인공지능 연구자의 파격적 등단, 제31회 한겨레문학상 당선작 '적응의 괴물들' 분석

AI 연구자이자 교육철학 박사인 이승형 씨가 '적응의 괴물들'로 제31회 한겨레문학상을 수상했다. AI 시스템이 수면을 통제하는 물류센터를 배경으로 현대 노동의 비극과 자발적 착취를 그린 이 작품은 서사적 완성도와 주제 의식에서 압도적인 평가를 받았다.

제31회 한겨레문학상 의 영예가 인공지능 (AI) 연구자이자 교육철학 박사인 이승형 씨에게 돌아갔다. 이는 한겨레문학상 역사상 인공지능 연구자가 수상한 첫 번째 사례일 뿐만 아니라, 인공지능 을 작품의 핵심 소재로 전면에 내세운 첫 수상작이라는 점에서 문학계의 큰 주목을 받고 있다.

심사위원단은 지난 22일 서울 마포구 한겨레출판사에서 진행된 최종 심사를 통해 본심에 오른 7편의 후보작 중 이승형 씨의 '적응의 괴물들'을 최종 당선작으로 선정했다. 심사위원들은 이 작품에 대해 압도적인 서사 구조와 인상적인 장면 연출, 그리고 인물들의 이야기를 장악하는 힘이 매우 두드러진다고 극찬하며 2026년 한겨레문학상 수상작으로 확정 지었다. 이번 공모에는 총 420편이라는 역대급 규모의 작품들이 접수되었으며, 은희경, 편혜영, 정용준, 강화길, 이주란 작가와 오혜진, 양윤의 평론가 등 국내 최고의 문단 인사들이 예심과 본심에 참여하여 엄격한 심사를 진행했다.

당선작 '적응의 괴물들'은 현대 사회의 노동 집약적 공간인 스마트 물류센터를 배경으로 설정하여, 기술 발전이 가져온 디스토피아적 미래를 날카롭게 그려내고 있다. 특히 경남 김해라는 구체적인 지역적 배경 위에 세워진 이 물류센터에서는 인공지능 시스템이 노동자들의 수면 욕구를 강제로 억제함으로써 주야간 노동 효율을 극대화하는 충격적인 설정이 등장한다. 작가는 이를 통해 단순한 외부적 강요에 의한 착취를 넘어, 노동자들이 시스템에 적응하며 스스로를 부품화하는 '자발적이고 합리적인 착취'라는 현대 사회의 부조리한 메커니즘을 장대하면서도 속도감 있게 묘사했다.

소설 속 등장인물인 로봇 수리공 '수아'와 도피 중인 의사 '재일'은 전형적인 영웅의 모습이 아니라, 자신들 또한 거대한 시스템의 일부인 '불면 부품'에 불과하다는 서늘한 자각을 유지하며 이야기를 이끌어간다. 이러한 하드보일드한 문체와 냉소적인 시선은 독자로 하여금 현대 노동의 비극을 더욱 생생하게 느끼게 한다. 이 작품의 문학적 성취가 가장 빛나는 지점은 현대의 물류센터라는 공간과 고대 가야의 고분군이라는 역사적 공간을 중첩시킨 서사적 구성에 있다.

소설 후반부에 배치된 고분군의 붕괴 장면은 이 작품의 클라이맥스로, 가야 시대의 유골들이 현대의 컨베이어 벨트 위로 쏟아져 내리는 스펙터클한 연출을 통해 강렬한 메시지를 전달한다. 이는 '죽어서 영원한 잠에 든 자들'인 고대의 망자들과 '살아있음에도 잠들지 못하는 자들'인 현대의 노동자들을 한 공간에서 조우하게 함으로써, 자본과 기술이 인간의 가장 기본적인 권리인 수면마저 수탈해버린 현실을 기이하고도 카니발적인 효과로 드러낸다. 심사위원들은 이 장면이 소설 전체의 주제를 압축적으로 시각화하여 독자에게 커다란 문학적 쾌감을 선사했다고 평가했다.

특히 연민을 배제한 차갑고 투명한 문체와 사회 문제의 구체적인 질감이 서사에 실감을 부여했다는 점이 높게 평가되었다. 본심에 오른 다른 작품들과의 비교를 통해 '적응의 괴물들'의 탁월함은 더욱 분명해진다. 플랫폼 노동과 생체 데이터 착취를 다룬 '디지털 결로'는 소재의 참신함은 인정받았으나 이를 풀어내는 서사적 상상력이 부족했다는 지적을 받았다. 가족 잔혹극의 형태를 띤 '몰라의 우주'는 작가의 필력은 인상적이었으나 서사 구조의 견고함이 떨어졌으며, 특히 살인이라는 사건의 맥락이 불필요하게 느껴졌다는 평가였다.

또한 인간의 잔여 수명을 금융 자산화한다는 파격적인 설정을 가진 '허용 오차 범위'는 바이오 테크놀로지와 죽음이라는 철학적 주제를 잘 다루었으나, 노화와 질병, 죽음으로 이어지는 과정이 도식적으로 분리되어 있어 세밀한 세공이 부족했다는 아쉬움을 남겼다. 반면 '적응의 괴물들'은 노동, 계급, 자본, 역사라는 무거운 주제들을 인공지능이라는 현대적 소재와 완벽하게 결합하여 서사의 균형을 잡는 데 성공했다. 당선자 이승형 씨는 1985년 경남 김해에서 태어나 동아대학교 교육학과를 졸업하고 교육철학 석박사 학위를 취득한 독립 연구자다.

그는 그동안 인공지능과 윤리의 문제를 비서구권 이론과 접목해 고찰한 'AI와 군자론'과 같은 학술서를 집필하며 전문적인 연구 활동을 이어왔다. 소설 습작 경험이 전혀 없다는 그는 2026년이라는 미래 시점에 이 이야기가 반드시 쓰여야 한다는 강한 확신 하나로 집필에 임했다고 밝혔다. 이번 수상을 통해 심사위원들은 AI 시대의 문학이 나아가야 할 방향을 제시했다. 단순히 AI를 신기한 소재로 사용하는 것을 넘어, 그것이 노동, 계급, 젠더, 역사, 생태와 같은 인간 사회의 근본적인 문제들과 어떻게 유기적으로 결합하는지를 탐구해야 한다는 것이다.

이승형 씨의 이번 당선은 전문적인 학문적 배경과 문학적 상상력이 결합했을 때 어떤 폭발력을 가질 수 있는지를 보여준 사례로, AI 시대의 새로운 문학적 가능성을 열었다고 평가받는다





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한겨레문학상 인공지능 적응의 괴물들 디스토피아 노동문제

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