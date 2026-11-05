인도 최대 IPO 지오 플랫폼스, 22대 1 경쟁률로 상장 성공

인도 최대 통신 기업 지오 플랫폼스의 역사적 IPO가 22대 1이라는 사상 최대 경쟁률을 기록하며 성공적으로 마무리됐다. 외국인 자금 유출 속에서도 거대한 성공을 거둔 배경과 한계점을 심층 분석한다.

인도에서 사상 최대 규모로 치러진 기업공개(IPO)인 지오 플랫폼스 상장이 대성공을 거뒀다. 고영경 연세대 학교 연구교수이자 아시아비즈랩 연구소장은 이번 IPO가 청약 시작 95분 만에 모든 물량이 매진되었고, 최종 경쟁률은 무려 22대 1에 달했다고 밝혔다. 총 1380만 건의 청약 신청이 이어지며 770억 달러, 약 102조 원에 가까운 막대한 자금이 몰린 것이다.

주인공은 인도 최대 통신 및 디지털 기업인 지오 플랫폼스다. 2026년 10월 28일 상장 첫날 종가는 공모가 대비 27% 상승했으며, 시가총액은 약 1370억 달러로 인도 기업 중 2위에 올랐다. 특히 올해 10월 하순까지 외국인이 인도 주식을 약 43조 원어치 처분하며 자본을 빼낸 상황이었음에도 불구하고, 이러한 흥행은 더욱 주목할 만하다.

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릴라이언스 그룹 20년 만의 기업공개

지오 플랫폼스는 인도 최대 기업인 릴라이언스 인더스트리스의 통신 부문 지주회사다. 이번 상장은 그룹 차원에서 20년 만에 진행된 기업공개다. 이재용 삼성전자 회장이 자녀 결혼식에 참석해 국내에도 잘 알려진 무케시 암바니가 릴라이언스 회장은 2005년 형제 간 그룹 분할 당시 동생 아닐 암바니에게 통신 사업을 인계했다.

무케시 암바니 회장은 막대한 자본을 투입해 전국 단위의 4G 네트워크 구축에 성공했다. 이어 2016년 음성통화 무료 제공과 파격적인 데이터 요금 정책으로 통신시장에 재도전하며 업계에 지각변동을 일으켰다. 지오 플랫폼스의 출범은 기존 통신업계를 크게 흔들어 놓았으며, 출범 1년 반 만에 업계 가입자당 평균매출(ARPU)은 42%나 하락했다.

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이 과정에서 기존 사업자 10곳 중 7곳이 파산하거나 합병으로 시장으로부터 사라졌다. 아닐 암바니가 이끄는 통신사조차 2019년 파산하는 등 업계 구조가 완전히 재편되었다. 가입자 수 1위에 오른 지오 플랫폼스는 통신을 넘어 플랫폼 기업으로의 전환을 선언했다.

글로벌 투자자의 기대와 현실

2020년 메타와 구글이 대규모 투자를 결정한 것은 전자상거래, 콘텐츠, 결제, 클라우드 등으로 비즈니스를 확장할 가능성을 점친 결과다. 지오 플랫폼스는 통신 가입자와 광범위한 네트워크를 기반으로 인도 디지털 경제의 관문을 장악하겠다는 구상을 세웠다.

하지만 회계 실적을 살펴보면 다른 이야기가 나온다. 지난 회계연도 매출 약 20조 5000억 원과 순이익 약 4조 2000억 원 중 각각 88%와 94%가 통신 자회사인 릴라이언스 지오 인포콤에서 발생했다. 지오 플랫폼스는 이름만 플랫폼일 뿐, 아직은 가입자가 내는 요금으로 먹고사는 통신사 구조다.

이번 IPO에서도 전체 주식의 2.9%만 신주로 발행했으며, 공모 자금의 91%에 달하는 약 3조 8000억 원은 통신 자회사의 부채 상환에 사용된다. 수익을 늘리는 방안도 결국 요금 인상이 유일하다. 증권가는 약 15%의 요금 인상을 예상하지만, 저렴한 요금을 선호한 가입자들이 이탈할 가능성도 크다.

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플랫폼 비즈니스 입증의 시한

디지털 서비스 매출은 통신 부문보다 빠르게 증가하고 있지만, 이익에서 차지하는 비중은 약 6%에 그친다. 플랫폼의 미래를 기대한 글로벌 투자자들은 언제까지 인내할 수 있을지가 관건이다.

5억 4000만 명의 가입자와 거대한 인도 시장을 보유한 지오 플랫폼스는 스스로 플랫폼 비즈니스의 가능성을 입증해야 할 시간이 다가오고 있다. 고영경 연세대학교 연구교수는 이러한 구조적 한계와 성장 잠재력 사이에서 지오 플랫폼스가 향후 어떻게 변모할지 주목해야 한다고 강조한다.