인류의 주치의, 이종욱 전 WHO 사무총장의 헌신과 유산

세계보건기구(WHO) 최초의 한국인 수장으로서 '백신의 황제'라 불리며 전 세계 소외된 이들의 생명을 구한 이종욱 사무총장의 생애와 업적을 조명합니다.

2006년 5월 22일 오전, 스위스 제네바의 유엔 유럽본부는 깊은 슬픔과 충격에 잠겼습니다. 세계보건총회 의장 엘레나 살가도가 개회를 선언함과 동시에 전한 소식은 전 세계 보건 의료계를 뒤흔들었습니다.

바로 세계보건기구(WHO)의 수장이자 인류의 주치의로 존경받았던 이종욱 사무총장이 갑작스럽게 타계했다는 소식이었습니다. 회의장에 모인 각국 대표들과 WHO 직원들은 믿기지 않는다는 표정으로 눈시울을 붉혔으며, 전 세계는 위대한 인물을 잃었다는 상실감에 빠졌습니다. 코피 아난 유엔 사무총장은 그를 위대한 인물이라 칭송했고, 조지 부시 미국 대통령은 그의 헌신 덕분에 수천만 명의 삶이 개선되었다고 평가했습니다. 빌 게이츠 역시 그가 남긴 건강하고 평등한 세계를 향한 공헌이 인류의 영원한 유산이 될 것이라며 깊은 애도를 표했습니다.

그는 한국인 최초로 국제기구의 수장이 되어 반기문, 송상현, 김용 등 후배 한국인 지도자들이 세계 무대로 진출할 수 있는 길을 열어준 선구자였습니다. 하지만 정작 본인은 지역사무처의 말단 자문관으로 시작해 20년 만에 최고 책임자가 되는 입지전적인 삶을 살았음에도, 과도한 업무와 과로로 인해 허혈성 뇌경색증이라는 비극적인 병마에 쓰러져 임기를 다 채우지 못한 채 세상을 떠나고 말았습니다.

이종욱 사무총장의 삶은 처음부터 순탄했던 것은 아닙니다. 1945년 서울에서 태어난 그는 유복한 환경에서 자랐으나 4.19 혁명 직후 아버지가 공직에서 물러나고 곧이어 후두암으로 별세하시면서 가세가 급격히 기울었습니다. 어려운 환경 속에서도 그는 보이스카우트와 YMCA 등 다양한 활동을 통해 봉사 정신과 리더십을 길렀으며, 여러 차례의 입시 실패라는 좌절을 겪고 나서야 늦은 나이에 서울대학교 의과대학에 입학했습니다. 그의 인생을 바꾼 결정적인 계기는 졸업 후 찾았던 성라자로마을에서의 경험이었습니다.

그곳에서 한센병 환자들을 치료하며 소외된 이들의 고통을 직접 목격한 그는 평생을 낮은 곳에서 헌신하겠다는 결심을 굳혔습니다. 또한 이곳에서 일본인 자원봉사자 가부라키 레이코를 만나 사랑에 빠졌고, 주변의 반대를 무릅쓰고 결혼하며 함께 인도주의적 삶을 걷기 시작했습니다. 이후 미국 하와이대학교에서 공중보건학 석사 학위를 취득하며 전문성을 갖춘 그는 본격적으로 세계 보건의 최전선으로 뛰어들었습니다. 그의 경력은 헌신과 성과로 가득 차 있었습니다.

남태평양 지역의 WHO 자문관으로 근무하며 경비행기와 보트를 타고 섬들을 누비며 한센병 환자들을 진료한 그는 현지인들로부터 '아시아의 슈바이처'라는 찬사를 받았습니다. 이후 필리핀 마닐라의 서태평양지역사무처에서 소아마비 퇴치 프로그램을 진두지휘하며 발병 건수를 획기적으로 줄이는 성과를 거두었습니다. 특히 WHO 본부의 국제 백신 및 면역 프로그램 총괄국장으로 부임했을 때는 선진국에서만 쓰이던 5가 혼합백신을 개발도상국에 보급하며 수많은 어린이의 생명을 구했습니다. 이러한 탁월한 업적으로 인해 세계적인 과학지로부터 '백신의 황제'라는 칭호를 얻기도 했습니다.

그는 단순히 행정적인 관리를 넘어, 현장에서 무엇이 필요한지를 정확히 파악하고 이를 정책으로 연결하는 실천적 리더십을 보여주었습니다. 2003년, 그는 쟁쟁한 후보들을 제치고 극적인 투표 끝에 WHO 사무총장으로 당선되며 세계 보건의 대통령이라는 직책을 맡게 되었습니다. 사무총장 취임 이후에도 그의 행보는 파격적이고 과감했습니다. 그는 에이즈 환자 300만 명에게 치료제를 보급하겠다는 '3 by 5' 캠페인을 전개하여 아프리카의 에이즈 공포를 줄이는 데 크게 기여했습니다.

또한 사스와 조류 인플루엔자 같은 신종 감염병 위기에 신속하게 대응하기 위해 전략보건운영센터(SHOC)를 설립했습니다. 이 센터는 훗날 신종 플루, 에볼라, 메르스 등 전 세계적인 팬데믹 상황에서 컨트롤타워 역할을 수행하며 수많은 생명을 구하는 핵심 시스템이 되었습니다. 이외에도 담배 규제 기본 협약을 발효시키는 등 전 지구적 건강 증진을 위한 제도적 기반을 마련했습니다. 그는 '행동하는 사람(Man of Action)'으로 불렸으며, 직원들에게 항상 '옳다고 생각하면 바로 행동하라'고 강조했습니다.

실패를 두려워하지 않고 일단 착수하는 것이 변화를 만드는 유일한 길임을 믿었기 때문입니다. 그가 남긴 가장 큰 가르침은 화려한 외교관의 모습이 아니라, 진정한 열정을 가진 실천가로서의 자세였습니다. 그는 국제기구에서 일하고자 하는 청년들에게 좁은 애국심이나 인종주의를 버리고, 오직 인류에 대한 사랑과 열정으로 무장할 것을 권고했습니다. 연간 30만 킬로미터를 비행하는 살인적인 일정 속에서도 그는 단 한 번도 1등석을 이용하지 않았고, 수행원을 최소화하며 검소한 생활을 유지했습니다.

그에게 있어 가장 중요한 것은 자신의 안위가 아니라, 지구 반대편에서 고통받는 이름 모를 환자들의 생명이었습니다. 이종욱 사무총장은 비록 짧은 임기를 뒤로하고 떠났지만, 그가 구축한 보건 체계와 그가 보여준 헌신적인 삶의 태도는 오늘날까지도 전 세계 보건 의료인들에게 깊은 영감과 울림을 주고 있습니다. 그는 진정으로 가난하고 소외된 인류의 주치의였으며, 그의 이름은 세계 보건 역사에 영원히 기록될 것입니다





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이종욱 세계보건기구 백신의 황제 공중보건 인도주의

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