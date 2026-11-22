정부가 미국 증시 하락에 따른 국내 금융시장 불안에 대비해 주가안정기금 작동 준비에 착수하고, 기업들의 자사주 매입 한도를 완화하는 등 긴급 시장 안정화 조치를 발표했다.

이홍일 부총리 겸 경제부총리는 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급시장상황점검회의를 주재하며, 미국의 주식 시장 급락으로 인한 국내 금융시장의 잠재적 불안정에 대응하기 위한 비상 조치를 발표했습니다. 정부는 최근 발생한 외부 충격이 국내 증시의 변동성을 키우지 않도록 선제적인 대응책을 마련했다고 밝혔습니다.

이홍일 부총리는 회의에서 국내외 불확실성이 높은 상황에서 주식 시장 변동성이 비정상적으로 상승하고 있다고 평가했습니다. 이에 따라 정부는 이미 마련된 비상 계획에 따라 시장 안정화 조치를 진행하기로 결정했으며, 특히 주식시장안정화기금의 즉각적인 작동을 대비한 준비 작업을 시작했습니다. 이 기금은 시세 급등락 등 시장 불안정이 발생할 경우 주식을 매수하여 시장 안정을 지원하는 핵심 장치입니다.

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주가안정기금 작동 준비와 자사주 매입 완화

주요 시장 안정화 조치 중 하나는 상장기업의 자사주 매입 한도를 완화하는 것입니다. 정부는 24일부터 3개월간 상장기업이 자사주를 매수할 때의 일일 주문 수량 제한을 완화합니다. 이러한 조치는 기업들이 시장에서 자사주를 대량으로 매수할 수 있는 여력을 제공하여, 주가 하방 압력을 완화하고 시장의 안정을 도모하기 위한 것입니다.

한편, 금융감독원과 한국거래소는 3개월간 불법적인 단기매도공격에 대한 특별 집중 모니터링을 진행합니다. 이러한 불법 행위가 감지될 경우 엄격한 조치를 취하겠다는 입장입니다. 또한 신용거래의 동향, 미결제 거래량, 그리고 강제 평당과 같은 지표들을 면밀히 분석하여 일련의 매도 압력이 시장 불안정으로 확산되는 것을 방지하겠다고 밝혔습니다.

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금융감독당국의 단기간 집중 감시 체계

금융감독당국은 시장 참여자들의 보호를 위해 강제 평정 절차에 대한 사전 통지를 강화할 예정입니다. 강제 평정이란 증권회사가 주가 하락으로 인해 투자자의 담보 가치가 부족해질 때, 투자자가 맡긴 주식을 매도하여 채무를 변제하는 절차입니다. 이러한 절차가 이루어질 때 투자자에게 충분한 정보를 제공하고, 이를 통해 파생되는 추가적인 매도 압력을 줄이기 위한 대책이 병행됩니다.

이번 긴급시장상황점검회의는 미국 증시의 급락이 국내 금융 시장에 미칠 잠재적인 영향을 검토하고 주요 리스크 요인을 분석하는 자리로 진행되었습니다. 참석자들은 향후 대응 방향에 대해 논의하며, 시장 상황의 변화에 따라 탄력적으로 조치를 조정해 나갈 계획임을 확인했습니다. 정부는 이러한 다각적인 조치를 통해 시장의 신뢰를 유지하고 금융 체계의 안정성을 확보하는 데 주력하고 있습니다.