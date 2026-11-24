인천공항세관이 렌즈 세척액 용기에 숨겨 밀반입한 에토미데이트 65.26g을 적발하고 35세 남성를 구속 송치했다. 전자담배 약 200개 분량인 신종 마약류 반입 시도가 차단됐다.

인천공항세관 은 태국에서 입국한 한국 국적의 ㄱ씨(35세)가 마약류 관리법에 위배되는 행위를 저지른 혐의로 사건을 인천지방공소청에 넘겼다고 발표했다. 이 여객은 렌즈 세척액 용기에 신종 마약류 에토미데이트 를 숨겨 인천공항을 통해 밀반입하다 적발됐다.

이처럼 대량으로 반입된 에토미데이트의 무게는 65.26g에 달한다. 이 양은 현재 유행하는 전자담배 제조에 약 200여 개 분량이 소요될 수 있는 규모로, 단순 소량이 아닌 상업적 유통 또는 다수 사용 목적의 밀반입로 판단된다. 인천공항세관은 이러한 정황을 바탕으로 엄정히 수사하고 있다.

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에토미데이트 마약류 지정 경과 및 적발 과정

에토미데이트는 원래 전신마취제 목적으로 의료용으로 쓰이는 약물이다. 하지만 최근 해외에서는 이를 변형해 전자담배 형태로 제조된 제품이 빠르게 확산하고 있다. 이러한 제품은 '좀비담배'나 '우주오일'이라는 별칭으로 불리며 강한 중독성과 위험성으로 사회문제로 부상했다.

이러한 위험성을 인지한 정부는 2023년 8월 에토미데이트를 마약류로 공식 지정했다. 이후 6개월 간의 유예 기간을 거쳐 현재는 불법 반입 및 사용 시 엄격하게 처벌된다. 다만, 유예 기간 중이거나 지정 이전에 제조된 제품의 관리는 추가적인 확인 절차가 필요했다.

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인천공항세관은 유예 기간 동안 및 마약류 지정 이전 단계에서도 성분 미상의 전자담배 압수 사례를 전수 조사했다. 이들은 엑스레이 판독 영상을 심층 분석하여 우범 여행자를 분류하는 시스템을 구축했고, ㄱ씨는 2023년 12월 성분 미상의 전자담배를 들여오려다 이 시스템에 의해 우범자로 분류된 바 있다.

자체 개발 검사키트와 과학적 단속의 성과

인천공항세관은 ㄱ씨를 감시하며 입국 과정을 정밀하게 분석했다. 기존에는 에토미데이트 전용 검사 키트가 부재하여, 현장에서 의심 물질을 분석하고 결과를 확인하는 데 최소 2∼3일의 시간이 소요되었다. 이로 인해 빠른 밀반입 대응에 한계가 존재했다.

하지만 인천공항세관은 자체적으로 에토미데이트 전용 검사 키트를 개발하여 현장에서의 즉시 확인이 가능해졌다. 이를 통해 2024년 7월 화장품 용기에 에토미데이트를 숨긴 피의자를 적발하는 성과도 냈다. 이번 35세 남성의 검거에도 이 기술이 결정적인 역할을 했다.

남창훈 인천공항세관 조사국장은 이번 사건이 해외 확산 신종 마약류의 국내 유입 위험을 사전에 포착하고 구속 송치까지 연결했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다. 그는 앞으로도 우범 정보 분석을 고도화하고 과학적 검사 수단을 지속적으로 확충할 계획이라고 밝혔다.