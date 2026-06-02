인천공항세관, 마약 성분 불법 의약품 적발… 해외여행 반입 제한 품목 총정리

관세청이 인천공항에서 마약 성분이 포함된 불법 의약품을 적발했다. 해외여행 시 쉽게 구매하는 의약품부터 식품, 축산물, 전자담배까지 반입 제한 품목을 살펴보고, 미신고 시 과태료 및 가산세 규정까지 상세히 안내한다.

관세청 은 2025년 3월 18일 인천공항 세관 특송물류센터에서 적발된 마약류 성분이 함유된 불법 의약품 을 공개했다. 국내로 반입이 제한되거나 금지된 품목들은 매우 다양하며, 식품, 의약품 , 동식물, 축산물 등을 막론하고 엄격한 기준이 적용된다.

해외여행 중 쉽게 구매할 수 있는 많은 일반품들이 국내 법규에 위배되어 압수되거나 폐기될 수 있어 여행객들의 주의가 필요하다. 의약품의 경우 일본의 이브 진통제나 미국의 데이퀼·나이퀼 등에 함유된 특정 성분이 국내에서 의존성·환각 유발 등의 우려로 규제되고 있다. 또한 천연 성분이라도 센노사이드나 요함빈처럼 부작용이 큰 것은 반입 차단 대상이다. 일반적으로 의약품은 대용량으로 구매하더라도 국내 반입 시 엄격히 제한된다.

식품류도 예외가 아니다. 컵 모양이나 파우치형 곤약 젤리는 질식 위험으로 전면 반입 금지 품목이며, 동물·축산물 및 가공품(육포·햄·치즈 등), 식물·과일·채소·견과류, 그리고 흙 등은 대부분 신고·검역 대상이어서 무단 반입 시 폐기 및 과태료가 부과된다. 다만 멸균 처리된 5kg 이하의 통조림이나 상업적 살균·발효 유가공품 등 일부는 예외적으로 반입이 허용될 수 있으나, 농축산물은 원칙적으로 신고해야 한다. 최근 4년간 농축산물 무신고 적발 건수는 수천 건에 달하며, 과태료는 수억 원에 이르고 일부는 사법 조치로 이어졌다.

그 밖에 액상 전자담배는 니코틴 함량이 1%를 초과하면 유독물질로 분류되어 고농도 제품(엘프바·긱바 등)은 전량 반입이 금지된다. 담배는 궐련 200개비, 엽궐련 50개비, 액상 20ml까지 면세 허용되고 종류별 중복 적용은 되지 않지만, 면세 한도를 초과하면 세금이 부과된다. 가족이라도 각 800달러 면세 범위는 합산되지 않아, 2인이 1000달러를 반입하면 초과분에 대해 세금이 매겨진다. 신고를 누락하고 적발되면 40%의 가산세가, 2년 내 2회 이상 적발되면 60%까지 가산세가 인상된다.

이외에도 저작권 침해 '짝퉁', 15cm 이상의 장식용 칼, 발사 가능한 장난감 총 등도 자주 적발되며, 대마가 포함된 제품은 마약류관리법 적용 대상이므로 각별한 주의가 필요하다





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