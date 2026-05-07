인구 소멸 위기를 희망으로 바꾼 장수트레일레이스의 기적

전북 장수군의 인구 소멸 위기를 극복하고 연간 1만 명 이상의 러너가 찾는 트레일러닝의 성지로 탈바꿈시킨 젊은 부부의 도전과 지역 공동체의 상생 이야기를 다룹니다.

전라북도 무주와 진안 그리고 장수를 아우르는 이른바 무진장 지역은 한국에서도 손꼽히는 오지로 알려져 있다. 그중에서도 가장 끝자락에 위치한 장수군은 인구가 2만 명 남짓에 불과해 인구 소멸이라는 무거운 위기에 직면해 있던 곳이었다.

하지만 최근 이곳에 새로운 활력이 돌기 시작했다. 단순히 관광객을 유치하는 수준을 넘어 외지인들이 스스로 찾아와 땀 흘리고 즐기는 역동적인 공간으로 탈바꿈한 것이다. 이러한 변화의 중심에는 올해로 6년째 장수트레일레이스를 기획하고 운영하고 있는 김영록과 박하영 부부가 있다. 이들이 일궈낸 성과는 놀랍다.

지난 2022년 첫 대회 당시 참가자는 고작 150명에 불과했다. 하지만 불과 3년 만에 1만 명에 가까운 러너들이 장수군을 방문하는 기적 같은 성장을 이뤄냈다. 김영록 씨는 처음 사업을 시작할 때부터 성공을 확신했다고 회상한다. 외지인의 시선에서 바라본 장수의 트레일 환경은 전국 어디와 비교해도 뒤처지지 않을 만큼 훌륭했기 때문이다.

여기에 코로나19 팬데믹 시기를 거치며 실내에 갇혀 지냈던 현대인들이 건강과 해방감을 찾아 달리기에 입문하는 사회적 흐름이 절묘하게 맞아떨어졌다. 트레일러닝 마니아들 사이에서 장수의 수려한 자연경관과 잘 정비된 코스가 입소문을 타면서 참가자 수는 기하급수적으로 늘어났다. 구체적인 수치를 살펴보면 그 성장세는 더욱 뚜렷하다. 지난 4월에 개최된 스프링 장수트레일레이스에는 약 2900명의 러너가 집결했다.

하지만 이는 시작에 불과했다. 가을에 열리는 메인 대회는 작년 기준 4000여 명이 참가했으며 올해는 그 규모를 더욱 확대할 계획이다. 여기에 크고 작은 트레일러닝 이벤트와 장거리를 구간별로 나누어 달리는 스테이지 레이스까지 모두 합치면 올해 장수군에서만 총 6개에서 7개의 대회가 열릴 예정이며 예상 참가자 수는 1만 2000여 명에 달한다. 참가자 개개인뿐만 아니라 함께 동행하는 가족과 지인들까지 고려한다면 실제로 장수를 방문하는 인원은 이를 훨씬 상회할 것이다.

산길을 달리는 스포츠 이벤트 하나가 군 전체 인구수와 맞먹는 유동 인구를 창출해낸 셈이다. 초창기만 해도 산에서 왜 힘들게 뛰어다니느냐며 의아해하던 지역 주민들의 시선은 이제 완전히 달라졌다. 이제 장수트레일레이스는 단순한 스포츠 행사를 넘어 지역 사회가 함께 즐기고 자랑스러워하는 장수군의 가장 큰 축제로 당당히 자리 잡았다. 국내 트레일러닝의 역사는 대략 15년 정도로 짧은 편이다. 2011년 제주에서 처음 시작되어 거제와 동두천 등으로 확산되었으며 장수트레일레이스는 시기적으로 보면 막내 격에 해당한다.

그럼에도 불구하고 장수가 단숨에 꼭 가봐야 할 성지로 떠오른 비결은 무엇일까. 김영록 씨는 무엇보다 해발 1000미터가 넘는 고원 지대로 둘러싸인 장수의 천혜의 자연환경을 첫 번째 이유로 꼽는다. 하지만 더 결정적인 성공 요인은 바로 지역 공동체의 따뜻한 환대였다. 대회를 준비하는 과정부터 실제 진행 단계까지 마을 어르신들이 자발적으로 나와 러너들을 응원하고 먹거리를 나누어주는 모습은 다른 지역 대회에서는 찾아보기 힘든 장수만의 독특한 문화가 되었다.

박하영 씨는 장수군에 오래전부터 뿌리 깊게 내려온 자원봉사 전통이 큰 역할을 했다고 분석한다. 어린이날 행사 때면 중고등학생들이 당연하게 나서서 돕던 문화가 지금까지 이어져 오고 있으며 인구는 적지만 서로를 위하는 정이 살아 있는 공동체 의식이 대회 운영의 든든한 버팀목이 된 것이다. 이 젊은 부부가 인구 소멸 지역인 장수에 정착해 이런 성과를 낼 수 있었던 배경에는 박하영 씨의 특별한 성장 과정이 있었다. 서울에서 태어났지만 초등학교 시절 귀촌을 결심한 아버지를 따라 장수로 내려온 그녀는 산 중턱에 자리 잡은 집에서 매일 아침 버스정류장까지 가파른 길을 뛰어다녀야 했다.

어린 시절의 강제적인 질주였지만 이는 결과적으로 그녀의 기초 체력을 단단하게 만들었고 초등학교 시절 장수군 단거리 대표로 뛸 만큼의 운동 신경을 갖게 해주었다. 어린 시절 산길을 누볐던 경험이 성인이 되어 트레일 러너로서의 정체성을 확립하게 했고 결국 고향 장수를 세계적인 트레일러닝의 메카로 만드는 원동력이 된 것이다. 이들의 사례는 지역의 고유한 자원과 현대적인 콘텐츠가 결합했을 때 어떤 시너지를 낼 수 있는지를 극명하게 보여준다. 단순히 인구를 늘리는 정책보다 사람들이 찾아오고 싶게 만드는 매력적인 문화를 조성하는 것이 지역 소멸의 대안이 될 수 있음을 증명하고 있다.

앞으로도 장수트레일레이스는 단순한 경쟁을 넘어 인간과 자연 그리고 지역 주민이 함께 호흡하는 상생의 모델로 발전해 나갈 것으로 기대된다





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