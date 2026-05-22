인천 송도 삼성바이로직스: 일부 법원 간접강제 신청 인용

인천 송도 삼성바이로직스에서 노조와 사측이 대립하면서 법원이 간접강제 신청을 인용했다. 재판부는 파업 기간 노조가 공정 작업을 중단하도록 지시하거나 지침을 배포해서는 안 된다고 결론내렸다.

인천 송도 삼성바이오로직스 본사에 따르면 2022년 2월 22일 서울 인천지법 민사21부(부장 유아람)는 삼성바이오로직스가 삼성바이오로직스 상생지부를 상대로 낸 간접강제 신청을 일부 인용했다.

재판부는 ‘채무자(노조)는 2026년 3월 29일 자 쟁의 행위 찬반 투표 결과에 의한 쟁의행위 기간 중 채무자 소속 조합원에게 핵심 공정 작업을 중단하도록 지시하거나 지침을 배포해선 안 된다’고 밝혔다.

‘채무자가 이를 위반하는 경우 채권자(삼성바이오로직스)에게 위반행위 1회당 2000만원을 지급하라’고 결정했다. 특히, 재판부는 삼성그룹 초기업노동조합 삼성바이로직스 상생지부에 대한 쟁의행위 금지에 관한 판결을 4월 이전에 내렸으며, 이후에도 노조가 조합원들에게 연차휴가 방법이나 연장·휴일 근무 의무 유무 등을 안내하면서 가처분 결정 위반 행위에 해당하는지를 놓고 노사가 계속 다투고 있는 점 등을 고려해 간접강제 신청을 일부 받아들였다. 사측은 일부 인용된 가처분 결정이 위반행위 1회당 1억원을 지급하도록 원했으나 채무자 측의 경제적 영향으로 일부 인용됐다 (1회당 2000만원 인정).

농축 및 버퍼 교환, 원액 충전, 버퍼 제조·공급 등의 3개 공정에 대해서는 파업을 불가하게 한 가처분 결정의 일부로 받았으며, 6개 공정에 대해서는 가지 않았다. 노조측은 ‘이번 결정은 가처분 결정 위반 여부에 관한 다툼이 존재하고, 당사자 사이의 단체교섭 분쟁이 격화되는 과정에서 향후 가처분 결정을 위반하게 될 ‘개연성’이 있다는 취지에서 내려진 것’이라고 밝혔다. 이번 사건 중 더듬는 문제점을 해결하기 위한 대화를 위한 노사정 협의가 예정돼 있다





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