인재개발원 자료를 통해 드러난 최근 2년 사이 자격증 시험장 AI 부정행위 적발 현황과 경찰 송치, 행정제재 등 처벌 조치 details를 상세히 분석합니다.

인재개발원 은 2021년부터 2026년까지 제출된 인공지능 기기 및 스마트폰 부정행위 관련 데이터에서, 금년 한 해 동안 국가자격증 시험장에서 스마트글래스 를 이용한 사기 사건이 총 12건 적발되었음을 확인했습니다. 더불어민주당 김위상 의원 에게 제공된 이 자료는 최근 2년 사이에 인공지능을 활용한 부정행위가 이미 지속적으로 탐지되어 왔음을 보여주며, 시험의 공정성을 위협하는 심각한 현실을 드러냈습니다.

스마트글래스 사기 정황과 적발 사례 상세 분석

금년 첫 적발 사례는 5월 광주에서 열린 소방시설산업기사 시험장에서 발생했습니다. 감시원이 응시자의 안경 렌즈로 빛이 들어오는 것을 포착했고, 이는 인공지능 기반 사기 용도로 사용된 정황이었습니다. 인재개발원은 이 사건을 부정행위로 간주하여 경찰에 수사를 요청했으며, 응시자는 불구속 상태로 사건이 송치되었습니다.

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같은 달 서울에서 치러진 정보처리기사 시험장에서도 유사한 사례가 발견되었습니다. 감시원은 응시자의 안경테에 카메라 렌즈가 부착된 사실을 확인했고, 이에 따라 응시자의 시험 성적이 무효화되었으며 경찰 조사가 진행되었습니다. 이처럼 첨단 기기를 이용한 사기手法는 다양한 기술적 정황으로 드러나고 있습니다.

5월 목포에서 열린 전기산업기사 시험에서는 응시자가 안경테 옆쪽 버튼을 누르는 동작을 취했고, 이때 안경 렌즈에 파란색 화면이 표시되는 현상이 포착되었습니다. 6월 대구에서 실시된 가스기능사 시험장에서는 시험 중 전자음이 울렸고, 수험자 조사 결과 응시자가 스마트글래스를 착용하고 있었던 사실이 드러나 부정행위로 확인되었습니다.

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7월 적발 사례와 다양한 자격증 분야로 확산

7월 서울에서 치러진 대기환경기사 시험장에서는 응시자가 공중에서 페이지를 넘기는 제스처를 취하는 모습이 목격되었습니다. 이는 화면을 넘기는 것이 아닌 인공지능 기기와의 인터랙션으로 판단되어 적발되었습니다. 금년 적발된 12건 중 9건은 고의성이 강해 경찰로 송치되었으며, 이는 사기 정황이 명확히 입증되었기 때문입니다.

사기가 적발된 자격증 시험은 소방시설산업기사, 정보처리기사, 전기산업기사, 주택관리사, 가스기능사, 대기환경기사, 가스산업기사, 감정평가사, 건축기사 등 총 9개 분야에 걸쳐 다양하게 분포되어 있습니다. 이는 인공지능 기기 사기가 특정 시험에 국한되지 않고 광범위하게 발생하고 있음을 시사합니다.

스마트폰 및 AI 도구 활용 사기 전조 현상과 처벌

2024년 8월부터 지난달까지 스마트폰을 이용한 부정행위 적발 사례도 9건으로 집계되었습니다. 2024년 8월 충청북도에서 열린 한식조리사 시험장에서 응시자가 시험 지문을 스마트폰으로 촬영해 인공지능에게 정답을 요청한 사례가 적발되었으며, 해당 응시자는 기소유예 처분을 받았습니다.

지난해에는 채턴지피티(ChatGPT)를 활용한 사기 사례가 3건 적발되었습니다. 이 중 한 건에서 오버헤드크레인작업사 시험 응시자는 1500달러(약 200만 원)의 과태료 부과를 받았습니다. 금년 5월 광주에서 열린 시설관리기사 시험에서는 응시자가 두 대의 휴대폰 중 한 대는 반납하고 다른 한 대에 제미나이(Gemini)를 사용해 정답을 확인하다 적발되기도 했습니다.

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남은 사기 사례에 대한 우려와 전수 조사 추진

수험생 사이에서는 적발되지 않은 인공지능 사기 사례가 아직 더 많을 수 있다는 불안감이 확산되고 있습니다. 이를 반영해 정부는 금년 실시된 528개 모든 국가자격증 시험 분야를 대상으로 전수 조사를 시작했으며, 사기 행위를 근절하기 위한 강력한 행정 제재와 법적 조치를 병행할 계획입니다.