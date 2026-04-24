이화영 위증 사건 검사 기피 논란…감찰위, 징계 ‘불가’ 판단

대검찰청 감찰위원회가 이화영 전 경기도 평화부지사 위증 사건 공판 당시 재판부 기피 신청 및 집단 퇴정한 수원지검 검사들에 대한 징계가 어렵다는 결론을 내렸습니다. 감찰위원들의 의견이 3대3로 동수였으며, 최종 결정은 검찰총장과 법무부의 몫입니다.

대검찰청 감찰위원회 (감찰위)가 이화영 전 경기도 평화부지사의 위증 사건 공판기일에 법정에서 재판부 기피 신청을 하고 집단 퇴정 한 수원지검 검사들에 대한 징계 가능성을 검토했지만, 징계를 하기 어렵다는 결론을 내렸다.

감찰위원들의 의견이 3대3로 동수였던 이번 결정은 논란의 여지를 남기고 있다. 한겨레 취재 결과, 대검 감찰위는 최근 비공개 회의를 통해 이 전 부지사 재판 당시 재판부 기피 신청과 집단 퇴정 등의 행위를 한 수원지검 검사 4명에 대한 징계가 어렵다고 판단했다. 위원장과 부위원장을 포함하여 5명 이상 9명 이하로 구성된 감찰위에서 6명의 위원이 의결에 참여했다. 회의에서 3명의 위원은 검사들의 행위가 징계 사유에 해당한다고 주장했지만, 나머지 3명의 위원은 징계에 반대하면서 동수가 되었다.

징계 반대 의견을 낸 위원 중에는 현직 검찰 고위 간부도 포함된 것으로 알려졌다. 수원지검 검사 4명은 지난해 11월 25일 이화영 전 부지사의 ‘술 파티 위증 의혹 사건’ 공판준비기일에서 “불공평한 소송 지휘를 따를 수 없다”며 재판부 기피 신청 의사를 밝히고 법정을 떠났다. 검찰이 신청한 64명의 증인 중 6명만 채택되는 등 재판부가 불공정하게 소송을 지휘한다는 이유였다. 이 사건은 국민참여재판으로 진행될 예정이었기에 법정에서 많은 증인을 부르기 어려운 상황이었다.

이후 이재명 대통령은 검사들의 집단 퇴정 행위를 비판하며 감찰과 수사를 지시했다. 징계를 찬성하는 측은 검사들이 무더기로 증인을 신청하여 국민참여재판을 방해하려 했으며, 증인 채택이 되지 않았다는 이유로 재판부 기피 신청을 한 것은 부당하다고 주장했다. 대검 감찰위는 ‘징계 불가’ 결정을 내렸지만, 최종 결정은 검찰총장과 법무부의 권한에 달려있다. 구자현 검찰총장 직무대행이 감찰위와 다른 판단을 내릴 경우, 법무부 감찰위원회를 거쳐 징계위에서 최종 결정이 이루어진다.

법무부가 직접 징계 여부를 판단할 수도 있다. 정성호 법무부 장관은 관련 기록을 검토하여 종합적으로 판단하겠다고 밝혔다. 법무부 내에서는 검사들이 법무부에 보고하지 않고 독자적으로 재판부 기피 신청 및 집단 퇴정한 것은 ‘검찰보고사무규칙’ 위반이라는 의견이 제기되고 있다. 그러나 검찰총장 직무대행이나 법무부가 감찰위 결정을 뒤집을 경우, 논란이 예상된다.

검찰총장은 감찰위 권고를 반드시 따를 의무는 없지만, 일반적으로 그 결과를 존중해왔다. 감찰위 권고를 법무부가 뒤집을 경우, 소송 등 반발이 예상되며, 징계를 받는 검사들은 감찰위 결론을 근거로 징계 취소 소송을 제기할 가능성이 있다





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