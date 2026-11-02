인공지능이 냄새를 인터넷으로 전송...센트로닉 개발

인공지능 기반 냄새 전송 시스템 센트로닉이 개발됐다. 전자코와 AI로 냄새를 분석해 인터넷으로 전달하고 수신 장치에서 재현하는 기술로, VR과 원격 소통에 혁신을 가져올 것으로 기대된다.

냄새를 전기 신호로 변환해 인터넷으로 전송하면, 수신 장치에서 동일한 향기를 뿜어내는 시스템이 개발됐다. 이 기술은 아직은 오렌지, 케이크, 커피, 맥주, 적포도주 등 5가지의 냄새만 다룰 수 있는 단계이나, 향후 더 복잡한 냄새까지 전송 가능해질 경우 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대된다. 소리와 영상, 촉감은 이미 전자 신호로 주고받는 것이 일상이 되었지만, 후각은 사정이 다르다. 시각이나 청각이 빛의 파장이나 음파와 같은 물리적 신호로 구성되는 반면, 후각은 수많은 화학 물질이 복잡하게 얽혀 있는 구조를 가지고 있기 때문이다.

전자코와 AI가 냄새를 분석하다

시각은 빨강, 초록, 파랑의 삼원색 조합으로 모든 색을 만들 수 있으나, 냄새에는 이러한 기본 단위인 색상이나 음표에 해당하는 것이 존재하지 않는다. 예를 들어 커피 향 하나에도 수백 가지의 서로 다른 분자가 뒤섞여 있어, 이 조합을 통째로 재현해야 한다. 때문에 냄새를 전자 신호로 변환하거나 디지털화하는 기술은 오랫동안 큰 성과를 거두지 못했다. 이번 연구의 첫 단계는 전자코가 냄새를 감지하는 것이었다. 연구진이 개발한 전자코는 금속 산화물로 만들어진 6개의 센서들로 구성되어 있다.

Also read 삼성SDS·LG CNS, 12조원 로봇SW 시장 선점을 위한 플랫폼 경쟁

사람의 코에는 약 400종의 후각 수용체가 존재하지만, 수용체마다 감지하는 냄새가 정해져 있는 것은 아니다. 하나의 냄새 분자는 여러 수용체를 서로 다른 강도로 자극하며, 우리 뇌는 이 자극의 조합을 통해 냄새를 구분한다. 전자코도 이와 같은 원리로 작동한다. 냄새 분자마다 센서의 전기저항이 달라지며, 이에 따라 냄새별로 서로 다른 전기 신호가 만들어진다. 이어지는 단계는 인공지능의 몫이었다.

연구진은 앞서 언급한 5가지 냄새에서 나온 신호 특징을 인공지능에 학습시켰다. 양 연구원은 이 과정이 연구에서 가장 어려운 부분이었다고 밝혔다. 충분한 학습 데이터를 확보하기 위해 센서에 같은 냄새를 수백 번씩 뿌려줘야 했기 때문이다. 이 과정을 통해 인공지능은 다양한 냄새의 패턴을 인식하고 식별하는 능력을 갖추게 되었다.

Advertisement

센트로닉, 냄새를 공기 중으로 재현

세 번째이자 마지막 단계는 전송이었다. 인공지능이 인식한 냄새 신호는 인터넷을 타고 냄새 발생기 '센트로닉'으로 전달된다. 이 장치에는 5가지 향을 각각 녹인 액체가 들어 있는 작은 용기가 있으며, 그 위에는 초음파 분무기와 같은 원리의 장치가 탑재되어 있다. 전기 신호가 도착하면 분무기가 진동하여 용기 안의 액체를 면 필터를 통해 밀어내고, 미세한 물방울을 공기 중으로 내뿜어 냄새를 만들어낸다.

연구진은 분무기를 목걸이형, 손목밴드형, 휴대형 등 여러 형태로 제작했다. 실험 참가자 14명을 대상으로 한 시험 결과, 참가자들은 전송된 냄새를 평균 73%의 정확도로 맞혔다. 두 가지 향이 함께 분사되었을 때의 정확도는 71%였다. 연구진은 완벽하다고 보기 어렵지만, 5가지 중 하나를 고르는 시험에서는 의미 있는 수준이라고 평가했다.

가상현실과 의료 분야로 확대

연구진은 맛을 재현하는 시제품도 개발했다. 이는 컵 가장자리에 향이 첨가된 액체가 담긴 전자기 펌프가 부착된 물컵으로 구성된다. 우리가 맛이라고 느끼는 감각의 상당 부분이 후각에 의존한다는 점에 착안한 제품이다. 인터넷으로 신호가 전송되어 오면 해당 액체가 컵 안으로 떨어져 향을 내뿜는다. 컵에 입을 대는 순간 음료나 음식의 향을 느끼게 함으로써 뇌가 맛을 인식하도록 하는 방식이다.

연구진은 이 기술을 가장 먼저 상용화할 수 있는 분야로 가상현실 엔터테인먼트 산업을 꼽았다. 기존의 시각, 청각, 촉각 외에 후각까지 전달할 경우 몰입감이 한층 높아질 수 있다. 또한 온라인 쇼핑에서는 제품을 구매하기 전에 냄새를 맡아볼 수 있다. 음식은 향에 따라 맛이 크게 달라지므로, 군대나 우주에서 음식의 맛을 높이는 데에도 활용할 수 있다.

Advertisement

의료 분야에서도 활용 여지가 크다. 바이러스 감염 후유증이나 신경퇴행성 질환으로 후각이 손상된 환자를 진단하는 도구로 사용할 수 있다. 연구진은 후각 전송 기술이 본궤도에 오르면 일상 생활에서 또 하나의 소통 수단이 될 것으로 기대한다. 양 연구원은 맛있는 음식을 즐기며 멀리 떨어져 있는 친구나 가족과 향기를 공유할 수 있다면, 원격 온라인 소통에 완전히 새로운 차원이 열릴 것이라고 말했다.

한계점과 향후 과제

냄새 원격 전송 기술은 이번이 처음은 아니다. 20여 년 전부터 냄새 물질을 담은 카트리지 이용 방식, 코 안 신경을 전기로 자극하는 방식, 밀랍을 가열하는 방식 등 여러 대안이 제시되어 왔다. 이번에 나온 방식은 향을 일일이 채워 넣어야 한다는 점에서 카트리지 방식과 유사하다. 그러나 냄새를 인공지능이 자동으로 인식하여 보낸다는 점에서 차이가 있다. 연구진은 이러한 점에서 앞선 방식들보다 빠르고 실용적이라고 주장한다.

영국 유니버시티칼리지런던의 마리아나 오브리스트 교수는 센트로닉이 좋은 아이디어이며 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음이라고 평가했다. 하지만 한정된 냄새 저장고에서 비슷한 냄새를 골라 뿌리는 것은 소리나 영상을 전송하는 것과 매우 다르다고 지적했다. 진정한 냄새 경험을 전달하기까지는 여전히 해야 할 일이 많다는 지적이다.