인천 남동구, 도시 재생 프로젝트 가속화… 만수천 복원 및 대규모 주거 재정비 추진

인천 남동구가 만수천 생태하천 복원사업과 대규모 주거 재정비 사업을 통해 쾌적하고 살기 좋은 도시로 변모하고 있습니다. 노후 도시 구조 개선과 주거 환경 향상을 통해 주민들의 삶의 질을 높이는 데 주력하고 있습니다.

인천 남동구 가 도시의 얼굴을 바꾸는 대대적인 변화를 추진하고 있습니다. 자연과 어우러진 쾌적한 생활 환경을 조성하고, 노후화된 도시 구조를 개선하여 주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.

특히, 도심 속 잊혀진 물길을 되살리는 만수천 생태하천 복원사업과 대규모 주거 재정비 사업이 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 만수천 복원사업은 과거 콘크리트로 덮여 도로와 주차장으로 활용되던 하천을 자연 상태로 되돌리는 대규모 프로젝트입니다. 2027년 완공을 목표로 현재 기본 및 실시설계용역이 진행 중이며, 완공되면 단순한 수변 공간 제공을 넘어 도심 열섬 현상 완화, 기후 변화 대응, 그리고 노후 원도심 경제 활성화에 기여할 것으로 기대됩니다. 삭막했던 도심에 물과 녹지가 어우러진 새로운 쉼터가 조성될 뿐만 아니라, 주변 지역의 상권 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

현재 주차장으로 사용되고 있는 만수천 복개 구간을 자연 하천으로 복원하는 작업은 남동구의 도시 재생 사업의 중요한 부분을 차지합니다. 이 사업은 단순히 미관을 개선하는 것을 넘어, 생태계 복원과 환경 개선에도 기여할 수 있도록 설계될 예정입니다. 또한, 하천 주변에 산책로와 자전거 도로를 조성하여 시민들이 자연을 즐길 수 있는 공간을 제공할 계획입니다. 주거 환경 개선을 위한 노력도 활발하게 진행되고 있습니다.

남동구 내에서는 재건축 7개소, 재개발 2개소를 포함하여 총 40여 곳에서 단계별 정비 사업이 추진 중입니다. 그중에서도 만수주공 1~6단지 재건축 사업은 가장 큰 규모로, 토지등소유자 6264명의 동의를 얻어 통합 재건축 조합설립추진위원회를 승인받았습니다. 2024년 2월 안전진단을 통과하며 사업 추진에 박차를 가하고 있으며, 정비계획 수립 및 정비구역 지정 절차를 진행하고 있습니다. 이 사업이 완료되면 약 1만 338세대의 대단지가 조성되어 주택 공급 부족 문제를 해결하고, 새로운 주거 중심지를 형성할 것으로 기대됩니다.

재개발 사업도 순조롭게 진행되어 간석성락아파트구역은 2025년 11월에 준공되어 469세대가 공급되었으며, 상인천초교 주변 구역(2568세대)은 2029년 준공을 목표로 공사가 진행 중입니다. 이 외에도 구월349구역과 만수2구역 등 11개 후보지에 대한 계획 수립도 병행되고 있습니다. 도시 외연 확장을 위한 구월2 공공주택지구 조성사업도 중요한 과제입니다. 구월·남촌·수산동 일원 220만㎡에 약 1만 6000호의 주택을 공급하는 이 사업은 2027년 착공, 2032년 준공을 목표로 하고 있으며, 자족형 단지로 개발되어 인근 원도심과의 상생을 도모할 것입니다.

남동구는 이러한 복합적인 도시 정비 사업을 통해 지역 경제 활성화와 안전하고 쾌적한 정주 여건을 조성하는 데 최선을 다할 것입니다





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