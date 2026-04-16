인천 F1 그랑프리, 경제성 분석 결과 발표…시민단체 ‘재정 악화’ 우려하며 반대

인천시가 추진 중인 포뮬러 원(F1) 그랑프리 유치 사업의 사전타당성 조사 결과, 비용대비편익(B/C) 1.45로 경제성이 있는 것으로 나타났습니다. 하지만 시민단체는 막대한 혈세 투입과 재정 악화를 우려하며 반대 입장을 표명했습니다.

인천시가 국제자동차경주대회인 포뮬러 원(F1) 유치를 추진하며 경제적 타당성을 확보했다는 용역 결과가 나왔습니다. 지난 16일 인천시청에서 열린 브리핑에서 유정복 인천시장은 F1 인천 그랑프리 기본구상 및 사전타당성 조사 용역 결과를 발표했습니다. 이 용역에 따르면 F1 대회의 비용 대비 편익(B/C) 비율은 1.45로, 이는 1.0 이상일 경우 경제적 타당성이 있다고 판단하는 기준을 충족합니다. 향후 5년간 F1 대회 개최에 총 8,028억원이 투입되는 반면, 예상되는 편익은 1조 1,697억원에 달합니다. 재무 분석 결과 역시 긍정적입니다. 총수입 1조 1,297억원으로 총비용 1조 396억원을 상회하며, 수익성 지수(PI)는 1.07로 분석되었습니다. 인천시는 F1 대회가 인천에서 개최될 경우 180개국에 생중계되고, 연간 30만 명의 관람객을 유치하여 5,800억원의 관광 수익과 4,800명의 고용 창출 효과를 거둘 것으로 기대하고 있습니다.

이 용역은 독일의 서킷 디자인 전문업체 틸케사와 한국산업개발연구원이 공동으로 수행했으며, 서킷 후보지로는 송도달빛축제공원이 거론되었습니다. 송도달빛축제공원 일대는 인천대교, 워터프런트, 센트럴파크 등 주요 관광 명소와 인접해 있으며 인천국제공항과의 접근성도 우수합니다. 도심 레이스로 구상 중인 F1 인천 대회는 4,960m의 레이스트랙 길이에 최고 시속 337km/h를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 1,800m 길이의 소음 방음벽 설치를 통해 시민들의 소음 불편을 최소화할 방안도 마련될 것으로 시는 내다봤습니다. 인천시는 이번 용역 결과를 토대로 정부와의 협의를 통해 국제경기대회지원법 시행령 개정 및 대회 유치 승인 절차를 진행하고, 민간 기업들의 사업 참여 의사를 타진하여 민간사업자 공모 및 선정 절차를 밟을 계획입니다. 앞서 유정복 시장은 올해 2024년 5월 일본을 방문하여 포뮬러 원 그룹에 F1 인천 그랑프리 개최 의향서를 전달한 바 있습니다. 유 시장은 F1 대회가 단순한 스포츠 행사를 넘어 인천의 도시 브랜드 가치를 높이고 관광 산업을 혁신할 핵심 동력이 될 것이라며, F1 대회가 열리면 인천이 세계인이 찾는 명소가 될 것이라고 강조했습니다. 하지만 F1 유치에 대한 반대 목소리도 존재합니다. 오는 6월 3일 지방선거에서 인천시장 후보로 나선 더불어민주당 소속 박찬대 국회의원은 F1 유치의 실질적인 성과를 기대하기 어렵다는 부정적인 입장을 보이고 있으며, 인천 지역 시민단체 역시 반대 의사를 표명하고 있어 F1 유치 여부는 아직 불투명한 상황입니다. 이광호 인천평화복지연대 사무처장은 F1 유치에 막대한 혈세가 투입될 수 있으며, 행사 수익을 내지 못할 경우 인천시 재정에 큰 부담이 될 것이라고 우려하며, 용역 결과를 투명하게 공개하고 인천시의회, 시민, 전문가들의 면밀한 검증을 촉구했습니다





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인천 F1 그랑프리 경제성 분석 사전타당성 조사 시민단체 반대 재정 악화 우려

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