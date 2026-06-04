인천공항 에볼라바이러스병 중점검역 관리지역 탑승객들 검역 절차

인천공항에서 에볼라바이러스병 중점검역 관리지역 출발 항공편 탑승객들에 대한 검역 절차가 진행 중이다. 질병청은 아프리카에서 에볼라바이러스병 발생 증가에 따른 국제공중보건비상사태 선언과 함께 국내 유입 가능성 대비 체계를 가동했다.

인천공항 에서 에볼라바이러스병 중점검역 관리지역 출발 항공편 탑승객들에 대한 검역 절차 가 진행 중이다. 질병청 은 아프리카에서 에볼라바이러스병 발생 증가에 따른 국제공중보건비상사태 선언과 함께 국내 유입 가능성 대비 체계를 가동했다.

중점검역 관리지역 5개국 중 에티오피아에서는 주 6회 인천으로 들어오는 직항편이 운행 중이며, 이 비행기로 인천에 입국하는 이들은 모두 큐-코드(Q-CODE) 또는 건강상태질문서를 통해 발열 여부 등 건강 상태를 신고해야 한다. 검역 직원들은 이들 중 인천을 거쳐 제3국 비행기로 환승할 49명의 경우 발열검사를 받을 수 있도록 했다. 한국이 최종 목적지인 100명은 건강상태신고서를 통해 발열 등 의심 증상 유무와 최근 방문국 이력 등도 조사했다. 에볼라바이러스병으로 가장 많은 사망자가 발생한 곳은 DR콩고와 르완다다.

검역소는 로밍 정보 등을 바탕으로 DR콩고·르완다에서 출발, 에티오피아를 경유해 인천으로 들어온 것으로 보이는 11명에 대해서는 적극적으로 '타깃 검역'을 진행했다. 이와 달리 중점검역 관리대상 5개국을 출발해 제3국에서 일정 기간 체류한 뒤 국내로 들어오는 경우는 여행 이력을 확인하기 어렵다. 이 때문에 통신사 로밍 정보(내국인)와 법무부의 사증 발급 정보(외국인)를 거쳐 수많은 항공편 탑승객 가운데 검역 대상을 직접 선별해 타깃 검역을 시행한다.

에볼라바이러스병의 잠복기는 21일로, 입국자에게 추가로 안내 문자를 발송하는 방안 등 더 적극적으로 확산 가능성을 추적할 방안을 내부적으로 검토하고 있다. 임승관 질병청장은 '해외 발생 정보나 질병의 전파 방식, 우리나라로 유입되는 사람의 숫자 등을 토대로 (국내 유입 가능성에 대한) 종합 위험도를 '낮음'으로 평가하고 있다. 너무 걱정할 필요는 없다는 뜻이지만 대비·대응은 선제적으로 철저히 진행하고 지역사회에도 필요한 사항을 안내해 협력할 것'이라고 말했다





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