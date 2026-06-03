인천 옹진군 투표율 63.3% 인천 최고…134개 섬 주민 적극 참여

인천 옹진군이 63.3%의 투표율로 인천시 11개 군·구 중 가장 높은 참여를 기록했다. 134개 섬으로 구성된 지역 특성상 고령자와 군인 비율이 높고 사전투표율도 인천 최고를 기록하는 등 주민들의 적극적인 투표 참여가 눈에 띈다. 개표는 섬 지역 투표함을 육지로 이송하는 과정이 필요해 자정 이후에나 결과가 나올 것으로 예상된다.

인천 옹진군 은 134개의 서해 섬으로 이뤄진 지역으로, 주민들의 높은 투표 참여율이 눈에 띈다. 3일 오후 1시 40분 현재 옹진군 의 투표율 은 63.3%로 인천시 11개 군·구 중 가장 높은 수치를 기록했다.

이는 강화군(59.6%)보다 3.7%포인트, 인천 전체 평균(45.3%)보다 18%포인트 높은 것이다. 옹진군 주민들은 이른 아침부터 백령도, 영흥도, 연평도 등 25개 투표소를 찾아 투표에 참여했다. 백령공공도서관에 마련된 백령면 제1투표소에서는 거동이 불편한 노인이 목발을 짚고 계단을 올라 투표하는 모습이 있었고, 어린 자녀를 동반한 부모, 수녀 등 다양한 유권자들의 발길이 이어졌다. 백령도 주민 김모씨(70)는 "개인 일정이 있어서 투표를 일찍 했다"면서 "이번 선거로 백령도와 옹진군, 인천시가 더욱 발전하길 바라는 마음으로 투표했다"고 말했다.

옹진군은 고령자 비율이 높고 해병대가 주둔해 통상 다른 지역보다 투표율이 높은 편이다. 지난달 29일과 30일 진행된 사전투표에서도 옹진군은 34.6%의 투표율로 인천 군·구 중 최고를 기록했다. 옹진군 유권자 수는 1만8238명이며, 이 중 6400명이 우편·사전투표로 참여했다. 거소투표자는 군인과 경찰 등 39명, 병원·요양소 환자 10명, 거동 불편자 10명, 외딴 섬 주민 36명 등 총 95명에 달했다.

옹진군의 투표함 개표는 두 곳에서 이뤄진다. 제1개표소인 미추홀구 용현남초등학교에서는 내륙 섬 지역과 사전투표함이, 제2개표소인 백령도 백령면사무소에서는 육지에서 뱃길로 약 4시간이 걸리는 백령도와 소청·대청도 투표함이 개봉된다. 해양경찰은 투표 종료 후 연평도, 덕적도 등 13개 섬 지역 투표함을 경비함정 4척으로 육지로 이송할 예정이다. 옹진군선거관리위원회 관계자는 "투표함이 육지로 옮겨지는 시간을 고려하면 당선 윤곽은 자정을 넘어야 나올 것"이라고 전망했다.

이처럼 지리적 여건과 고령화, 군인 주둔 등 특수성을 가진 옹진군에서 주민들이 적극적으로 투표에 참여하는 모습은 지역사회의 높은 관심과 책임감을 보여준다. 134개 섬으로 분산된 유권자들의 투표 참여는 행정·개표 과정에서도 많은 시간과 자원이 소요되는 만큼, 선거 결과에 대한 지역민들의 기대와 관심이 크다고 할 수 있다





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옹진군 투표율 사전투표 서해5도 개표

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