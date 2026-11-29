인천시 의원의 소방 화이팅 구호 관련 발언을 두고 전국공무원노동조합 소방본부 인천소지부가 강력히 반발하며 갑질 행태를 비판하는 성명을 발표했다. 시의회 측은 격려의 취지였다고 해명했으나, 영상이 공개되며 논란은 계속되고 있다.

전국공무원노동조합 소방본부 인천소지부가 최근 인천시 의원의 발언과 관련하여 강력한 비난 성명을 발표하여 사회적 논란이 일고 있다. 인천소방지부는 28일 발표한 성명에서 인천시 의원이 소방공무원 의 자존과 명예를 심각하게 훼손하는 망언과 오만한 갑질 행태를 저질렀다고 주장하며, 이러한 행위를 결코 묵과할 수 없다는 입장을 명확히 했다.

이 논란의 발단은 지난 26일 열린 제314회 인천시의회 제2차 정례회 제2차 행정안전위원회 회의장에서 시작되었다. 해당 회의에서는 인천소방본부의 내년도 예산안이 심의되었다. 이 자리에서 한 시의원이 회의장에 들어서며 '소방 화이팅'이라는 응원의 구호를 외쳤다. 그러나 일부 간부들이 이에 대해 즉각적으로 반응하거나 따라 하지 않자, 이 의원은 '하는 놈은 뭐고 안 하는 놈은 뭐냐.

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선출직 공직자 도덕성 훼손 비판

화이팅 다시 해'라고 말한 것으로 전해졌다. 이러한 정황은 인천시의회 행정안전위원회의 실시간 방송 영상에도 선명하게 포착되어 있어 사실 관계가 입증될 가능성이 높다. 인천소방지부는 성명을 통해 선출직 공직자가 가져야 할 도덕성과 품위에 대해 강조하며, 이러한 권위주의적 태도가 공직자의 인권을 짓밟는 행위라고 비판했다. 노조는 특히 선출직 공직자가 시민의 대표로서 모범이 되어야 함에도 불구하고, 특권 의식에 사로잡혀 시민을 무시하고 기만하는 결과를 초래했다고 지적했다.

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또한 소방공무원은 화마와 재난 현장에서 목숨을 걸고 시민의 생명을 지키는 봉사자일 뿐, 시의원 개인의 하인이나 하급자가 결코 아니라고 명시했다. 공식적인 자리에서 공직자를 향해 '놈'이라는 멸칭을 사용하며 인격을 유린한 행위는 씻을 수 없는 상처를 남긴 명백한 폭력이자 심각한 모독이라고 규정했다. 이는 시의원이라는 우월적 지위를 악용한 권력형 갑질로, 밤낮없이 현장을 지키는 모든 소방공무원의 사기를 꺾는 치명적인 행위라고 강조했다. 이에 대해 인천시의회 측은 해당 발언이 소방공무원에 대한 존중과 격려의 의도에서 비롯된 것이라고 해명했다.

시의회 발언은 격려 의도였다고 해명

시의회는 '소방 화이팅' 구호를 함께 외치며 응원의 메시지를 전달하고자 했으며, 현장의 반응이 크지 않자 이를 다시 독려하는 과정에서 부주의한 발언이 있었다고 인정했다. 시의회는 당시 현장에 배석한 참석자들이 직접 청취한 표현이 '한 사람은 뭐고 안 한 사람들은 뭐지'라는 취지였다고 주장하며, 노조 성명에서 인용된 표현과는 분명한 차이가 있다고 변명했다. 그러나 소방공무원 측의 강경한 입장 대립과 공론화된 영상의 존재로 인해, 이번 사건은 단순한 구호 차이 이상의 심각한 인사 문제 및 권력 관계 왜곡 문제로 비화될 전망이다. 관련 기관 간의 대화와 명확한 해명이 시급한 상황이다.