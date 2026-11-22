중국 인민일보의 경제 비관론 비판 논평이 여론의 강한 반발을 샀다. 중국 증시 시가총액이 급감하는 가운데 증감회는 증거금 비율 인하 등 시장 안정화를 위한 후속 조치를 발표했다.

미중 경쟁 구도 속에서 주목받아 온 중국 인공지능 기업들의 주가가 급락하며 중국 기술주 중심의 주가지수에서 천문학적인 규모의 시가총액이 '증발'했다는 분석이 나왔다. 블룸버그 통신은 자체 집계를 근거로 지난 6월 22일(현지시간), 중국 기술주 지수 세 곳에 편입된 종목들의 시총 감소액 합계가 무려 1조 7천억 달러, 약 2천 289조원에 달한다고 보도했다.

기술주 지수 급락과 증시 부진 실상

선전 증시의 기술 하드웨어 기업 중심 창업판 지수는 올여름 사상 최고치를 기록했지만, 현재는 연초 대비 31%나 하락한 상태다. 구체적인 수치로 보면 6월 30일 종가 대비 항셍테크 지수는 21.5%, 창업판 지수는 49.1%, 과창판50 지수는 44.2% 각각 떨어졌다.

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중국 AI 모델이 미국 모델의 저렴한 대체재가 될 수 있다는 기대감과 중국 정부의 기술 자립 추구는 미국의 기술제품 수출 제재 강화 흐름 속에서 시험대에 올랐다. 애버딘투자의 부시 추는 중국 주식 펀드매니저로서 올해의 급격한 변동성과 하반기 매도세를 경험하며 말문이 막혔다고 토로했다.

중국 당국의 증시 안정화 조치 발표

주가 추가 하락에 대한 우려가 커지자 중국 당국이 증시 안정을 위한 조치를 즉각 내놨다. 중국중앙(CC)TV는 증권감독관리위원회 증감회를 인용해 상하이, 선전, 베이징 증권거래소가 30일부터 투자자의 증거금 비율을 낮출 예정이라고 보도했다.

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증거금 비율은 투자자가 돈을 빌려 주식을 살 때 적용되는 최저 요건으로, 기존 100%에서 80%로 인하된다. 증권거래소들은 올해 1월 이 비율을 80%에서 100%로 올렸으나, 최근 융자 거래가 뚜렷이 줄고 레버리지 거래 수준이 높지 않음을 근거로 재조정을 결정했다고 설명했다.

선전증권거래소는 시장 안정을 위해 창업판에 시장조성자 제도를 도입하겠다는 계획을 밝히고 관련 세칙에 대한 의견 수렴에 들어갔다. 상하이와 선전 증권거래소는 수수료 인하 조치도 함께 내놔 시장 활력을 회복하려는 의지를 드러냈다.

인민일보 논평과 여론의 강한 반발

한편 중국 공산당 기관지 인민일보는 전날 '중국 경제에 대해 부정적 전망을 내놓는 사람은 결국 허망한 결과를 맞이할 것'이라는 제목의 논평을 실어 비관론을 비판했다. 이 논평은 일부 외신이 디플레이션 함정, 생산 과잉, 차이나쇼크 2.0 등의 수사를 동원해 중국붕괴론으로 신뢰를 흔들거나 중국위협론으로 포위하려 한다고 지적했다.

인민일보는 비관론의 유형으로 일시적 어려움을 전체적 위기로 추정하거나 시장경쟁에서의 우위를 세계에 대한 위협으로 개념 전환하며 결론을 미리 정해놓고 비관적 전망을 되풀이한다고 비판했다. 그러나 이러한 주장이 오히려 여론의 강한 비판을 초래했다.

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한 네티즌은 중국 경제를 믿고 대출로 집과 주식을 산 인내심 있는 개인투자자가 인생 최대의 자산 감소를 겪는 반면, 본토 주식에 대해 3배 공매도를 한 사람은 미친 듯이 돈을 벌고 있다며 하소연했다. 싱크탱크 이코노미스트 인텔리전스 유닛 EIU의 쉬톈천은 해당 논평에 대해 중국의 경제 문제를 정치화하려는 경향이 비판 대상이지 중국경제의 어려움을 부인하는 게 아니라고 평가했다.