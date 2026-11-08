인도 디왈리 축제, 폭죽 연기 탓에 델리 초미세먼지 기준치 20배로 치솟아

힌두교 최대 축제 디왈리가 8일 인도 전역에서 열리면서 폭죽 사용이 급증, 뉴델리 등 주요 지역의 초미세먼지 농도가 WHO 기준의 20배에 달하는 심각한 수준으로 관측됐다.

힌두교 최대 축제인 빛의 축제 디왈리 가 8일 인도 전역에서 성대하게 열렸지만, 이에 따른 대규모 폭죽 사용으로 인해 환경 오염이 급격히 악화되고 있다. 특히 인도 북부 우타르프라데시주 아요디아를 비롯해 수도 뉴델리 를 중심으로 대기 질이 심각하게 훼손된 것으로 확인되었다.

전국적 축제와 함께 치솟는 대기 오염 수치

인도 북부 우타르프라데시주 아요디아의 강변과 거리는 7일(현지시간) 등불로 뒤덮이며 축제 분위기로 물들었다. 현지 주민과 관광객들이 등불을 들고 거리를 거닐며 빛의 축제를 즐긴 것으로 알려졌다. 8일에는 이같은 현상이 인도 전역으로 확산되어 전국 곳곳에서 성대한 잔치가 벌어졌다.

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하지만 축하의 빛 이면에 숨겨진 환경적代价가 우려를 자아내고 있다. 핀란드 소재 환경 싱크탱크 에너지·청정대기연구센터(CREA)의 분석에 따르면 지난 6일 오전 인도 수도권의 초미세먼지(PM2.5) 농도가 300을 기록했다. 이 수치는 세계보건기구(WHO)가 정한 기준치의 20배에 달하는 극단적인 수치로, 즉각적인 건강 위험을 초래할 수 있는 수준이다.

인도인들은 디왈리 때 더 많은 빛을 밝히면 더 큰 행운이 찾아온다는 믿음으로 초나 등불, 램프에 불을 켜고 엄청난 양의 폭죽을 사용한다. 이러한 전통적인 관행이 현대 도시의 공기 질에 치명적인 타격을 가하고 있는 실정이다. 전문가들은 폭죽 연기가 포함된 미세먼지가 장시간 대기 중으로 잔류하면서 호흡기 질환 발병률을 높일 것이라고 경고한다.

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문화적 유산과 환경 보존의 충돌

디왈리는 빛이 어둠을 이긴 것을 축하하는 힌두교의 핵심 축제다. 인도 고대 서사시 라마야나의 주인공 라마 왕자가 14년간의 유배 생활을 마치고 고향인 아요디아로 돌아오자 주민들이 등불로 환영했다는 데서 유래했다. 이러한 역사적 배경은 디왈리가 단순한 종교적 의식을 넘어 인도 사회 전반에 깊이 뿌리내린 문화적 현상임을 보여준다.

힌두교 외에 시크교, 불교, 자이나교 등 인도의 다른 종교들도 디왈리 축제를 벌이며 다양한 신앙적 의미를 더하고 있다. 인도를 비롯해 세계 각국의 인도인 커뮤니티를 포함해 약 10억 명이 디왈리를 기념하는 것으로 집계된다. 이는 단순한 종교 축제를 넘어 인도 문화의 글로벌 영향력을 보여주는 중요한 지표이기도 하다.

이처럼 광범위한 참여로 인해 디왈리 기간 중 발생하는 환경 오염은 인도 사회의 장기적인 쟁점으로 부상했다. 특히 산업화 도시들이 밀집한 지역에서 폭죽 사용 금지령이 시행되기도 하지만, 문화적 전통과 규제 간의 충돌은 해결하기 어려운 과제로 남아 있다. 시민들은 축제의 즐거움과 건강한 생활 환경 사이에서 균형을 찾아야 하는 난관에 직면해 있다.

건강 영향 및 향후 대응 방향

초미세먼지 농도가 급증하면서 호흡기 및 심장 질환 환자들을 비롯한 취약계층의 건강이 가장 큰 위협에 노출되어 있다. WHO 기준치의 20배에 달하는 오염 수치는 즉각적인 마스크 착용과 외출 자제 권고가 필요한 수준이다. 의료진은 디왈리 이후 며칠 동안 응급실 방문객이 증가할 것을 예상하고 대비 태세를 갖추고 있다.

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앞으로 인도 정부와 환경 단체들은 지속 가능한 디왈리 축제를 위한 방안을 모색할 예정이다. 무연 폭죽 사용 장려, 특정 지역의 입체적인 연소 금지, 그리고 대중교통 이용 촉진을 통한 차량 배출가스 감소 등 다양한 정책이 검토되고 있다. 이러한 노력이 성공적으로 정착될 경우, 미래 디왈리 축제는 환경 오염을 최소화하면서도 문화적 정체성을 유지할 수 있는 모델로 자리 잡을 것으로 기대된다.