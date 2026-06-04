인간의 고유한 능력, '연결노동'의 의미와 현재

인간이 기계보다 더 잘할 수 있는 일인 '연결노동'에 대해 조명하기 위해, 전직 기자이자 현직 사회학자인 앨리슨 J 퓨의 저서 '추수밭'을 통해 100여 명의 노동자들을 인터뷰했습니다. '연결노동'은 다른 사람의 감정을 이해하고 성과를 산출하는 노동으로, 성직자, 상담사, 교사, 의사 등에게 중요하지만 거의 모든 직업에 개입됩니다. 연결노동의 핵심은 상대의 마음을 읽는 것으로, 의사가 환자의 혈당을 측정하는 것 이상으로 환자의 마음을 이해하는 것입니다. 연결노동은 표면적 업무만 돕는 것이 아니라, 제공자와 수혜자를 인간으로서 묶어주는 실로, 사람을 대상으로 하는 모든 직업에 개입됩니다. 그러나 연결노동은 사회구조에 영향을 받기도 합니다. 헌신적인 전문가들이 소외된 이들을 대상으로 일하다 번아웃에 빠지는 사례가 전 세계에서 찾아볼 수 있습니다. 또한, AI 시대의 추동은 연결노동을 데이터화, 표준화시키는 경향이 있어, 연결노동의 의미를 지속시키는 방안이 필요합니다. 저자는 연결노동이 사회를 지탱하는 근막과 같으며, 연결노동자들이 서로 돌보는 존재가 되고, 상호 공감하는 조직 문화를 세우는 것이 중요합니다. 특히 시간에 관심을 기울여야 한다고 강조합니다.

인간이 기계보다 더 잘할 수 있는 일인 ' 연결노동 '에 대해 조명하기 위해, 전직 기자이자 현직 사회학 자인 앨리슨 J 퓨의 저서 '추수밭'을 통해 100여 명의 노동자들을 인터뷰했습니다.

'연결노동'은 다른 사람의 감정을 이해하고 성과를 산출하는 노동으로, 성직자, 상담사, 교사, 의사 등에게 중요하지만 거의 모든 직업에 개입됩니다. 연결노동의 핵심은 상대의 마음을 읽는 것으로, 의사가 환자의 혈당을 측정하는 것 이상으로 환자의 마음을 이해하는 것입니다. 연결노동은 표면적 업무만 돕는 것이 아니라, 제공자와 수혜자를 인간으로서 묶어주는 실로, 사람을 대상으로 하는 모든 직업에 개입됩니다. 그러나 연결노동은 사회구조에 영향을 받기도 합니다.

헌신적인 전문가들이 소외된 이들을 대상으로 일하다 번아웃에 빠지는 사례가 전 세계에서 찾아볼 수 있습니다. 또한, AI 시대의 추동은 연결노동을 데이터화, 표준화시키는 경향이 있어, 연결노동의 의미를 지속시키는 방안이 필요합니다. 저자는 연결노동이 사회를 지탱하는 근막과 같으며, 연결노동자들이 서로 돌보는 존재가 되고, 상호 공감하는 조직 문화를 세우는 것이 중요합니다. 특히 시간에 관심을 기울여야 한다고 강조합니다





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