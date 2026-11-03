이화영 전 부지사, 쌍방울 대북송금 재심 청구…국가정보원 문건 등 신규 증거 주장

이화영 전 경기도 평화부지사 측이 쌍방울 대북송금 사건 외국환거래법 위반 혐의에 대한 확정판결 불복 재심을 청구했다. 국가정보원 문건과 검찰 통화 녹취 등 신규 증거를 제시하며 기소 조작 정황을 강조한 것이다.

이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인단이 쌍방울 대북송금 사건과 관련된 확정판결에 대해 재심 청구 를 공식적으로 진행했다. 이는 북한으로의 자금 송금 혐의에 적용된 외국환거래법 위반 판결에 대한 불복 차원이며, 사건과 관련된 새로운 증거들이 발견되었음을 주장하는 것이 핵심이다.

재심 청구와 신규 증거 제시

변호인단은 3일 경기도 수원시 영통구 수원법원청사 앞에서 기자회견을 열고, 재심 청구서 제출 사실을 밝혔다. 재심 청구서에는 유죄 판단을 뒤집을 만한 새로운 증거들이 다수 포함되어 있다고 전해졌다. 이들은 이러한 증거들을 통해 판결의 근본적인 오류를 시정할 수 있을 것이라고 확신하고 있다.

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제시된 신규 증거에는 국가정보원 문건, 이 사건을 수사한 수원지검 박상용 검사와의 통화 녹취, 법무부 감찰 결과, 수원구치소 출정 일지, 그리고 금융감독원 자료 등이 포함되었다. 변호인단은 이 자료들이 당시 판결 과정에서 무시되었거나 새롭게 확인된 중요한 사실임을 강조하며 재심의 필요성을 역설했다.

조작 기소 정황과 진술 변경 주장

변호인단은 이 전 부지사가 북한에 돈을 보내지도 않았으며, 보내라고 요구하지도 않았다고 강력히 주장을 폈다. 대북송금 행위는 쌍방울 그룹과 북한 대남공작원 리호남 등 북한 외화벌이 일꾼들 간의 부정한 거래였으며, 검사실에서 '대납'이라는 사실이 만들어졌다고 비난했다.

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이들은 확정판결의 근거가 된 공범들의 진술이 신뢰할 수 없다고 지적했다. 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 등 공범들의 진술이 수사 과정에서 회유, 협박, 그리고 '진술 세미나'를 통해 바뀌었다는 새로운 증거가 드러났다고 밝혔다. 이는 판결의 두 주요 근거가 모두 무너졌음을 의미한다.

특히 지난 4월 국회에서 진행된 조작기소 진상규명 국정조사에서 공개된 국정원 문건을 언급했다. 이 문건에는 김 전 회장 등이 대북 사업을 빌미로 주가 조작을 시도했다는 첩보가 담겨 있어, 쌍방울 그룹이 북한에 돈을 건넨 주된 이유가 주가 부양과 사업권 확보였음을 시사한다고 분석했다.

법적 대응과 향후 절차

변호인단은 박상용 검사와의 통화 녹취를 통해 수사 과정에서 압박이 가해졌다고 비판했다. 녹취 내용에는 박 검사가 변호인을 통해 이 전 부지사를 회유하고 압박하며, 당시 이재명 경기도지사(현 대통령)를 주범으로 지목하는 진술을 요구했다는 내용이 포함되어 있다고 주장했다.

현재 재심 청구서 검토는 수원고등법원에서 진행되고 있다. 법원은 사실 조사와 심문 절차를 거쳐 재심 개시 여부를 결정할 예정이다. 재심이 개시될 경우, 법원은 기존 확정판결의 증거와 새로 제출된 증거들을 바탕으로 혐의의 유무죄를 다시 판단하게 된다.

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변호인단은 재심 청구 과정에서 형 집행 정지 신청을 고려하고 있다. 또한 현행 형사소송법에 따라 형 집행 순서가 제한되어 가석방 신청 요건이 제한되는 점에 대해서도 법적 이의를 제기할 방침이다. 이는 이 전 부지사의 권리 보호를 위한 추가적인 법적 조치로 해석된다.

현재 수감 상태와 추가 혐의

이화영 전 부지사는 쌍방울그룹 뇌물수수 및 대북송금 공모 혐의로 대법원에서 징역 7년 8개월의 형이 확정되어 현재 수감 중이다. 이 형량에는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 외국환거래법 위반 징역 7년, 그리고 정치자금법 위반 징역 8개월이 포함된다.

변호인단은 유죄가 선고된 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 증거인멸교사 혐의에 대해서는 향후 별도로 재심을 청구할 계획이라고 밝혔다. 서울고검 인권침해점검 TF와 고위공직자범죄수사처에서 관련 조사가 진행 중인 점을 고려한 판단이다.

이 전 부지사는 지난 6월 국민참여재판을 통해 '연어 술파티' 회유 주장과 관련한 위증 혐의로 1심에서 징역 4개월을 선고받은 바 있다. 이는 별도의 사안이지만, 전반적인 사건의 맥락에서 이 전 부지사의 법적 상황이 복잡하게 얽혀 있음을 보여준다.