인권위, 선관위·방미통위에 장애인 선거 편의 강화 권고 전면 수용 촉구

국가인권위원회는 중앙선거관리위원회와 방송·미디어·통신위원회가 장애인에게 제공해야 할 선거 편의를 일부만 수용한 점을 지적하며, 점자 공보 동등화·수어통역 확대·투표소 접근성 개선 등을 즉각 이행할 것을 요구했다.

국가 인권위원회 는 장애인의 선거 참여권을 보장하기 위한 구체적 조치를 촉구하고 있다. 지난 22일 제10차 임시 전원위원회에서 인권위원회 는 중앙선거관리위원회와 방송·미디어·통신위원회가 제시한 장애인 편의 제공 방안에 대해 일부만 수용하고 나머지는 부적절하게 반려했다고 판단했다.

인권위원회는 선관위에 점자 선거공보를 일반 공보와 동일한 내용으로 제작하도록 이행계획을 수립하고, 현재 점자 공보의 면수 제한을 폐지해 제작량을 확대할 것을 요구했다. 또한, 발달장애인 투표 지원 체계를 강화하고, 모든 투표소를 장애인 접근이 용이한 1층 또는 승강기가 설치된 장소에 배치하도록 구체적인 방안을 마련할 것을 권고했다. 방미통위에 대해서는 선거 토론 등 방송 프로그램에 최소 두 명 이상의 한국수어 통역사를 배치해 수어통역 방송을 확대하고, 이를 공영방송 전반에 적용하도록 지시했다. 하지만 선관위와 방미통위는 인권위원회의 권고에 대해 완전히 수용하지 않았다.

선관위는 점자형 선거공보를 일반 공보와 동일하게 제작하면 분량이 3~8배 증가해 비용과 제작 시간이 크게 늘어난다며 '이행 불가'라는 입장을 고수했다. 발달장애인 투표 지원에 대해서는 이미 이행했으며, 투표소를 1층 또는 승강기 있는 곳에 설치했다는 점을 강조했다. 반면 방미통위는 수어통역사를 배치하는 데 드는 경제적 부담과 비장애인 시청권 저해 가능성을 들어 신중한 검토가 필요하다고 답했다. 이들은 의견을 폭넓게 수렴해 발화자별 토론 내용을 장애인에게 전달할 방안을 다각적으로 마련하겠다고 밝혔다.

인권위원회는 이러한 반응에 대해 몇 가지 구체적인 비판을 제기했다. 점자 공보의 제작 의사를 사전에 확인하면 불필요한 인쇄량을 줄일 수 있다는 점을 들어 선관위의 '이행 불가' 주장을 부당하다고 지적했다. 또한, 실제 투표소 현장에서 장애인 접근성을 확인한 결과, 입구에 보조 직원이 없거나 경사도가 과도한 등 물리적 장애물이 여전히 존재함을 밝혀냈다. 방미통위에 대해서는 권고를 일부만 수용했음에도 불구하고, 발화자별 토론 내용을 장애인에게 전달하는 구체적인 실행 방안이 제시되지 않은 점을 비판했다.

인권위원회는 재정적 제약을 이유로 장애인 편의 조치가 미흡해지는 경우가 없도록 국가 차원의 지속적인 관심과 지원이 필요하다고 강조했다





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