익산 모현공원 심정지 사건, 아들의 CPR로 아버지는 생존하고 업무 복귀

김제소방서장이 익산 모현공원서 심정지로 쓰러졌으나 아들의 신속한心肺 소생술과 구급대원의 응급처치로 생존했습니다. 최근 병원 치료 후 복귀한 사연과 소방본부의 교육 확대 계획을 전합니다.

이종옥 김제소방서장 은 지난달 11일 밤 전북 익산시 모현공원에서 달리던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 호흡과 맥박이 완전히 멈춘 상태였던 그는 아들의 즉각적인 심폐소생술 과 119구급대 의 전문적인 응급처치로 생명을 건졌습니다. 그의 아들은 평소 아버지에게 배운 기술을 현장에서 그대로 적용해 아버지의 숨을 살렸습니다.

전북소방본부에 따르면 이종옥 김제소방서장은 지난 2일 모든 병원 치료를 마치고 공식 업무에 복귀했습니다. 그는 현재 58세로, 평소 현장에서 많은 인명을 구조해 온 베테랑 소방관입니다. 그러나 이번 사건은 정작 그 자신의 목숨을 아들이 구해준 역설적인 상황이 되었습니다. 소방본부는 사고 발생 이후 그의 완전 회복이 확인된 시점을 기준으로 복귀 사실을 6일 공식 발표했습니다.

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아들의 즉각적 CPR과 119의 전문 처치

사고는 지난달 11일 오후 9시쯤 익산시 모현공원 내 운동 경로에서 발생했습니다. 이종옥 서장은 아들과 함께 야간 조깅을 하던 중 갑작스러운 급성 심정지로 쓰러졌습니다. 당시 그는 호흡과 맥박이 멈춘 의식 불명 상태였습니다. 아들은 즉시 119에 신고를 하고, 구급상황관리센터의 의료 지도에 따라 가슴압박을 시작했습니다. 그는 평소 아버지가 소방관이라는 사실을 알고 있었으며, 아버지로부터 심폐소생술(CPR) 방법을 배운 바가 있었습니다.

신고 접수 5분 만에 119구급대가 현장에 도착했습니다. 구급대는 이 서장의 맥박을 확인했으나, 곧이어 2차 심정지가 발생하는 위급한 상황이 벌어졌습니다. 구급대는 제세동기 사용 등 전문소생술을 시행했고, 5분 뒤 이 서장의 자발순환이 회복되는 기적을 만들었습니다. 이후 그는 신속하게 원광대병원으로 이송되었습니다.

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생존 사슬의 완성 및 의료진의 집중 치료

원광대병원으로 이송된 이종옥 김제소방서장은 관상동맥 중재술과 집중 치료를 받으며 건강을 되찾았습니다. 이번 사례는 심정지 환자의 생존 가능성을 높이는 '생존 사슬(Chain of Survival)'의 완결성을 보여준典型案例입니다. 목격자의 신속한 신고와 아들의 심폐소생술, 구급상황관리센터의 의료 지도, 119구급대의 전문 응급처치, 그리고 병원의 신속한 치료가 차례로 이어지며 생명선을 유지할 수 있었습니다.

이종옥 서장은 자신의 소회를 밝히며 깊은 감사를 표했습니다. 그는 "평생 소방관으로 근무하며 많은 인명을 구해왔지만, 정작 내 생명을 아들이 지켜줄 줄은 몰랐다"고 고백했습니다. 이어 "침착하게 대처해 준 아들과 구급대원, 의료진에게 감사하다"며 가족과 의료진에 대한 감사의 뜻을 전했습니다. 그의 발언은 소방관 가족으로서 겪은 특별한 경험을 드러내며 주목받았습니다.

전북지역 자발순환회복률 및 진형민 본부장의 제언

전북소방본부의 통계 자료에 따르면, 올해 10월 말 기준 전북지역의 병원 전 자발순환회복률은 19.6%로 집계되었습니다. 이는 심정지 환자가 병원에 도착하기 전에 응급처치를 통해 스스로 심장 박동을 회복한 비율을 의미합니다. 이 수치는 초기 대응의 중요성을 강조하며, 일반 시민의 심폐소생술 실습 확대가 절실함을 시사합니다.

진형민 전북소방본부장은 이번 사례를 평가하며 "심정지 환자 발생 시 초기 심폐소생술의 중요성을 보여준 사례"라고 분석했습니다. 그는 "도민들이 위기 상황에서 심폐소생술을 실천할 수 있도록 관련 교육을 확대하겠다"고 밝히며, 미래의 예방 활동 방향을 제시했습니다. 이종옥 김제소방서장의 생생한 경험은 소방 공무원을 포함한 일반 시민들에게 심폐소생술의 실용성과 필요성을 다시 한번 일깨우는 계기가 되었습니다.