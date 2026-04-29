인도 화학사 아쿠타스케미컬, 한국에 300억원 투자…반도체 소재 공장 건설

인도 화학사 아쿠타스케미컬의 나레시 파텔 회장이 한국에 대한 투자 배경과 전략을 설명하며, 한국인들의 직업 윤리와 전문성을 높이 평가했다. 아쿠타스케미컬은 충남 공주에 반도체용 화학소재 공장을 건설 중이며, 총 투자 규모는 300억원으로 인도 기업의 한국 투자 사례 중 드문 규모다. 인디켐은 인도 아쿠타스케미컬의 화학 제품을 원료로 포토레지스트용 소재를 생산해 국내 반도체 업체에 공급하는 구조를 가지고 있으며, 한국 시장을 중심으로 대만과 일본까지 수출을 목표로 하고 있다. 파텔 회장은 한국이 전자·반도체·배터리 산업의 글로벌 허브로 자리매김한 점을 강조하며, 한국에서 생산하는 것이 고객과의 접근성과 효율성 측면에서 유리하다고 설명했다. 인디켐의 제품을 사용하면 한국에서 생산하는 소재를 안정적으로 공급받을 수 있으며, 지식재산권도 한국에 머무르는 장점이 있다고 강조했다. 파텔 회장은 한국 기업의 인도 투자뿐만 아니라 인도 기업의 한국 투자도 새로운 흐름이 될 것이라고 전망하며, 구자라트주의 돌레라 지역을 한국 기업의 인도 진출 유망 지역으로 추천했다.

인도 화학사 아쿠타스케미컬 의 나레시 파텔 회장이 최근 매일경제와의 인터뷰에서 한국에 대한 투자 배경과 전략을 설명했다. 파텔 회장은 한국인들의 직업 윤리와 전문성을 높이 평가하며, 특히 한국 기업의 빠른 업무 처리 방식과 정밀성을 인도의 한국 투자 결정의 주요 동인으로 꼽았다.

아쿠타스케미컬은 지난해부터 한국 합작사 인디켐과 협력해 충남 공주에 반도체용 화학소재 공장을 건설 중이며, 총 투자 규모는 300억원으로 인도 기업의 한국 투자 사례 중 드문 규모다. 올해 완공 예정인 이 공장은 반도체 산업의 핵심 소재를 생산할 예정이며, 한국 시장을 중심으로 대만과 일본까지 수출을 목표로 하고 있다. 파텔 회장은 한국이 전자·반도체·배터리 산업의 글로벌 허브로 자리매김한 점을 강조하며, 한국에서 생산하는 것이 고객과의 접근성과 효율성 측면에서 유리하다고 설명했다.

인디켐은 인도 아쿠타스케미컬의 화학 제품을 원료로 포토레지스트용 소재를 생산해 국내 반도체 업체에 공급하는 구조를 가지고 있다. 기존 중국산 원료나 일본 제품에 의존하던 공급망과 달리 완전히 새로운 공급망을 구축해 지정학적 리스크를 줄이는 효과를 기대하고 있다. 파텔 회장은 인디켐의 제품을 사용하면 한국에서 생산하는 소재를 안정적으로 공급받을 수 있으며, 지식재산권도 한국에 머무르는 장점이 있다고 강조했다. 인디켐은 국내 반도체 고객뿐만 아니라 대만과 일본 시장으로의 수출도 목표로 하고 있다.

파텔 회장은 한국의 자유무역 네트워크와 우수한 물류 시스템이 아시아 수출의 관문 역할을 한다고 설명하며, 한국에 공장을 설립한 이유를 밝혔다. 인도 정부가 한국 기업의 투자를 적극 유치하는 가운데, 아쿠타스케미컬의 한국 투자도 이재명 대통령의 최근 인도 국빈 방문과 맞물려 양국 산업 협력의 상징적 사례가 되었다. 파텔 회장은 반도체 외에도 2차전지, 화장품 등 다양한 분야에서 인도와 한국 기업 간의 협력 가능성을 제시하며, 한국 기업의 인도 투자뿐만 아니라 인도 기업의 한국 투자도 새로운 흐름이 될 것이라고 전망했다.

인도 기업이 한국에 투자하는 것은 쉽지 않은 결정이었지만, 한국의 산업 인프라와 기술력, 그리고 양국 정부의 협력 환경이 이를 가능하게 했다는 평가다. 파텔 회장은 한국 기업이 인도에 투자할 때 구자라트주의 돌레라 지역을 추천했다. 이 지역은 세계적 수준의 인프라와 주요 제조 허브와의 접근성을 갖춘 플러그 앤 플레이 환경을 제공하며, 한국 산업단지와 유사한 환경으로 알려져 있다. 특히 인도 타타그룹이 대만 PSMC와 함께 인도 최초의 반도체 팹을 건설하는 곳도 돌레라에 위치해 있어, 한국 기업의 인도 진출에도 유망한 지역으로 꼽힌다.

구자라트주는 나렌드라 모디 인도 총리가 주지사 시절 한국을 모델로 삼아 발전시킨 지역으로, 제조업을 기반으로 한 고속 성장을 이어가고 있다. 파텔 회장은 한국 기업이 인도 시장에 진출할 때 구자라트주를 주요 후보지로 고려할 것을 권유하며, 양국 간 산업 협력이 더욱 확대될 것으로 기대했다





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아쿠타스케미컬 반도체 소재 한국 투자 인도 기업 인디켐

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