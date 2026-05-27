인천 보복대행 20대男, 전국 돌며 3건 추가 범행...경찰 여죄 수사

인천 서부경찰서는 재물손괴 및 주거침입 혐의로 20대 A씨를 구속 송치했다. A씨는 퀵서비스 기사로 위장해 아파트 현관문에 페인트칠하고 계란을 뿌리는 등 보복 대행 범죄를 저질렀으며, 수사 결과 이전에도 전국을 돌며 3건의 유사 범행을 저지른 것으로 드러났다. 경찰은 추가 범행과 의뢰자 추적에 나섰다.

인천에서 보복 대행 범죄를 저질러 구속된 20대 남성 A씨가 이전에도 전국을 돌며 3건의 유사 범행을 저지른 사실이 경찰 조사에서 확인됐다. 인천 서부경찰서는 재물손괴 와 주거침입 등 혐의로 A씨를 구속 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 퀵서비스 기사로 위장해 인천 서구 청라동 한 아파트 현관문에 페인트칠을 하고 계란 등 음식물을 뿌린 혐의를 받고 있다. 피해자는 원한을 품은 누군가가 A씨에게 범행을 의뢰한 것으로 추정된다. 경찰은 범행 후 도주한 A씨를 추적해 지난 16일 오전 3시 30분쯤 충남 천안에서 체포한 뒤 구속했다. 수사 과정에서 A씨가 이전에도 3건의 유사 범죄를 저지른 사실이 드러났다.

그는 텔레그램을 통해 의뢰를 받고 착수금을 수령한 뒤 인천뿐 아니라 부산과 경북 문경 등 전국을 돌며 보복 대행 범죄를 실행한 것으로 조사됐다. A씨는 경찰에 성공보수로 50만원에서 180만원을 받기로 했으나 검거되면서 받지 못했다고 진술했다. 경찰은 피해자에게 악감정을 품은 의뢰자가 범행을 지시한 것으로 보고 추가 수사를 벌이고 있다. 경찰 관계자는 확인된 4건 말고도 추가 범행 정황이 포착돼 여죄를 수사 중이며 범행 의뢰자도 추적하고 있다고 밝혔다.

이번 사건은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 주목받았다. 이재명 대통령은 A씨 검거 전날인 지난 15일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 이 사건 내용을 담은 보고서를 공개하면서 사적 보복 대행은 부탁하는 사람도 실행하는 사람도 모두 중대 범죄이며 현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다고 강조했다. 이 대통령이 공개한 보고서에 따르면 텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생했으며 현재까지 관련 피의자 50명을 검거했다.

인천 서구에서는 지난 1월에도 돈을 받고 남의 집에 인분을 뿌리는 등 보복 대행 범죄를 저지른 20대 남성 2명이 경찰에 붙잡혀 최근 구속된 바 있다. 이러한 범죄는 온라인 플랫폼을 통해 의뢰와 실행이 이뤄지면서 전국으로 확산하는 추세여서 경찰의 철저한 단속과 시민의 경계가 요구된다





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보복대행 텔레그램 재물손괴 구속 경찰

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