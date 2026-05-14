인천국제공항공사 공항 주차요금 면제 조사: 직원 편의 위주로 운영, 부정사용

국토교통부는 인천국제공항공사의 공항 주차요금 면제 상황에 대해 감사를 실시한 결과, 공사가 공항 주차장을 직원 편의 위주로 운영해온 사실을 적발했다. 감사 결과, 공사는 인천공항 전체 주차장(3만6971면)의 84.5%(3만1265건)에 달하는 규모의 유·무료 정기 주차권을 직원 등에게 뿌린 것으로 나타났다. 공사는 자사 직원과 자회사·공항입주기관 직원에게는 6개월마다 갱신하면 되는 무료 주차권을, 항공사 및 입주업체에는 1개월 단위 유료 주차권을 발급해왔는데, 한도 없이 희망자 모두에게 내줬다고 한다. 특히 공항 이용객이 선호하는 여객터미널 건물 단기주차장 자리도 공사에 상주하지 않는 직원 몫으로 돌아간 것으로 나타났다.

국토교통부 는 인천국제공항공사 의 공항 주차요금 면제 상황에 대해 감사를 실시한 결과, 공사가 공항 주차장을 직원 편의 위주로 운영 해온 사실을 적발했다고 14일 밝혔다. 감사 결과를 보면, 공사는 인천공항 전체 주차장(3만6971면)의 84.5%(3만1265건)에 달하는 규모의 유·무료 정기 주차권 을 직원 등에게 뿌린 것으로 나타났다.

공사는 자사 직원과 자회사·공항입주기관 직원에게는 6개월마다 갱신하면 되는 무료 주차권을, 항공사 및 입주업체에는 1개월 단위 유료 주차권을 발급해왔는데, 한도 없이 희망자 모두에게 내줬다고 한다. 특히 공항 이용객이 선호하는 여객터미널 건물 단기주차장 자리도 공사에 상주하지 않는 직원 몫으로 돌아간 것으로 나타났다. 제1여객터미널의 경우 터미널과 500m 떨어진 곳에 직원 전용 주차장이 있음에도 터미널 건물 지하에 직원 전용 구역을 만들어, 1터미널 단기주차장에서 일반 이용객이 쓸 수 있는 공간은 절반도 채 되지 않았다.

국토부는 ‘공사가 업무 수요를 고려한 적정 발급 한도를 정하지 않고 사용실태 관리도 전무한 상황에서 정기주차권을 무분별하게 남발한 것’이라며 ‘이런 행태가 인천공항 주차장 혼잡을 가중시켜 온 핵심원인 중 하나’라고 지적했다. 또한 공사 및 자회사 직원들이 출·퇴근 목적으로 발급받은 주차권을 개인 용도로 사용한 사실도 이번 감사에서 드러났다. 가령 공사 직원 ㄱ씨는 여름 휴가철 해외여행 때 22일 동안 무료주차권을 사용해 55만2천원의 주차요금을 면제받았다고 한다.

국토부는 ‘개인 휴가·점심식사 등 사적 용도로 주차권을 부정하게 사용한 정황도 다수 확인했다’며 ‘개인 휴가 때 부정사용 사례는 1년 동안 1220건으로 면제받은 주차 요금만 7900만원에 달한다’고 했다. 국토부는 공사에 정기주차권 발급 기준 및 관리 강화와 책임자 문책, 부정사용자 징계 및 요금 환수를 통보했다. 김윤덕 국토부 장관은 ‘공공의 자산인 공항 주차장을 국민께 돌려드리기 위한 개선안을 마련해 철저히 추진하라’고 지시했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

인천국제공항공사 공항 주차요금 면제 직원 편의 위주로 운영 부정사용 정기 주차권 공항 주차장 혼잡

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

대출 규제로 얼어붙은 경매 시장, 서울 아파트까지 낙찰률 40% 하락연합뉴스: 정부의 대출 규제가 지속되면서 경매 시장이 얼어붙고 있습니다. 부동산 경기 침체로 경매로 넘어오는 아파트 수는 증가하고 있지만, 낙찰률과 낙찰가율은 지속적으로 하락하고 있습니다. 전국 아파트 경매 진행 건수는 지난달 3510건으로 4년 1개월 만에 최고치를 기록했지만, 낙찰률은 37.6%, 낙찰가율은 84.5%로 나타났습니다. 서울 아파트 낙찰률도 40%를 밑돌며 하락세를 이어가고 있습니다.

Read more »

'홍콩 원정출산' 가는 中 임산부들…'입경 거부 5년새 5배 증가'홍콩 출입경당국에 따르면 작년 홍콩 호적이 없는 임신 여성 1154명이 입국(입경)을 거부당해 2020년(227명) 이후 최대 규모를 기록했다고 13일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 2019년 비홍콩인 여성의 홍콩 내 출산 건수는 4426건이었고 이 가운데 3741건(84.5%)이 중국 본토인 출산이었다. 홍콩 정부는 팬데믹과 홍콩 국가보안법 시행 속에 인력이 감소한다는 지적이 나오자 2022년 말 세계 100대 대학 졸업자 등에게 2년짜리 취업 비자를 내주는 ‘고급 인재 통행증 계획’을 시행했는데, 홍콩에서 아이를 낳으려는 중국 본토인들이 이 제도를 이용한 것이다.

Read more »

교과서대로 '5.18' 교육하니, '공산당' 민원?...84% '지도포기'교사노조연맹의 조사 결과, 교사들이 교과서에 나온 5.18 민주화운동, 4.19 혁명을 가르쳤는데도 '좌파 사상 주입', '공산당'이라는 민원을 받은 사례가 있으며, 독도교육용 배지를 나눠준 것에 대해서도 '간첩'이란 항의를 받았다. 이로 인해 교사 84.5%가 정치중립성 위반으로 오해될 것을 우려해 수업을 포기하거나 축소...

Read more »

[단독] “우리가 남이야?” 대출 퍼주더니…새마을금고 4곳중 1곳 ‘부실’전국 1265개 금고 실태평가 경영개선조치 받은 금고 전국 314개로 전체 25% 징계받은 회원 올해 182명 시중銀 6배…불법거래 속출

Read more »

1인당 100명 식사 준비, 월 208만 원... 답글이 충격입니다학교 급식노동자들은 '100m 전력질주' 수준의 고강도 노동을 하고 있지만, 인력 부족과 저임금에 시달리고 있다. 급식노동자 1명당 식수인원이 100명을 넘고, 방학 기간 무임금으로 실질 월급은 208만원에 불과하다. 서울시교육청의 채용 미달률은 84.5%에 달하며, 98.4%의 급식노동자가 무급 조기출근을 하고 있다. 이에 ...

Read more »

성동구 이어 마포구도 긍정평가 84.5%? 자세히 살펴보니이재명 대통령이 칭찬한 정원오 성동구청장의 구정 만족도는 92.9%로, 10년 전보다 '매우 만족' 응답이 5배 상승했다. 반면 마포구는 실제 긍정평가가 46%에 불과함에도 '보통' 응답 38.5%를 합쳐 84.5%라고 홍보했다. 일부 언론은 두 구의 만족도를 동일선상에 놓고 보도했으나, 장혜영 전 의원은 '조작이라 하기도 민망한...

Read more »