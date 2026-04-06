이화영 변호인, 수원지검 윗선 통화 폭로…'조직적 대응' 의혹 증폭

이화영 전 부지사 변호인의 폭로로 쌍방울 대북송금 사건 관련 수원지검 윗선 개입 의혹이 불거지면서, 검찰 수사의 공정성 논란이 확산되고 있습니다. 서민석 변호사는 윗선으로부터 변론을 맡아달라는 요구를 받았다고 밝히고, 국정조사에서 연어 술파티 의혹 장소인 수원지검에 대한 현장검증이 예정되어 있습니다.

이화영 전 경기도평화부지사의 변호인이었던 서민석 변호사가 2023년 쌍방울 대북송금 사건 수사팀 박상용 검사 이외에 수원지방검찰청 윗선과도 통화가 있었다고 밝히면서, 당시 수원지검 차원의 조직적 대응 가능성을 시사하는 발언으로 파장이 일고 있습니다. 서 변호사는 6일 오전 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 제기된 '진술 회유 의혹' 사건 진상조사를 위해 서울고등검찰청에 고발인 신분으로 출석했습니다. 그는 취재진에게 ' 수원지검 윗선에서 변호인 조력을 맡아달라고 요구받은 적 있냐'는 질문에 '그런 요구를 받은 적 있다'고 답했습니다. '누구로부터 전화를 받았냐'는 질문에는 '이름은 기억나지 않지만 부장검사와 검사장이었다'며 '계속해서 변론을 맡아달라는 이야기였다'고 설명했습니다. 2023년 수원지검 대북송금 수사라인은 홍승욱 검사장→김영일 2차장검사→김영남 형사6부장검사→박상용 검사로 이어졌습니다.

서 변호사는 5일 밤 수원지검 윗선과의 통화 녹음 파일 존재 여부에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않았지만, '아마 나중에 수사가 본격화되면 누가 먼저 전화를 걸었는지 등 통화 내역 등이 나오지 않겠냐'고 언급하며 가능성을 열어두었습니다. 이처럼 '윗선 개입' 의혹이 확산되는 가운데, 앞서 박상용 검사는 진술 회유 의혹 관련 보도에 대해 지난달 9일 A4용지 20쪽 분량의 입장문을 공개하며 의혹을 전면 부인했습니다. 그는 '평검사가 대북송금 사건 같은 중요한 사건을 조작하는 것은 검찰 시스템상 불가능하다'고 강조하며, 모든 수사를 부장, 차장, 검사장, 대검에 보고하고 지휘받아 실시했다고 밝혔습니다. 또한, 2024년 4월 수원지검은 이 전 부지사의 '연어 술파티' 법정 진술을 단독 보도한 언론 보도에 대해 입장문을 통해 반박했습니다. 검찰청사 내 술 반입 사실이 없고, 쌍방울 관계자가 음식조차 반입한 사실이 없으며, 음주 장소로 언급된 검사실은 식사 장소로 사용된 적이 없다는 세 가지 근거를 제시했습니다. 수원지검은 2023년 5~7월 사이 계호 교도관 38명을 전수 조사한 결과, 밀착 계호 상황에서 음주는 불가능하며 외부 음식을 제공한 사실도 없다는 진술을 확보했다고 밝혔습니다. 그러나 가 입수한 법무부 특별점검팀 문건 속 수원구치소 교도관 문답서에는 수원지검 발표와 상반된 진술이 담겨 있어 논란이 커지고 있습니다. 교도관들은 조사 과정에서 커피, 과자, 외부 도시락 등이 반입됐다는 취지의 진술을 했습니다. 한편, 지난 3일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 전체회의에 참석한 고두성 검사는 국정조사를 앞두고 대북송금 사건 수사팀 검사들이 단체 채팅방을 만들었다고 밝혔습니다. 다만, 내용 공개 요구에 대해서는 '사생활 이야기가 포함됐다'며 공개를 거부했습니다. 단톡방에는 박상용 검사를 비롯해 송민경, 김성훈, 함석욱, 고두성 검사 등이 포함된 것으로 알려졌습니다. 이들은 이재명 대통령 구속영장 청구와 기소를 주도했던 수원지검 형사6부 소속 검사들입니다. 대북송금 사건에 대한 수원지검의 조직적 대응 여부를 둘러싼 논란이 가중되는 가운데, 국회 국정조사특위는 오는 9일 연어 술파티 의혹 장소로 특정된 수원지검에 대한 현장검증을 실시할 예정입니다. 이번 사건은 검찰 내부의 진실 공방으로 번지면서 수사 과정의 공정성과 신뢰성에 대한 의문을 제기하고 있으며, 향후 수사 결과와 국정조사 과정에서 어떤 새로운 사실이 밝혀질지 주목됩니다. 특히, 서민석 변호사의 폭로로 인해 '윗선 개입' 의혹이 더욱 구체화되면서, 검찰의 조직적 은폐 시도 여부에 대한 사회적 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 교도관 진술과 검찰 발표의 불일치, 수사팀 단톡방 존재 등은 검찰 수사의 객관성을 저해하는 요소로 지적되며, 국민들의 불안감을 증폭시키고 있습니다. 이번 국정조사를 통해 진실이 규명되고, 검찰의 공정한 수사 시스템 확립을 위한 개선 방안이 마련될 수 있을지 귀추가 주목됩니다





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쌍방울 대북송금 이화영 서민석 수원지검 검찰 개입 국정조사

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