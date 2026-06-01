인천 도심 속 숲길, 만월산과 만수산에서 만나는 생명과 휴식

인천의 대표적인 도심형 산인 만월산과 만수산을 따라가며 만나는 고즈넉한 숲, 도롱뇽 마을, 그리고 무장애길. 높지 않지만 비어 있지 않은 두 산의 매력과 도시와 자연의 공존을 담은 기사.

인천의 도심 속에 자리한 만월산 과 만수산 은 해발 187.1m와 201m로 그리 높지 않지만, 시민들이 부담 없이 찾을 수 있어 오래 사랑받아 온 산들이다. 두 산은 능선으로 자연스럽게 이어져 있어 도심형 숲길 산행에 안성맞춤이다.

만월산은 오래된 숲과 조용한 산길 덕분에 한결 고즈넉한 분위기를 품고 있고, 만수산은 부드러운 능선과 편안한 숲길이 매력이다. 특히 만수산에는 유모차와 휠체어도 쉽게 오를 수 있는 무장애길이 조성되어 있어 남녀노소 누구나 부담 없이 숲을 즐길 수 있다. 이곳은 국내에서도 손꼽히는 가장 긴 무장애 코스 중 하나로, 흙길과 데크길이 자연스럽게 연결되어 숲의 깊숙한 곳까지 이어진다. 만월산과 만수산 사이에는 구름다리가 놓여 있어, 다리 위에 서면 초록 능선과 인천의 도심 풍경이 한눈에 들어온다.

만수산 초입에는 도롱뇽 마을 안내 표지판이 있는데, 작은 양서류 도롱뇽이 살기 적합한 환경을 유지하고 있다. 봄이면 물이 고이고 여름에도 그늘이 깊어 쉽게 마르지 않는 계곡, 낙엽이 두텁게 쌓여 습기를 머금은 숲이 그들의 터전이다. 번식기에 물로 돌아오고 평소에는 숲속 낙엽 아래나 돌 틈에서 사는 도롱뇽은 숲과 물이 건강하다는 지표가 된다. 맑은 물웅덩이를 들여다보면 투명한 알주머니와 빠져나온 새끼 도롱뇽들이 헤엄치는 모습을 볼 수 있다.

이 작은 생명들이 시간이 지나 자라 숲의 주인이 될 것이다. 만월산 정상에 오르면 태극기가 펄럭이고, 발아래로 인천의 빌딩 숲과 시가지가 한 폭의 그림처럼 펼쳐진다. 회색 도시를 감싸안은 초록 숲의 모습은 생각보다 넓고 깊다. 만수산 정상에서도 시야가 멀리 열려 있어 한쪽엔 짙은 초록의 숲이 능선처럼 이어지고 다른 한쪽엔 인천의 도시가 겹겹이 펼쳐진다.

회색의 건물 숲과 푸른 나무숲이 맞닿아 있는 모습이 묘하게 조화롭다. 두 산의 이름인 만월산(滿月)과 만수산(萬壽)은 각각 '가득 찬 달'과 '오래 삶을 품은 산'을 의미한다. 높지 않지만 비어 있지 않은, 달처럼 조용히 빛을 품고 생명의 숨결처럼 넉넉하게 숲과 사람의 시간을 받아내는 산이다. 바람은 거칠지 않고 숲을 한 바퀴 돌고 온 듯 부드러워, 높지 않기 때문에 오히려 더 가까이 도시와 사람을 품는 느낌을 준다.

산행을 마치며 느낀 것은 높이가 아니라 그 안을 채우고 있던 시간들이었다. 신록의 산에서 좋은 공기를 마시고 반가운 도롱뇽까지 만난 기억은 오래 남을 것이다





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