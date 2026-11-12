인공지능 종말론과 교차하는 1960년 인구 특이점 연구

하인츠 폰 푀르스터 교수의 1960년 인구 논문이 AI 우려와 함께 재조명되며, 특이점 예측의 한계가 과학적 논의로 부상하고 있다.

인공지능 의 치명적 위험을 경고하는 목소리가 커짐에 따라 66년 전 발표된 인구 무한 증가론 연구 논문이 다시금 주목받고 있다. 하인츠 폰 푀르스터 교수와 어바나-샴페인 일리노이대 연구진이 1960년 11월 4일 학술지 ' 사이언스'에 게재한 이 글은 2026년 11월 13일을 인류 멸망의 시점으로 예측했다. 당시의 인구 폭발에 대한 우려가 현대의 AI 종말론과 맞물려 새로운 맥락에서 재해석되고 있는 것이다.

인구 방정식과 2026년 종말론의 배경

연구진은 기원전 400년부터 서기 1958년까지의 인구 추정치 자료 24개를 분석하여 인구 흐름을 가장 잘 설명할 수 있는 방정식을 도출했다. 이 수식에 따르면 인구는 가속화되어 2020년에 250억 명을 넘어설 것으로 예상되었으나, 실제 2024년 현재 세계 인구는 83억 명에 머물러 있다. 연구진은 이 방정식에서 2026.87년에 인구가 무한대로 치솟는 '특이점'에 도달한다고 주장했다. 여기서 특이점은 값이 무한대로 발산하여 일반적인 계산이 불가능해지는 지점을 의미한다.

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하인츠 폰 푀르스터 교수는 1911년 11월 13일 생으로, 이 날짜를 '종말의 날'로 선택한 데에는 상징적인 이유가 있었다. 그는 2026년 11월에 '13일의 금요일'이 들어있는 것을 발견했으며, 서구 문화에서 불운과 재앙을 상징하는 이 날을 공포심 어린 종말론과 결합했다. 오차 범위는 ±5년 반으로 설정되었지만, 공교롭게도 해당 날짜는 폰 푀르스터 자신의 생일이었다.

전문가들의 비판과 실제 인구 통계의 괴리

당시 이 논문에 대해 인구학자들은 냉소적인 반응을 보였다. 태아가 발달하는 데 9개월이 필요하듯 인구 증가는 생물학적 한계가 존재하는데, 이는 단순한 물리적 수식이나 방정식으로 무한 증가를 정당화할 수 없다는 지적이었다. 공중보건 전문가 해럴드 돈은 2년 후 사이언스에 실린 논평에서 이 예측이 신뢰할 수 없음을 입증하는 데 걸리는 시간이 기록을 세울 것이라며 논문의 결함을 명확히 했다.

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실제 데이터는 연구진의 예측과 크게 어긋났다. 1975년 세계 인구는 약 40억 명으로 그의 예측치인 36억 명을 상회했으나, 1990년대 초 선진국을 비롯한 중국 등지의 출산율 감소로 흐름이 바뀌었다. 2000년 세계 인구는 70억 명이라는 그의 예측치보다 훨씬 적은 60억 명이었으며, 2010년에는 110억 명 대신 70억 명을 기록했다. 현재 한국, 중국, 일본 등 60여 개국은 오히려 인구 감소 단계에 진입했다.

AI 시대와 특이점 예측의 재조명 및 향후 전망

미국 산타바바라 캘리포니아대의 하비에르 버치널 교수는 최근 논문에서 폰 푀르스터가 일시적인 인구 변화를 시대를 관통하는 보편 법칙으로 격상시킨 점이 문제였다고 지적했다. 20세기 중반의 인구 폭발은 예외적인 현상이었으며, 사회 흐름은 물리 법칙과 달리 변화하는 환경의 영향을 받는다. 현재 실리콘밸리에서는 자기 개선 능력을 갖춘 AI가 사회를 근본적으로 변화시키거나 종말을 초래할 수 있는 또 다른 특이점이 논의되고 있다.

앤트로픽 연구원 출신 제이콥 콕슨은 인간의 통제를 벗어난 AI가 10년 안에 인류를 파멸시킬 수 있다는 주장을 했으며, 현직 연구원 에반 휴빙거는 이에 동의했다. 앤트로픽은 증시 상장을 위한 보고서에서 AI가 초래할 수 있는 전 지구적 재앙 위험 요인을 상세히 설명했다. 랜싯위원회 역시 지난 10월 보고서에서 AI와 핵전쟁을 2100년까지 인류 건강을 위협할 주요 요인으로 꼽았다.

오스트리아 빈의 복잡한계 과학 허브 의장 헬가 노보트니는 13일 '세상 종말 예측의 의미와 허구성' 학술회의를 열고 이 주제를 다룬다. 그는 현재 떠돌고 있는 암울한 AI 종말 시나리오 때문에 66년 전 인구 종말론이 더욱 시의적절해졌다고 밝혔다. 사이언스는 AI 특이점 예측도 현재의 추세를 미래로 연장한 결과일 뿐, 폰 푀르스터의 연구처럼 완전히 틀릴 수 있다고 경고했다.