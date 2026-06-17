인도네시아 특사, AI 세계 질서 변화에 개발도상국·중견국의 적극 참여 촉구

마리 엘카 팡에스투 인도네시아 대통령 특사는 서울에서 열린 강연에서 AI 권력 집중 문제를 지적하며, 개발도상국과 중견국이 연합해 공정한 접근성과 안전 기준을 확보해야 한다고 주장했다. 한국과 아세안의 협력 가능성도 제시했다.

인도네시아 대통령 국제통상·다자협력 특사인 마리 엘카 팡에스투가 17일 서울에서 열린 강연에서 인공지능 (AI) 시대의 세계 질서 변화와 관련해 개발도상국 과 중견국 의 적극적 참여와 협력을 촉구했다.

그는 미·중 간 AI 경쟁의 결과가 전 세계에 어떻게 영향을 미칠지가 더 중요하다고 강조하며, 소수 선진국 중심의 기존 기술 패권 구조가 더 이상 유효하지 않다고 지적했다. 팡에스투 특사는 현재 AI 연산 능력이 미국과 동맹국에 65%, 중국에 20% 집중되는 등 기술 권력이 극도로 집중되어 있어 국가 간 역량 격차가 빠르게 벌어질 수 있다고 우려했다. 이를 해결하기 위해 그는 세 가지 과제를 제시했다.

첫째는 개발도상국도 최첨단 AI 모델에 공정한 조건으로 접근할 수 있게 하는 '대중화된 접근성', 둘째는 세계 어떤 시장에 배치되든 동일한 안전장치를 갖추는 '국경을 넘어 작동하는 안전 기준', 셋째는 AI가 무기화되지 않도록 보호하는 '구조적 비침략성'이다. 그는 개발도상국과 중견국이 AI 컴퓨팅에 필요한 전력, 주요 광물 자원, 지역 데이터와 언어 다양성 등 실질적인 지렛대를 활용해 기술 종속을 막아야 한다고 말했다. 이와 함께 아세안, G20, RCEP 등 연합 체제를 통해 공동의 조건을 협상하고, 올해 말 서명 예정인 '아세안 디지털 경제 프레임워크 협정(DEFA)'을 사례로 들었다.

특히 한국의 반도체 리더십과 AI 연구 역량, 그리고 아세안의 거대한 소비자 기반과 젊은 디지털 인력을 결합해 '중견국 연합'으로 AI 거버넌스 형성에 영향력을 행사할 수 있다고 제안했다. 그는 안전장치 없는 접근은 무모하며, 접근 없는 보호 장치는 배제를 낳는다며, 이제는 AI 시대를 주도하는 세력 다툼이 아니라 모든 국가, 특히 경쟁에 뛰어들지 않은 나라들까지 포함해 혜택을 줄 수 있는 방향으로 나아가야 한다고 강조했다





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