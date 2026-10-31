인천공항, 항공권 발권 시스템 장애로 국제선 수속 차질

오전 4시 30분부터 인천국제공항의 항공권 발권 시스템이 미국 에어링크 네트워크 장애로 지연되어, 중국 항공사 포함 다수 항공사의 체크인 카운터에서 출국 수속에 차질이 발생. 항공사와 공항공사는 신속 대응 중.

30일 인천국제공항에서 오전 4시 30분부터 항공권 발권 시스템 과 연결된 항공사 네트워크에 장애가 발생했다. 이로 인해 인천공항 제1여객터미널을 포함한 각 항공사 체크인 카운터에서 출국 수속 이 지연되고 있으며, 수많은 여행객들이 출국 전 절차에서 큰 불편을 겪고 있다.

사진은 한 부부가 중국 상하이 관통편으로 이집트로 여행을 계획했으나, 환승 일정이 흔들리면서 항공기 지연이 불가피해 여행 계획이 전부 틀어졌다는 증언을 담고 있다. 항공권 발권 시스템 장애는 인천공항과 연결된 미국 에어링크(ARINC) 글로벌 네트워크의 불안정성에서 비롯된 것으로 보인다. 인천공항공사는 해당 네트워크의 문제점을 조사하고, 즉시 대책을 마련하기 위해 노력하고 있다. 특히 오후 시간대에 중국 남방항공, 중국 동방항공, 중국 국제항공 등 세 항공사의 일반 발권 업무가 사실상 중단되는 상황이 발생했다.

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인천공항 발권 시스템 장애로 수백 명 여행객 불편

이러한 복잡한 네트워크 결함은 단순히 발권 지연에 그칠 뿐 아니라, 국제선 항공권 판매와 관련된 여러 시스템에도 영향을 미치는 등 전체 항공 산업에 파급효과를 미친다. 현재 인천공항은 항공사와 협력하여 수동 절차를 도입하고, passenger lounge를 통한 대기 공간을 확대하고 있다. 또한, 오늘 오전부터 항공사 관계자들은 수동 인쇄 형태의 티켓 발급 및 수집을 진행하고 있다. 수많은 승객이 손잡이를 요청하며 장비를 기다리는 상황은 소란을 일으키고, 특히 국제선 항공권 구매를 미리 준비한 국내 여행자들에게 큰 손해를 끼칠 가능성이 있다.

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인천공항공사는 향후 같은 사태가 발생하지 않도록 상시 네트워크 모니터링 강화와 장애 발생 시 자동 전환 절차를 마련할 계획이다. 이와 동시에 항공사들은 미국 에어링크와 협의를 통해 더 견고한 네트워크 인프라를 구축하도록 촉구하고 있다. 환불 절차와 일정 조정에 대한 투명한 안내를 통해 불편을 최소화하려는 노력이 이어지고 있다. 이 사건은 글로벌 항공 운송 시스템이 얼마나 복잡하고 민감한지를 여실히 보여준다.

공항과 항공사 협력으로 시스템 안정성 확보 나서

항공사와 공항 운영을 담당하는 기관 콜라보레이션이 필수이며, 네트워크의 안정성과 백업 대책이 핵심 이슈로 부각된다. 특히 비상시 대응 프로토콜을 사전에 준비해 두면 여행객들에게 큰 안심을 줄 수 있다. 인천공항은 이번 이벤트를 교훈 삼아 향후 향상된 시스템과 빠른 대응 방안을 마련해, 국제 항공 교통에서의 신뢰성을 높이려 하고 있다.