인천시의회 전자칠판 납품 뇌물 사건에서 조현영, 신충식 전 의원에 대해 인천지법이 징역형을 선고했다. 교육예산 왜곡과 청렴성 훼손을 이유로 엄중한 처벌이 결정된 배경과 상세 내용을 확인한다.

인천지법 형사12부(재판장 신상렬)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률의 뇌물 혐의로 기소된 신충식 전 인천시의원과 조현영 전 인천시의원에게 각각 징역 12년 및 징역 10년을 선고했다.

재판부는 두 전 의원에게 벌금으로 각각 4억8900만원을 부과했으며, 추징금으로 신 전 의원에게 1547만5천원, 조 전 의원에게 9540만원을 명했다.

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뇌물 수수 사실 인정 및 처분

인천지법 형사12부는 두 피고인의 죄질이 불량하며 공적 권한을 사적 이득을 위해 사용했다고 판단했다.

재판부는 공익을 위해 행사해야 할 권한과 영향력을 경제적 이익을 위해 이용했다며 비난 가능성이 크다고 밝혔다.

교육예산 심의 배정의 공정성과 투명성, 지방의회 의정활동에 대한 신뢰가 중대하게 훼손된 점을 강조했다.

공직자의 청렴성과 신뢰를 훼손했다는 점에서 엄중한 처벌이 불가피하다는 견해를 피력했다.

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혐의 내용 및 범죄 수익금

신충식 전 의원과 조현영 전 의원은 2023년 10월부터 2024년 4월까지 전자칠판 업체로부터 청탁을 받으며 금품을 수수한 혐의로 기소됐다.

이들은 학교 관계를 연결해 주고 시의회 예산을 통과시켜 달라는 요청을 받고 1억6000만원을 받은 정황이 포착됐다.

법원은 신 전 의원이 1547만5천원, 조 전 의원이 9540만원을 받은 것으로 인정하며 총 1억1087만5천원의 범죄 수익이 존재한다고 판시했다.

두 전 의원은 당시 각자의 직급에 따라 전자칠판 업체로부터 실제 납품 금액의 20%에 해당하는 액수를 수령한 것으로 확인됐다.

당시 신충식 전 의원은 인천시의회 교육위원장으로, 조현영 전 의원은 부위원장으로 활동하며 예산 심의 권한을 행사했다.

해당 업체는 전자칠판 등 20억원 상당의 제품을 인천지역 22개 학교에 납품한 사실이 검찰 조사에서 드러났다.

국회의 제명 및 항변 기각

국민의힘 인천시당은 두 전 의원의 뇌물 수수 의혹이 불거지자 윤리위원회를 소집하여 즉각적인 제명 조치를 단행했다.

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두 전 의원은 범죄 수익금을 지인 계좌로 입금받거나 현금으로 수령한 정황이 확인되었다고 관련 보도는 전한다.

신충식 전 의원은 금액이 업체 측에서 인건비로 처리하여 세금을 절감하려는 조치였다고 주장하며 혐의를 부신했다.

그러나 재판부는 해당 지인이 과거 신 전 의원에게 돈을 빌려준 바 있으며, 입금일 당시 채무 변제 연락을 받았다고 진술한 점을 들어 주장을 기각했다.

재판부는 신 전 의원이 해당 금액을 자신의 의사에 따라 물리적으로 처분할 수 있는 돈으로 인식하고 있었다고 해석했다.

조현영 전 의원은 자신에게 제공된 금액을 실제로 수수한 적이 없다고 진술했으나, 재판부는 법정 진술 등 증거를 근거로 이를 받아들이지 않았다.

공급자 및 관계자 처벌

재판부는 뇌물을 제공한 전자칠판 업체와 그 임원들에게도 각각 징역 5년과 징역 4년의 실형을 선고했다.

범행에 공모한 전자칠판 업체 직원에 대해서는 징역 1년6개월을 선고하며 집행유예 3년을 부여했다.

이번 판결은 지방의회 내부의 뇌물 수수 사안으로서 공직 사회의 청렴성 회복을 위해 내린 판단으로 평가된다.