인천항에서 1시간 거리인 자월도는 사계절 중 고요함이 가장 깊은 곳입니다. 국사봉 등반부터 장골해변 낙조, 미란네식당 별미까지 자월도의 매력을 깊이 있게 살펴보았습니다.

인천항 연안여객터미널에서 대략 1시간 동안 배를 타고 서해의 한가운데 있는 자월도 (紫月島)에 도착했다. 인천대교를 지나 팔미도 등대를 바라본 뒤 이어지는 항해길, 무리를 지어 따라오던 갈매기들은 새우깡을 얻지 못하자 금세 사라졌다. 이맘때면 찾아오는 이곳은 관광객이 모두 빠져나가고 고요함과 적막함이 지배하는 섬이다.

가을이 썰물처럼 사라지고 겨울이 밀물처럼 다가오는 때, 텅 빈 해변을 거닐며 차를 몰아 섬을 한바퀴 돌았다. 배를 타기 전 여객터미널에서 보름달 빵과 우유를 사 먹었는데, 빵 안 가득 든 크림을 보며 여행 기자 초년병 시절을 떠올렸다. 배 후미에서 멀어지는 항구를 바라보며 현실에서 벗어나는 듯한 안도감을 느껴본다.

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항구를 완전히 벗어나 누군가 의심 없이 그어놓은 수평선을 향해 나아갈 때면, 육지에서 애썼던 삶과 할 일 목록, 메모 앱의 마감 일정이 무력하게 느껴진다. 달바위 선착장에 닿기 직전까지 이어진 이런 상념들은 배가 멈추고 트럭과 승용차, 보따리를 든 주민들이 뒤섞이는 소란 속에서도 잠시나마 현실로 돌아온다.

자월도 역사와 자연 경관의 조화

자월도라는 이름은 조선시대 서해로 오던 세곡선 선원들이 풍랑에 발이 묶여 밤하늘의 검붉은 달을 보며 그리워한 데서 유래했다. 섬 한가운데 솟은 국사봉(166m)은 동네 뒷산 같은 편안함을 주며, 등산로는 잘 정비되어 있고 아름드리 소나무가 무성하다. 30분 정도 오르면 임도가 나오고 여기서 10분 만에 정상에 도달한다.

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정상 정자에 서면 섬 전체가 한눈에 들어오며, 숲 사이로 내려다보는 해변은 그림처럼 아름답다. 멀리 승봉도와 대이작도, 소이작도, 덕적도가 손을 뻗으면 닿을 듯 가까워 보인다. 봄이면 임도 양옆으로 벚꽃이 줄지어 피어나지만, 현재는 잎을 떨군 가지 사이로 바다가 비치는 풍경이 더 마음에 든다.

마을은 바람이 덜한 남쪽 해변을 따라 1리, 2리, 3리로 나뉘며 작은 섬이지만 학교와 면사무소, 농협, 민박과 펜션, 식당과 중국집 등 필요한 시설이 모두 갖춰져 있다. 작정하고 돌아본다면 반나절이면 섬 구석이 충분히 가능하며, 요즘은 섬을 한바퀴 잇는 '달맞이길'이 여섯 구간으로 조성되어 있다.

해변 탐방과 식문화의 매력

자월도에서 가장 큰 장골해변은 길이가 1㎞쯤 되고 고운 모래가 반달처럼 휘어 있다. 뒤로는 소나무 숲이 둘러쳐 있고, 바닷물이 물러난 검은 갯벌에서는 개불을 캐는 어부와 그의 강아지뿐인 고요함이 이어진다. 세곡선이 들르면 반짝 장이 섰다고 해 붙여진 이름처럼, 이 해변은 여름 한철 사람들이 몰려오면 다시 고요함으로 돌아간다.

면사무소 앞 큰말해변은 더 아담하여 소라나 고둥을 줍는 가족들의 모습과 어우러진다. 자월3리로 넘어가는 볕난금해변은 모래 대신 둥근 돌이 깔린 몽돌 해변으로 특이한 풍경을 자랑한다. 장골해변에서는 오른쪽 독바위섬 뒤로 해가 넘어가는 노을을 감상하며 밀물이 들어오는 소리를 들을 수 있다.

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섬 여행객들 사이에서 이름난 미란네식당에서는 병어조림을 즐길 수 있다. 손바닥 두 개 크기의 병어는 살이 연하여 입에서 녹아내리며 두껍게 썬 무와 파래무침, 젓갈, 직접 담근 김치 등 반찬이 풍성하다. 아침에는 톳을 끓인 국과 생선구이가 제공되며, 자월도 특유의 바지락을 이용한 후리카케 만들기 체험(12월부터 가능)도 준비되어 있다.

여행의 여유와 마음의 평안 찾기

배를 타고 나온 여행자들은 육지의 짜장면과는 다른 맛을 찾으며 옛날짜장 같은 중국집을 방문하기도 한다. 7천원에 제공되는 짜장면부터 짬뽕, 볶음밥, 탕수육까지 다양한 메뉴를 즐길 수 있으며, 배 시간 기다림은 섬 여행의 일종의 의식처럼 여겨진다. 카페 자월담은 지난 7월 문을 열어 커피와 차, 빵 등을 판매하며 쉼의 장소를 제공하고 있다.

여행자 장석남 시인의 시 '배를 매며'를 떠올리며 바다와 노을 앞에 서 보면, 인생이 더 낭만적이고 풍요로워진다는 생각을 하게 된다. 아무 소리 없이 날아오는 밧줄을 받아 배를 맨다는 시의 내용처럼, 운명적인 순간을 받아들이는 삶이 얼마나 아름다운지 깨닫게 된다. 그동안 메모와 마감에 쫓겨 살던 일상에서 벗어나, 시 몇 편을 외워두고 소리 내어 읽으며 파도 소리를 듣는 시간이 얼마나 다행인지 느껴본다.