한국경찰청이 인공지능 활용 시험 부정행위 수사를 전격 가동했다. 세무사 시험 수석 합격자가 피의자 신분으로 출석하는 등 사회적 공분이 커진 가운데, 관련 기관들의 대응책이 마련되고 있다.

2026년 11월 기준 대한민국에서 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 심각한 사회적 범죄로 부상했다. 경찰은 온라인에 공개된 자백 글 등을 통해 작성자를 추적하여 실제 부정행위 여부를 확인하고 있으며, 관련 고발이나 수사 의뢰가 접수되는 즉시 수사에 착수하기로 결정했다. 이는 과거 단순한 불만을 넘어 조직적이고 중대한 사기 성격을 띠고 있다는 판단에서 나온 조치이다.

세무사 시험 수석 합격자 경찰 출석

서울마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 2026년 11월 17일, 세무사 시험에서 인공지능을 이용해 부정행위를 저지른 혐의를 받는 한모씨가 피의자 신분으로 출석했다고 밝혔다. 한모씨는 시험장 내에서 불법적인 인공지능 장치를 사용하여 문제를 풀고 정답을 획득한 것으로 의심받고 있다. 경찰은 해당 수험생이 제출한 디지털 증거와 시험장 CCTV 영상, 그리고 온라인 커뮤니티에 유포된 자백 내용을 종합적으로 검토하여 사건을 접수하였다.

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의치대 MDEET 합격자 A씨의 부인 입장

치의학교육입문검사(MDEET) 수석 합격자로 알려진 A(33)씨는 자신에게 제기된 AI 부정행위 의혹을 공개적으로 전면 부인했다. A씨는 2013년 협성대에 입학했다가 2016년 자퇴했고, 학점은행제를 통해 2019년 건국대 스포츠건강학과를 졸업한 후 2019년 8월부터 치의학전문대학원 입시 준비를 시작했다. 그는 2021학년도 MDEET에 응시하여 130.5점을 받았으며, 2022학년도에도 124.4점을 받아 합격권 안에 들었지만 영어 점수 부족으로 지원한 모든 학교의 1차 전형에서 탈락했다.

이후 3년 동안 영어 공부 비중을 대폭 높인 A씨는 전남대 치의학전문대학원의 1차 전형에서 MDEET 성적을 반영한다는 점을 확인하고, 2026학년도 MDEET에서 140.9점, TEPS 496점을 취득하여 2026년에 입학하게 되었다고 설명했다. 그는 유튜브 방송에서 시험 준비 기간이 1년인 것으로 알려졌던 점에 대해, 촬영 당시 출연진과의 소통 과정에서 오해가 있었음을 인정하고 실제로 MDEET와 TEPS를 준비한 기간은 6년이라고 정정했다. A씨는 근거 없는 비방과 억측으로 가족들과 주변 사람들이 피해를 보고 있다며 법적 대응을 예고했다.

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경희대학교 등 주요 대학의 차세대 방지 조치

인공지능 커닝에 대한 사회적 경각심이 높아진 가운데, 대학들 역시 선제적인 차단 장치를 마련하고 있다. 서울 동대문구 경희대학교는 2026년 11월 21일 실시된 2027학년도 논술시험에서 수험생들에게 앞치마를 배부하여 시범 운영하고 있다. 이는 수험생이 시험장 내에서 손이나 의류, 가방 등에 은닉된 불법적인 사물인터넷 기기나 스마트폰을 사용하는 것을 물리적으로 차단하기 위한 조치이다.

이와 함께 서강대학교와 경희대학교의 편입시험, 그리고 한국전력공사의 필기시험 등에서는 기출 문제의 공식 발표 전 대부분 내용을 복기하여 온라인 카페 등에 업로드한 응시자에 대한 의심 여론이 지속적으로 발생하고 있다. 특히 AI의 문제 풀이 능력이 비약적으로 향상된 시기와 맞물려 일부 시험에서 이례적인 고득점자가 증가하는 현상이 확인되면서, 시험의 공정성에 대한 우려가 확산되고 있다. 경찰대 편입시험에서도 올해 이례적으로 커트라인이 20점 이상 높아지는 등의 변수가 발생하여, 이를 악용한 부정행위의 여파로 보는 시각이 지배적이다.

전파탐지기 시연 및 온라인 커뮤니티 대응

대구광역시에서는 한국도로교통공단이 운영하는 운전면허시험장에서 인공지능 안경에 대한 전파탐지기 시연이 2026년 11월 16일 실시되었다. 이는 미래의 다양한 시험 형태로 확대될 수 있는 AI 기반 부정행위를 막기 위한 기술적 대비책의 일환으로 평가된다. 온라인 커뮤니티에서는 이러한 부정행위자를 가리켜 '리트냥이' 또는 '00냥이'라는 용어로 지칭하며, 의심 고득점자들의 리스트를 공유하고 당국의 엄격한 수사를 촉구하는 목소리가 높아지고 있다.

한편, 경찰은 인터넷에 게시된 자백 글 등 작성자를 추적하여 실제 부정행위 여부를 확인하고, 관련 고발이나 수사 의뢰가 접수되면 즉시 수사에 착수하기로 했다. 이번 일련의 사건들은 단순한 시험 cheating을 넘어, 공정한 경쟁 기회를 박탈하는 중대한 범죄 행위로 인식되고 있으며, 향후 관련 법령의 강화와 함께 더 체계적인 감시 시스템 구축이 예상되고 있다.