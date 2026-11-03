이화영 전 평화부지사 대북송금 혐의 재심 청구...새 증거로 무죄 주장

이화영 전 경기도 평화부지사가 쌍방울 대북송금 사건 외국환거래법 위반 확정판결에 불복해 재심을 청구했다. 새로운 증거를 제시하며 조작 기소라고 주장했다.

이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인단이 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 외국환거래법 위반 혐의에 대한 확정판결의 재심을 법원에 청구했다. 수원지방법원은 3일 이 전 부지사 측이 제출한 재심 청구 서를 검토하기 시작했다. 이는 약 4년간 구금 상태에 있는 이 전 부지사가 자신의 무죄를 입증하고 석방을 위해 제기한 마지막 법적 대응 중 하나로 주목받고 있다.

새로운 증거 제시하며 조작 주장

재심 청구서에는 유죄 판단을 뒤집을 수 있는 새로운 증거가 발견되었음을 명시했다. 변호인단은 국가정보원 문서, 수원지검 박상용 검사의 통화 녹취, 법무부 감찰 결과, 수원구치소 출정 일지, 그리고 금융감독원 자료 등을 핵심 근거로 제시했다. 이들은 이러한 자료들이 과거 판결에서 간과되었거나, 오히려 무고함을 입증하는 내용이라고 강조했다.

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변호인단은 기자회견을 통해 이화영 전 부지사가 북한에 자금을 보내지 않았으며, 보내라고 요구한 적도 없다고 단호하게 주장했다. 그들은 대북송금이 쌍방울 그룹과 북한의 대남공작원 리호남 등 북한 외화벌이 일꾼들 간의 부정한 거래였으며, 이 전 부지사의 '대납'은 검사실 내부에서 조작된 것이라고 비판했다.

검찰의 회유와 협박 정황 드러나

변호인단은 김성태 전 쌍방울 그룹 회장을 포함한 공범들의 진술이 법원에서 결정적인 근거로 채택되었으나, 이는 믿을 수 없다고 반박했다. 새롭게 발견된 증거에 따르면, 쌍방울 그룹에는 이 전 부지사의 요구에 따른 대납 외에 주가 부양과 사업권 확보라는 명분 있는 목적이 있었다는 것이다. 이는 대북송금이 단순한 정치적 목적而非이 아닌 기업의 자의적 행위였을 가능성을 시사한다.

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특히 지난 4월 국회 조작 기소 진상규명 국정조사에서 공개된 첩보 문건이 강조되었다. 김 전 회장 등이 대북 사업을 빌미로 주가 조작을 시도했다는 정황이 담긴 문서가 제시되었으며, 방북 비용 대납의 핵심 인물로 지목된 리호남이 당시 필리핀에서 열린 국제대회에 참석하지 않았다는 사실도 확인되었다. 이는 조작 기소의 정황이 뚜렷하다는 주장이다.

서민석 변호사가 공개한 박상용 검사와의 통화 녹취 내용도 주목받는다. 녹취에 따르면 박 검사는 변호인을 통해 이화영 전 부지사를 회유하고 압박하며, 당시 이재명 경기도지사(현 대통령)를 주범으로 지목하는 진술을 요구한 것으로 알려졌다. 변호인단은 이러한 행위가 진술의 신뢰성을 크게 훼손하는 것이라고 지적했다.

법원 판단과 향후 절차 전망

수원고등법원은 제출된 재심 청구서를 심도 있게 검토한 후, 사실 조사와 심문 절차를 거쳐 재심 개시 여부를 결정할 예정이다. 재심 개시 결정이 확정되면, 법원은 기존 확정판결의 증거와 새롭게 제출된 증거들을 종합적으로比对하여 해당 혐의의 유무죄를 다시 판단하게 된다. 이는 이 전 부지사의 무죄가 인정될 경우 형집행 정지 등의 후속 조치가 취해질 수 있음을 의미한다.

이 전 부지사는 쌍방울그룹 뇌물수수 및 대북송금 공모 혐의로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정되어 현재 수감 중이다. 구체적인 형량은 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 외국환거래법 위반으로 징역 7년, 정치자금법 위반으로 징역 8개월이 합산된 것이다. 또한 지난 6월에는 국민참여재판을 통해 '연어 술파티' 회유 주장과 관련한 위증 혐의로 1심에서 징역 4개월을 선고받은 바 있다.

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변호인단은 재심 청구와 함께 형 집행 정지 신청을 고려하고 있다. 현행 형사소송법에 따른 형 집행 순서로 인해 가석방 신청 요건이 제한되는 점에 대해서도 이의를 제기할 방침이다. 또한 재심 청구서 부록으로 약 4년간 지속된 구금이 '시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약'(ICCPR)에 위배되는지 판단해 달라는 구제 요청을 담았다.

이 사건은 단순한 범죄 수사를 넘어 고위공직자의 정치적 동기와 검찰 수사 과정의 공정성에 대한 의문을 제기한다는 점에서 사회적 파장이 크다. 서울고검 인권침해점검 TF와 고위공직자범죄수사처에서 관련 조사가 진행 중인 점도 고려하여, 향후 법적 공방은 더 치열해질 전망이다. 쌍방울 그룹의 역할과 북한 측의 개입 정황에 대한 명확한 규명이 재심을 통해 이루어질지 주목된다.