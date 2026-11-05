인도네시아 길리섬서 스노클링 실종된 천유리씨, 1달째 행방불명

31세 한국인 여성 천유리씨가 인도네시아 길리 트라왕안 해역에서 스노클링 중 실종된 지 한 달이 지났습니다. 현지 구조당국의 수색이 종료된 가운데 지인들이 SNS를 통해 목격자 제보를 호소하고 있습니다.

31세 한국인 여성 천유리 씨가 인도네시아 롬복 인근 길리 트라왕안 해역에서 스노클링을 하던 중 실종된 지 정확히 한 달이 지났습니다. 현지 구조당국 이 해군, 경찰, 잠수부 등을 동원해 총 8일 동안 광범위한 수색을 전개했지만 천 씨의 흔적은 찾아내지 못해家属와 지인들의 우려가 깊어지고 있습니다.

천유리씨 실종 경위와 공식 수색 현황

천유리 씨는 2024년 10월 6일(현지 시간) 오후 12시 30분쯤 서누사텐가라주(South Nusa Tenggara) 길리 트라왕안의 한 해안 식당 앞바다에서 친구들과 함께 스노클링을 즐기고 있었습니다. 당시 바다거북의 모습을 관찰하고자 천 씨가 친구들로부터 잠시 떨어져 나갔고, 목격자들은 천 씨가 특별한 어려움을 겪지 않고 평범하게 수영하거나 물에 떠 있는 모습을 봤다고 진술했습니다.

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하지만 오후 2시쯤 일행이 해변으로 돌아왔을 때 천 씨는 사라진 상태였으며, 주변을 샅샅이 поис해 보았지만 발견하지 못하자 현지 경찰에 실종 신고를 하게 됩니다. 신고를 접수한 인도네시아 구조당국은 즉시 해군과 경찰, 민간 구조대원 등을 투입해 대규모 수색에 나섰습니다. 잠수부들의 수중 탐색과 드론, 구조선을 활용한 공중 및 해상 감시 등 모든 가능한 자원이 동원되었으나 명확한 단서는 포착되지 않았습니다.

수색당국은 당초 예정된 일정을 하루 연장하여 총 8일 동안 수색 활동을 이어갔습니다. 결국 지난달 13일(현지 시간) 공식 수색은 종료되었으나, 새 단서가 발견될 경우 수색을 재개할 수 있다는 입장을 유지하고 있어 여전히 희망을 잃지 않은 상태입니다. 그러나 실종된 지 한 달이 지나면서 정확한 사고 경위와 천 씨의 현재 행방은 여전히 미스터리로 남았습니다.

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지인들 SNS 캠페인 및 목격자 확보 노력

천 씨의 실종 소식이 알려지자 지인들은 SNS 플랫폼을 통해 목격자 찾기에 나섰다. 10월 5일 스레드(Threads) 등 소셜 미디어에는 천 씨를 찾는 포스터가 빠르게 확산되었으며, 이는 가족의 고통스러운 마음을 대변하는 동시에 정확한 정보를 가진 이들에게 직접적인 호소로 이어졌습니다. 포스터에는 천 씨의 사진, 신장 172㎝, 몸무게 62㎏이라는 신체 특징과 실종 당시 착용했던 의상 상세 내역이 명시되어 있습니다.

실종 당시 천 씨는 민트색 상의와 검은색 반바지, 검은색 슬리퍼를 착용하고 있었으며, 스노클링 마스크와 액션캠을 휴대했을 가능성도 함께 기재되어 탐색의 단서가 되고자 합니다. 천 씨의 지인은 "2024년 10월 6일 인도네시아 길리 트라왕안에서 스노클링 중 실종된 이후 아직 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있다"며 당시 현장에 있었던 사람들의 제보를 간곡히 요청했습니다.

목격자 확보를 위한 구체적 시간대 및 지역 탐색

수색당국과 지인들은 실종 당시의 정확한 타임라인을 재구성하는 데 집중하고 있습니다. 특히 실종 당일 낮 12시 30분부터 오후 2시까지 길리 트라왕안 북쪽 해안가에 위치한 '카르마 카약(Karma Kayak)'과 '터틀 포인트(Turtle Point)' 인근에 있었거나 해당 지역을 지나간 사람들을 적극적으로 찾고 있습니다.

이러한 구체적인 시간과 장소 정보가 공개되면서, 당시 해변이나 해상을 오가던 관광객, 현지 선원, 혹은 인근 식당 종사자들의 기억이 주목받고 있습니다. 천 씨가 마지막으로 목격된 지점과 일행과 헤어졌던 위치가 명확히 규정되어 있어, 이 특정 영역을 통과했던 인물의 진술이 사건 해결의 열쇠가 될 것이라는 전망이 지배적입니다. 인도네시아 국영 안타나통신(ANTARA)의 보도에 따르면, 목격자의 진술은 천 씨가 위험에 처했을 가능성과 실제 실종 시점을 규명하는 데 결정적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

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실종 장기화에 따른 향후 전망 및 기대점

실종 한 달이라는 긴 시간이 흘렀음에도 불구하고 천 씨의 소재가 확인되지 않은 것은 현지 지형의 복잡함과 바다의 조수 간만의 차, 그리고 수중 시야 불량 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 구조당국이 공식 수색을 중단했음에도 불구하고 새로운 단서에 대한 탐지는 지속될 예정이며, 이는 현지 주민들과 관광객들의 협조가 필수적임을 시사합니다.

앞으로 천 씨의 행방을 밝히기 위해서는 실종 당시 해당 해역을 오갔던 차량과 선박의 블랙박스 영상, 또는 주변 폐쇄회(CC)TV 영상 등의 확보가 중요한 단서가 될 수 있습니다. 또한 지인들이 전개하고 있는 SNS 캠페인을 통해 추가적인 목격 정보가 유입된다면, 수색 범위를 더 좁히고 효율적인 탐색이 가능할 것으로 보입니다.家属와 지인들은 여전히 천 씨의 무사한 귀환을 기원하며, 정확한 정보 제보를 기다리고 있는 상황입니다.