인천시의 F1 사전타당성 조사 결과가 수입은 부풀리고 지출은 축소하는 쪽으로 이뤄졌다는 시민단체 지적이 나왔다. 인천시는 용역사를 통한 분석 결과라고 주장했지만, 시민단체는 분석 결과에 대해 인천시의 재검증을 요구했다.

인천시 의 에프원(F1) 사전타당성 조사 가 수입은 부풀리고 지출은 축소하는 쪽으로 이뤄졌다는 시민단체 지적이 나왔다. 인천시 는 용역사를 통한 분석 결과라고 주장했지만, 시민단체는 분석 결과에 대해 인천시 의 재검증을 요구했다.

인천평화복지연대는 12일 ‘인천시가 홈페이지에 공개한 ‘인천 F1 그랑프리 사전타당성 보고서’를 분석한 결과, 시민들이 우려한 대로 결론을 정해놓고 끼워 맞춘 부실 보고서로 확인됐다’며 ‘보고서는 들어올 돈을 근거 없이 부풀리고 나갈 돈을 터무니없이 줄였다. 쪽박 사업을 대박 사업으로 둔갑시킨 것’이라고 했다. 인천평화복지연대는 자체 분석 결과, 5년 동안 최소 5000억원의 적자가 예상된다고도 했다. 인천평화복지연대가 수입이 부풀려졌다고 본 지점은 입장료와 로컬스폰서십 수입이다.

인근 일본 에프원 그랑프리의 입장료 수입이 연간 800억~900억원인데 인천 에프원 그랑프리의 입장료 수입이 1248억원으로 추산됐고, 에프원 주관사인 포뮬러원매니지먼트(FOM)에서 수익을 가져가려 하는 프리미엄 객석 수입이 입장료에 포함된 점을 근거로 들었다. 인천평화복지연대는 로컬스폰서십도 영암 그랑프리의 경우 1년 평균 32억원, 해외는 70억~200억원으로 추정되는데 인천 에프원 그랑프리는 510억원으로 추정하고 있다고 지적했다. 이 밖에 정부와 인천시가 인천 에프원 그랑프리 조직위에 제공하는 보조금을 수입으로 잡은 것도 문제로 지적했다.

이에 대해 인천시는 ‘일본과 달리 인천은 도심에서 하는 점이 입장료 수입이 많아지는 이유가 될 수 있다. 다른 대회 입장료 수입이 명확하지 않지만, 한정된 자료 속에서 정확한 수치를 뽑기 위해 노력했다’며 ‘로컬스폰서십도 관련 자료가 없어 평창동계올림픽의 스폰서십을 기준으로 하고 인천의 상황을 고려해 그보다 낮은 액수를 설정했다’고 했다. 인천평화복지연대는 지출에 대해서도 ‘연간 214억원의 운영비가 들어간다고 했지만 해외 개최지는 300억에서 1000억원대 운영비가 추정된다.

개최권료도 1년 평균 752억원으로 잡혀있지만, 개최권료가 매년 5% 상승하고 아시아권과 신규 개최 지역은 더 높게 받으려는 경향이 있다. 말레이시아는 최근 995억원을 요구받아 포기한 것으로 알려졌다’고 했다. 인천시는 ‘개최권료의 경우 지난해 아시아에서 열린 에프원 그랑프리 개최권료의 평균값에서 일부 물가 상승률을 계산해 설정했다’며 ‘이번 보고서는 아직 포뮬러원매니지먼트와 개최지 계약을 하기 전 관련 자료를 가지고 사업성을 분석한 것이다. 앞으로 협상 과정에서 달라질 수 있는 부분은 있다’고 했다





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F1 인천시 사전타당성 조사 부실 보고서 적자 예상 입장료 수입 로컬스폰서십 수입 개최권료 보조금 수입

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